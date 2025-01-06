Sgk'ya Yapilacak Bildirimlerde Kasten Gerçeğe Aykiri Davranarak Sgk'yi Zarara Uğratanlar Hakkinda Yapilacak İşlemler

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 107 nci maddesi hükmüne dayanılarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 12/05/2010 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

05/12/2017 tarihinde yapılan düzenleme ile adı geçen Yönetmelik'e ek madde olarak (EK-7 nci madde) "Kuruma verilmesi gereken belge, bildirge ve beyannamelerin, daha az prim ödemek, yararlanamayacağı sigorta prim teşvik, destek veya indirimlerinden yararlanmak veya daha fazla yararlanmak, özel nitelikteki inşaat işleri ve ihale konusu işlerde asgari işçilik tutarını tamamlamak, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, genel sağlık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından haksız menfaat sağlamak gibi amaçlarla kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 üncü, 206 ncı ve 207 nci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Bu bildirimler sonucunda prim ödenmiş olduğunun tespiti halinde primler Kuruma irat kaydedilir, primlerin ödenmemiş olması halinde ise tahsil cihetine gidilmez."ifadesi eklenmiştir.

SGK, 5510 sayılı Kanun kapsamında gerek kayıt dışı istihdamla mücadelede gerekse Kurumu ilgilendiren diğer hususlarla ilgili denetim ve kontrol işlemlerini kendi müfettiş ve denetmenlerince yaptırabileceği gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelere göre de yapabilmektedir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine eklenen EK-7 nci madde kapsamında SGK'ya;

Daha az prim ödemek,

Yararlanamayacağı sigorta prim teşvik, destek veya indirimlerinden yararlanmak veya daha fazla yararlanmak,

Özel nitelikteki inşaat işleri ve ihale konusu işlerde asgari işçilik tutarını tamamlamak,

İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, genel sağlık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından haksız menfaat sağlamak.

gibi amaçlarla kasten gerçeğe aykırı olarak bildirimde bulunan işverenler veya kişiler hakkında yapılacak işlemler SGK tarafından yayımlanan 2020/20 sayılı Genelge'de detaylandırılmıştır. Buna göre;

SGK hukuk servislerince 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204 üncü, 206 ncı ve 207 nci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak,

Yapılan bildirimler sonucunda prim ödenmiş olduğunun tespiti halinde, ödenen primler Kuruma irat kaydedilecek,

Primlerin ödenmemiş olması halinde ise tahsil cihetine gidilmeyecektir.

SGK'ya yapılacak bildirimlerde kasten gerçeğe aykırı davranarak SGK'yı zarara uğratanlar hakkında yapılacak işlemlerle ilgili son olarak 06/12/2024 tarihinde Kurum tarafından Genel Yazı yayımlanmıştır. Genel Yazı'da yukarıda özetlenen hususlarla ilgili olarak;

SGK'yı kasten gerçeğe aykırı davranarak zarara uğratma durumunun varlığı yapılacak tespit şartına bağlanmıştır. İdari uygulama açısından ise tespit, denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlar eliyle yapılan ve çevre soruşturması, fiili denetim, işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi, alınan belge, bilgi ve bulguların değerlendirilmesi gibi yollarla elde edilen sonuçların nihai bir rapora bağlanması olarak ifade edilmektedir.

Bu kapsamda daha az prim ödemek, sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmak veya daha fazla yararlanmak, asgari işçilik değerlendirmeleri için fiilen çalışmayan kişileri sigortalı göstermek, sağlık yardımları ve emeklilik gibi konularda haksız menfaat sağlamak amacıyla SGK'ya yapılan bildirimleri kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin fiilen yapılan denetimler veya işyeri kayıtlarından yapılan incelemeler sonucunda elde edilen belge, bilgi ve bulgulardan tespit edilerek düzenlenecek raporda açık ve net olarak belirtilmesi durumunda hukuki sürecin başlatılması gerektiği belirtilmiştir.

Söz Konusu Genel Yazı'ya ulaşmak için tıklayınız.

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