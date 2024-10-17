Sokağa bıraktığı kedinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tazminatsız isten çıkarılan işçi tazminatlarını almaya hak kazandı.

Operatör olarak çalışan işçi iş yerindeki kediyi "Pislik ve kokusunu çekiyorum" bahanesiyle bir koliye koyarak sokağa attı. Sokağa atılan kedi daha sonra bırakıldığı yerden alınmaya gidildi fakat yaralı bulunan kedi götürüldüğü veterinerde öldü. İşveren, kedinin ölümüne sebep olan çalışanın sözleşmesini tazminatsız olarak feshetti.

Alacakları için dava açan işçinin sözleşmesinin feshedilmesinin ÖLÇÜSÜZ olduğuna karar veren yerel mahkeme kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 28.11.2018 tarihli kararıyla onandı ve işçi tazminatlarını almaya hak kazandı.

İlgili kararı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.