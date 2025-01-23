7538 Sayili Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlik Sigortasi Kanunu İle Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun

15/01/2025 tarihli ve 32783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "7538 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Kanun ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

01/02/2025 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerinin SGK'ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacaktır. İşyerinin imalat sektöründe faaliyet göstermesi halinde sigorta prim indirimi 31/12/2026 tarihine kadar beş puan olarak uygulanacaktır. Cumhurbaşkanının 5 puanlık prim indiriminden yararlanma süresini 31/12/2027 tarihine kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır.

Bu doğrultuda, aylık prime esas kazanç alt sınırından (26.005,50 TL) bildirilen asgari ücretli bir sigortalı yönünden oluşacak %1'lik fark prim tutarı 260,06 TL, aylık prime esas kazanç üst sınırından (195.041,40 TL) bildirilen bir sigortalı yönünden oluşacak %1'lik fark prim tutarı ise 1.950,41 TL olacaktır.

Sigortalılığı 31/12/2008 (dâhil) tarihinden önce başlayan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılardan çalışma gücü kayıp oranı; %40 ila %49 arasında olanların 18 yıl sigortalılık süresi ve 4100 gün prim ödemeleri, %50 ila %59 arasında olanların ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanmaya hak kazanacaktırlar.

5510 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası "Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanarak yaşlılık aylığı bağlananların aylıklarının ödenmesine devam edilir. Bunlar hakkında 28 inci maddenin beşinci fıkrası ile 94 üncü madde hükümleri uygulanır." şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan "ve ikinci" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Bu bağlamda 01/10/2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olan engelliler için vergi indirim belgesi esas alınmak suretiyle gerçekleştirilen emeklilik işlemlerine ilişkin tüm süreç Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülecektir. Vergi indirim belgesi esas alınmak suretiyle emekli aylığı bağlanmış olan sigortalıların aylıkları ödenmeye devam edecektir.

Konuya ilişkin olarak SGK tarafındanGenelge yayımlanması halinde ayrıntılara dair yeni bir sirküler ile duyuru yapılacaktır.

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