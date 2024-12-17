İş Gücü Piyasalarına Yönelik Kılavuz Taslağı Ve İş Gücü Piyasalarındaki Rekabet İhlallerine Yönelik Kılavuz Arasındaki Farklar Üzerine Bilgi Notu

Bir süredir hazırlık aşamasında olan İş Gücü Piyasalarına Yönelik Kılavuz Taslağı ("Taslak Kılavuz"), 16.09.2024 tarihinde Rekabet Kurumu ("Kurum") tarafından kamuoyunun görüşüne sunulmuştu.

Giriş:

Bir süredir hazırlık aşamasında olan İş Gücü Piyasalarına Yönelik Kılavuz Taslağı ("Taslak Kılavuz"), 16.09.2024 tarihinde Rekabet Kurumu ("Kurum") tarafından kamuoyunun görüşüne sunulmuştu. 03.12.2024 tarihinde ise "İş Gücü Piyasalarındaki Rekabet İhlallerine Yönelik Kılavuz" ("Kılavuz") yayımlanarak nihai hale getirildi.

Kılavuz ve Taslak Kılavuz Arasındaki Farklar

Rakiplik Kavramı:

Taslak Kılavuz, iş gücü piyasasında teşebbüslerin rakip sayılabilmesi için benzer bir istihdam talep yapısına sahip olmalarını şart koşuyordu (Taslak Kılavuz, paragraf 13). Ancak, bu benzer talep yapısının nasıl belirleneceği ve rekabetçi baskının nasıl değerlendirileceği açıkça ortaya konulmamıştı. Buna karşılık, Kılavuz'un 13. paragrafında, "iş gücü pazarında rekabet eden teşebbüsler çıktı pazarındaki faaliyetlerinden bağımsız olarak rakip kabul edilmektedirler" ifadesine yer verilmiş, dolayısıyla rakiplik tanımı genişletilmiştir. Böylece, Taslak Kılavuz'da yer alan benzer talep yapısına sahip olma koşulu kaldırılarak, rakiplik kavramına ilişkin belirsizlikler ortadan kaldırılmıştır.

Taslak Kılavuz, iş gücü piyasasında teşebbüslerin rakip sayılabilmesi için benzer bir istihdam talep yapısına sahip olmalarını şart koşuyordu (Taslak Kılavuz, paragraf 13). Ancak, bu benzer talep yapısının nasıl belirleneceği ve rekabetçi baskının nasıl değerlendirileceği açıkça ortaya konulmamıştı. Buna karşılık, Kılavuz'un 13. paragrafında, "iş gücü pazarında rekabet eden teşebbüsler çıktı pazarındaki faaliyetlerinden bağımsız olarak rakip kabul edilmektedirler" ifadesine yer verilmiş, dolayısıyla rakiplik tanımı genişletilmiştir. Böylece, Taslak Kılavuz'da yer alan benzer talep yapısına sahip olma koşulu kaldırılarak, rakiplik kavramına ilişkin belirsizlikler ortadan kaldırılmıştır. Bilgi Değişimi:

Taslak Kılavuz paragraf 24'te, çalışan ücretleri, zam oranları, çalışma saatleri ve yan haklar gibi iş gücü piyasasına ilişkin rekabete duyarlı bilgilerin paylaşılmasının, rekabeti kısıtlayıcı amaç veya etki doğurabileceği ifade edilmiştir. Ancak, Kılavuz'da Taslak Kılavuz paragraf 13'te bulunan "benzer talep yapısına sahip olma" şartı bulunmadığından, bilgi paylaşımına ilişkin çerçevenin genişlediği görülmektedir. Bu kapsamda, Kılavuz'un 24. paragrafında, iş gücü piyasasında rekabete zarar verebilecek tüm bilgilerin "iş gücü pazarında bu sonucu doğurabilecek nitelikteki rekabete duyarlı bilgiler" kapsamına dahil edildiği belirtilmiştir.

Taslak Kılavuz paragraf 24'te, çalışan ücretleri, zam oranları, çalışma saatleri ve yan haklar gibi iş gücü piyasasına ilişkin rekabete duyarlı bilgilerin paylaşılmasının, rekabeti kısıtlayıcı amaç veya etki doğurabileceği ifade edilmiştir. Ancak, Kılavuz'da Taslak Kılavuz paragraf 13'te bulunan "benzer talep yapısına sahip olma" şartı bulunmadığından, bilgi paylaşımına ilişkin çerçevenin genişlediği görülmektedir. Bu kapsamda, Kılavuz'un 24. paragrafında, iş gücü piyasasında rekabete zarar verebilecek tüm bilgilerin "iş gücü pazarında bu sonucu doğurabilecek nitelikteki rekabete duyarlı bilgiler" kapsamına dahil edildiği belirtilmiştir. Ayrıca, Kılavuz'un 28. paragrafında yer verilen beş kümülatif koşulun sağlanması durumunda bilgi paylaşımının rekabeti kısıtlayıcı etki yaratmayacağı ifade edilmiştir ve bu düzenlemenin, hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri açısından yerinde olduğu değerlendirilmektedir. Bilgi paylaşımının rekabeti kısıtlayıcı etki yaratmaması için gerekli 5 kümülatif koşul şu şekildedir:

sağlanması durumunda bilgi paylaşımının rekabeti kısıtlayıcı etki yaratmayacağı ifade edilmiştir ve bu düzenlemenin, hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri açısından yerinde olduğu değerlendirilmektedir. Bilgi paylaşımının rekabeti kısıtlayıcı etki yaratmaması için gerekli 5 kümülatif koşul şu şekildedir: Bilgi değişimi bağımsız bir üçüncü tarafça yürütülmelidir, Veri kaynağının veya bireysel veri içeriğinin anlaşılması mümkün olmamalıdır, Bilgi değişimine konu bilgiler en az üç ay öncesine ilişkin olmalıdır, Bilgiler en az on katılımcının verisini içermelidir, Hiçbir katılımcının verisi toplam veri içerisinde %25'ten fazla ağırlığa sahip olmamalıdır.

Yan Sınırlamayı Aşacak Düzeyde Çalışan Ayartmama ve Ücret Tespitine Yönelik Sınırlamaların Amaç Bakımından İhlal Olarak Kabul Edilmesi

Hem Taslak Kılavuz'da hem de Kılavuz'da, yan sınırlama niteliğini aşan kısıtlamaların madde 4 kapsamında değerlendirileceği ifade edilmiştir. Ancak Kılavuz'da, Taslak Kılavuz'dan farklı olarak yan sınırlamayı aşacak düzeyde çalışan ayartmama ve ücret tespitine yönelik sınırlamaların amaç bakımından ihlal olarak kabul edileceği açıkça ifade edilmiştir.

İş Gücü Piyasalarındaki Rekabet İhlallerine Yönelik Kılavuz'a ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/is-gucu-piyasalarindaki-rekabet-ihlallerine-yonelik-kilavuz-20241203141442657.pdf

İş Gücü Piyasalarına Yönelik Kılavuz Taslağı'na ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/hazirlik-calismalari-tamamlanan-is-gucu--cbe5488a2a74ef1193cf0050568585c9

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