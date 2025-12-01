ARTICLE
Dışarıdan Ödenen Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı %6 Olarak Belirlenmiştir

Turkey Employment and HR
21/11/2025 tarihli ve33084 sayılı Resmî Gazete'de 21/11/2025 tarihli 10602 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilenlere uygulanan aynı Kanunun 81 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendindeki genel sağlık sigortası primi oranı Cumhurbaşkanı kararı ile genel sağlık sigortası primi oranı prime esas kazancın %6'sı olarak belirlenmiştir. Söz konusu karar ile genel sağlık sigortası primi %100 arttırılmıştır.

Bu Karar yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girecek olup 01/12/2025 tarihinden itibaren belirlenmiş olan yeni genel sağlık sigortası primi oranı üzerinden ödenecektir.

Söz Konusu Cumhurbaşkanı Kararı'na ulaşmak için linketıklayınız.

