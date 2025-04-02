2020/26 Sayılı Genelgede Değişiklik Konulu 2025/10 Sayılı Genelge Yayımlandı

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 20/03/2025 tarihli ve 2020/26 Sayılı Genelgede Değişiklik Konulu 2025/10 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 20/03/2025 tarihli ve 2020/26 Sayılı Genelgede Değişiklik Konulu 2025/10 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Ülkemiz ile Hollanda arasında sosyal güvenlik alanında ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulan Bakanlıklar Arası Temas Grubu toplantısında alınan kararlar neticesinde 2020/26 sayılı Türkiye/Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi konulu Genelgede aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

İkinci Kısım "SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE FORMÜLERLER" başlığı altındaki dördüncü paragrafta yer alan ",CE 2" ibaresi kaldırılmıştır.

İkinci Kısım Birinci Bölüm "1.1.2. İlk 12 Aylık Sürenin Dolmasından Sonra" başlığı altında yer alan tablodan ‘CE 2 Geçici Gönderme Süresinin Uzatılması' satırı çıkarılmıştır.

Aynı başlık altındaki birinci paragraf "Sigortalı, Hollanda'daki çalışma süresinin 12 ayı aşması ve Hollanda'daki çalışma sürelerini tamamlamış bulunan işçilerin yerini almak üzere gönderilmiş olmaması şartıyla, 12 aylık ilk geçici görevlendirme süresi de dahil olmak üzere toplam 60 aya kadar Türk mevzuatına tabi kalmaya devam edecektir." şeklinde değiştirilmiştir.

İkinci Kısım Birinci Bölüm "1.2.2. İlk 12 Aylık Sürenin Dolmasından Sonra" başlığı altında yer alan tablodan ‘CE 2 Geçici Gönderme Belgesi' satırı çıkarılmıştır.

Aynı başlık altındaki birinci paragraf "Çalışan, Türkiye'deki çalışma süresinin 12 ayı aşması ve Türkiye'deki çalışma sürelerini tamamlamış bulunan işçilerin yerini almak üzere gönderilmiş olmaması şartıyla, 12 aylık ilk geçici görevlendirme süresi de dahil olmak üzere toplam 60 aya kadar Hollanda mevzuatına tabi kalmaya devam edecektir." şeklinde değiştirilmiştir.

İkinci Kısım İkinci Bölüm "2.2. Bir İşin İcrası İçin İşvereni Tarafından Hollanda'dan Türkiye'ye Geçici Görevli Olarak Gönderilenler ile Beraberindeki Aile Bireyleri" başlığı altındaki ilk paragraf değiştirilmiştir.

Üçüncü paragrafta yer alan "CE 2 formülerine de" ibaresi "onay yazısına da", Dördüncü paragrafta yer alan "CE 2 formüleri" ibaresi "onay yazısı" şeklinde değiştirilmiştir.

İkinci Kısım İkinci Bölüm "3.2.1. Türkiye'den Gelir/Aylık Almakta Olup Hollanda'da İkamet Edenler ve Beraberindeki Aile Bireyleri" başlığı altındaki üçüncü, onuncu ve on beşinci paragraflar değiştirilmiştir.

İkinci Kısım İkinci Bölüm "3.2.2. Hollanda'dan Gelir/Aylık Almakta Olup Türkiye'de İkamet Edenler ve Beraberindeki Aile Bireylerinin Sağlık Yardımları" başlığı altındaki beşinci ve on ikinci paragraflar değiştirilmiştir.

İkinci Kısım İkinci Bölüm "3.3. Her İki Akit Taraftan Gelir/Aylık Alanların Sağlık Yardımları" başlığı altındaki ikinci paragrafta yer alan "N/TR 121 veya TUR/N 121" ibaresi "N/TR 111 veya TUR/N 111" şeklinde değiştirilmiştir.

İkinci Kısım Üçüncü Bölüm "1.1.2. Götürü Hesaplaşma" başlığı altındaki ilk paragrafta yer alan "İdari Anlaşmanın 18 inci maddesine" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına" ibaresi eklenmiştir.

İkinci Kısım Üçüncü Bölüm "1.2.1. Fiili Hesaplaşma" başlığı altındaki ilk paragrafta yer alan "İdari Anlaşmanın 17 inci maddesine" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına" ibaresi eklenmiştir.

İkinci Kısım Üçüncü Bölüm "1.2.2. Götürü Hesaplaşma" başlığı altında yer alan tablo değiştirilmiştir.

İlk paragrafta yer alan "veya N/TUR 121" ibaresi metinden çıkarılmıştır. İkinci ve üçüncü paragraflar metinden çıkarılmış olup, birinci paragraftan sonra gelmek üzere "TUR/N 127 formüleri YUPASS'ta oluşturulmaya başlandığından TUR/N 127 formülerine ilişkin hesaplaşma işlemleri YSEDB tarafından yapılacaktır." ibaresi metne eklenmiştir.

İkinci Kısım Yedinci Bölüm "1.1. Türkiye'den Yapılan Malullük Aylığı Başvurularına İlişkin İşlemler" başlığı altında yer alan tablodan ‘T/H 210 Aylık Talebine İlişkin Karar Bildirimi' satırı çıkarılmıştır.

Beşinci paragrafta yer alan; "Aylık kararı sigortalıya gönderilecek ve iki nüsha düzenlenen T/H 210 formülerinin bir nüshası dosyasında muhafaza edilecek, diğer nüshası ise bildirim yazısı ekinde Hollanda yetkili kurumuna gönderilecektir." ibaresi, "Aylık kararı sigortalıya gönderilecek ve Hollanda yetkili kurumuna "Kurumsal > Dökümanlar > Yurtdışı > Formülerler > Türkiye-Hollanda Sözleşmesinde Kullanılan Formülerler" başlığı altındaki "Hollanda Matbu Yazısı" ile bildirilecektir." şeklinde değiştirilmiştir.

Dördüncü paragrafta yer alan; "aylık kararı sigortalıya ve iki nüsha düzenlenen T/H 210 formülerinin bir nüshası dosyasında muhafaza edilecek, diğer nüshası ise Hollanda yetkili kurumuna gönderilecektir." ibaresi, "aylık kararı sigortalıya ve Hollanda yetkili kurumuna "Kurumsal > Dökümanlar > Yurtdışı > Formülerler > Türkiye-Hollanda Sözleşmesinde Kullanılan Formülerler" başlığı altındaki "Hollanda Matbu Yazısı" ile bildirilecektir." şeklinde değiştirilmiştir.

İkinci Kısım Yedinci Bölüm "1.2. Hollanda'dan Yapılan Malullük Aylığı Başvurusu" başlığı altında yer alan tablodan ‘H/T 210 Aylık Talebine İlişkin Karar Bildirimi' çıkarılmıştır.

İkinci Kısım Yedinci Bölüm "2.1. Türkiye'den Yapılan Yaşlılık ve Ölüm Aylığı Taleplerine İlişkin İşlemler" başlığı altında yer alan tablodan ‘T/H 210 Aylık Talebine İlişkin Karar Bildirimi' satırı çıkarılmıştır.

Aynı başlık altındaki birinci paragrafta yer alan "Yapılacak aylık taleplerinde T/H 202, T/H 203, T/H 205 ve T/H 207 formülerleri kullanılacak olup, aylık talebine ilişkin karar T/H 210 formüleri ile bildirilecektir." ibaresi "Yapılacak aylık taleplerinde T/H 202, T/H 203, T/H 205 ve T/H 207 formülerleri kullanılacak olup, aylık talebine ilişkin karar "Kurumsal > Dökümanlar > Yurtdışı > Formülerler > Türkiye-Hollanda Sözleşmesinde Kullanılan Formülerler" başlığı altındaki "Hollanda Matbu Yazısı" ile bildirilecektir." şeklinde değiştirilmiştir.

İkinci Kısım Yedinci Bölüm "2.1.1. Sigortalının Son Çalışmasının Geçtiği ya da Kurumdan Aylık Alıyor Olması Halinde Aylık Dosyasının Bulunduğu SGİM/SGM'ye Başvuru Yapması" başlığı altındaki; Dördüncü paragrafta yer alan "H/T 205 ile karara ait H/T 210 formülerleri istenecektir." ibaresi, "H/T 205 ile karar istenecektir." şeklinde değiştirilmiştir. Beşinci paragrafta yer alan "H/T 210 formüleri veya" ibaresi metinden çıkarılmıştır.

İkinci Kısım Yedinci Bölüm "2.2. Hollanda'dan Yapılan Yaşlılık ve Ölüm Aylığı Taleplerine İlişkin İşlemler" başlığı altında yer alan tablodan “H/T 210 Aylık Talebine İlişkin Karar Bildirimi” satırı çıkarılmıştır.

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