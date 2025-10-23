17 Ekim 2025 Tarihli Kanun Teklifi İle Yapılması Öngörülen Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri

17 Ekim 2025 tarihinde TBMM'ye sunulan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile sosyal...

17 Ekim 2025 tarihinde TBMM'ye sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile sosyal güvenlik mevzuatına yönelik düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

I. BORÇLANMA PRİM ORANININ %32'DEN %45'E ÇIKARILMASI

Kanun Teklifinin 18'inci maddesi ile doğum hariç borçlanma oranı %32'den %45'e çıkarılmak istenmektedir. Genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlanma tutarı ise %20'den %39'a çıkarılmak istenmektedir.

II. MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM (MYÖ) SİGORTALARI PRİM ORANLARININ YÜKSELTİLMESİ

Kanun Teklifinin 19'uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanun' un,

a) 52. maddesinin birinci fıkrasında (isteğe bağlı) yer alan "%32'sidir" ibaresi "%33'üdür", "%20'si" ibaresi "%21'i",

b) Ek 5. maddesinin altıncı fıkrasında (tarım işçileri) yer alan "%34,5'i" ibaresi "%35,5'i", "%20'si" ibaresi "%21'i",

c) Ek 6. maddesinin dördüncü fıkrasında (Bazı kısmi süreli çalışanların sigortalılıkları- şoför, sanatçı) yer alan "%32,5'i" ibaresi "%33,5'i", "%20'si" ibaresi "%21'i",

d) Ek 9. maddesinin ikinci fıkrasında (ev hizmetlisi) yer alan "%32,5" ibaresi "%33,5", "%20'si" ibaresi "%21'i", şeklinde değiştirilmek istenmektedir.

III. İŞVEREN PRİM DESTEĞİNİN İMALAT HARİÇ 4 PUANDAN 2 PUANA İNDİRİLMESİ

Kanun Teklifinin 20'nci maddesi ile 5510 sayılı Kanun' un 81. maddesinde yer alan işveren prim desteği imalat sektörü hariç olmak üzere 4 puandan 2 puana indirilmek istenmektedir. 5 puanlık işveren prim teşviki 01.02.2025 tarihinden itibaren 4 puana indirilmişken teklif ile 2 puana indirilmesi öngörülmektedir. Maddenin yürürlük tarihi 2026 yılı ocak ayı başıdır.

IV. İŞVEREN UZUN VADELİ SİGORTA PRİM ORANLARINDA ARTIŞ SAĞLANMASI

Kanun Teklifinin 20'nci maddesi ile 5510 sayılı Kanun' un 81. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigortaları prim oranının %20'den %21'e, ikinci cümlesinde yer alan işveren hissesi %11' den %12'ye, (b) bendinde yer alan "%20" ibareleri "%21" e çıkarılmak istenmektedir. Maddenin yürürlük tarihi 2026 yılı ocak ayı başıdır.

V. PRİME ESAS KAZANÇ TAVANININ 7,5 KATINDAN 9 KATINA ÇIKARILMASI

Kanun Teklifinin 21'inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 82. maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, prime esas günlük kazanç üst sınırı mevcutta asgari ücretin 7,5 katı iken 9 katına çıkarılmak istenmektedir. Söz konusu düzenleme ile amaçlanan hem sigortalılar yönünden emekli aylıklarının ve diğer sosyal güvenlik haklarının iyileştirilmesine hem de Kurumun aktüer dengesinin korunmasına ve uzun vadede sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktır. Kanun teklifinin onaylanması halinde öngörülen yürürlük tarihi 01/01/2026'dır.

İlgili Kanun Teklif metninin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

