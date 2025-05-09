Fi̇i̇li̇ Hi̇zmet Süresi̇ Bi̇ldi̇ri̇mi̇ Kisitlanan Meslek Kodlariyla İlgi̇li̇ Duyuru

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2.05.2025 tarihli "Kısıtlanacak Meslek Kodları Konulu" duyuru yayımlanmıştır.

5510 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesi kapsamında fiili hizmet süresi zammına tabi iş yeri olarak tanımlanmış iş yerleri tarafından Kurumumuza fiili hizmet süresi zammına tabi belge türleri ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışanların hizmetleri bildirilmektedir.

Fiili hizmet süresi zammına tabi kapsamda iş yeri olarak tanımlanan, iş kolu ve belge türü fiili hizmet süresi zammına tabi olarak bildirim yapılabilecek nitelikte olan iş yerlerinden Kurumumuza yapılan hizmet bildirimlerinde sigortalılara ait bazı meslek kodlarının fiili hizmet süresi zammına tabi çalışma sayılamayacak ve işin risklerine maruz kalmayacağı nitelikte olduğu tespit edilmiştir.

Nisan 2025 dönemine ait hizmetlerin bildirimlerinden itibaren geçerli olmak üzere, kısıtlanan meslek kodlarından iş yerleri tarafından Kurumumuza fiili hizmet süresi zammına tabi belge türleri ile 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesine tabi çalışanların APHB/MUHSGK aracılığı ile hizmetlerinin bildirimleri engellenecek olup bildirim aşamasında işverenlere hata mesajı dönülecektir.

Bu sebeple, yapılan işin fiilen riskine maruz kaldığı halde meslek kodu girişi işverenlerce hatalı bildirilen sigortalıların hatalı meslek kodları işverence düzeltilerek yapmış oldukları işe uygun olan meslek kodu bildirimlerinin yapılması ya da belge türlerinin FHSZ tabi olmayan belge türü ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan işverenlerce bağlı bulundukları sosyal güvenlik merkezlerine başvurularak iş yerlerinde fiili hizmet süresi zammına tabi çalışması bulunan ancak meslek kodu kısıtlaması yapılması sebebiyle hizmet bildirimi yapılamayan sigortalıların fiili hizmet süresi zammına tabi işte çalıştırıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.

İlgili Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından yapılacak inceleme neticesinde hizmet bildirimi yapılmak istenilen ve meslek kodu kısıtlaması sebebiyle hizmet bildirimleri sistem tarafından engellenen ancak işveren tarafından fiili hizmet süresi zammına tabi çalışması olduğu ispatlanan sigortalılar için tanımlama yapılarak, işverenlerce APHB/MUHSGK ile hizmet bildirimlerinin yapılması sağlanabilecektir.

Meslek kodlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu duyurusuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

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