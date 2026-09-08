Üretimini Durduran Veya Küçülen Işletmelere Destek Olmalıyız

Zamanla işsizlik oranları artacak, işten çıkarılan çalışanların alacaklarını tahsil etmelerinde ciddi sorunlar çıkacağı da kesin. Devletimizin bu konuda bugünden bir tedbir alarak çalışan haklarını koruması, sosyal devlet ilkesinin zorunlu bir sonucudur. Umarım bu konuda en kısa sürede bir adım atılır.

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Zamanla işsizlik oranları artacak, işten çıkarılan çalışanların alacaklarını tahsil etmelerinde ciddi sorunlar çıkacağı da kesin. Devletimizin bu konuda bugünden bir tedbir alarak çalışan haklarını koruması, sosyal devlet ilkesinin zorunlu bir sonucudur. Umarım bu konuda en kısa sürede bir adım atılır.

Yaşadığımız ekonomik kriz reel sektörde ciddi sorunlara neden oluyor. Özellikle konfeksiyon ve hazır giyim sektöründe son dönemlerde faaliyetini durduran veya küçülen işletmelere sıkça tanık oluyoruz.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, son yıllarda başta döviz kurunun sabit kalması, küresel ekonomik gelişmeler, artan maliyetler, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve uluslararası rekabet koşullarındaki değişim nedeniyle çok zor bir dönemden geçiyor.

Bu sıkıntıyı yaşayan işletmelere destek olunmadığını düşünüyorum. Anlaşılan devletimiz tekstil sektöründen vazgeçmiş, ancak bu vazgeçme kararının doğru bir şekilde planlanmadığı anlaşılıyor. Özellikle çalışanların yeterince düşünülmediğini söyleyebilirim.

Bu durum işletme sahiplerinin yanısıra bence daha çok işletme çalışanlarını olumsuz etkiliyor. Çünkü bu sıkıntıyı yaşayan işletmeler ya üretimi/faaliyeti durduruyor ya da küçülme yolunu seçiyorlar. Bu iki durum da çalışanların işten çıkarılması sonucunu doğruyor.

Devletimizin en azından bu durumdaki çalışanlara sahip çıkması gerekir!

Bu arada şunu ifade etmek isterim: Bu sorun sadece konfeksiyon ve hazır giyim sektörü ile sınırlı değil, başka sektörlerde de aynı sorun yaşanıyor.

Konfeksiyon ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren bazı tanıdıklarıma soruyorum: Neden bu sektörden çıkmıyorsunuz?

Aldığım cevap aynı, “İşletmeyi tasfiye etmek öyle kolay değil, çünkü çalışanları işten çıkarmanın çok ciddi bir maliyeti (kıdem ve ihbar tazminatı, izin ücreti vs.) var.”

Ancak önlem almayıp faaliyete bu şekilde devam etmenin de yine çalışanlar açısında ciddi sorunlara neden olması kaçınılmaz. Çünkü bu sorunu yaşayan işletmeler, işten çıkarmadıkları çalışanlarının ücretlerini bir müddet sonra kesin olarak ödeyemeyecek duruma gelecekler!

Devletimizin bu durumdaki işletmeleri desteklemesi şart!

Bence İşsizlik Sigortası Fonu bu amaçla kullanılabilir.

Pandemide “kısa çalışma ödeneği” ile bu açıdan çok önemli katkılar sağlandı. İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak üretimini durduran veya küçülen işletme çalışanlarının alacakları garanti altına alınabilir.

Düzenleme yapılarak, belli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde belli şartlarla işten çıkarılan çalışanların alacakları işsizlik sigortası fonundan ödenerek garanti altına alınabilir.

Alternatif olarak, bu durumdaki işletmelerin vergi borçları avantajlı bir şekilde tecil edilerek bu işletmelere kaynak sağlanabilir.

Bu yazı için son sözlerim…

Zamanla işsizlik oranları artacak, işten çıkarılan çalışanların alacaklarını tahsil etmelerinde ciddi sorunlar çıkacağı da kesin.

Devletimizin bu konuda bugünden bir tedbir alarak çalışan haklarını koruması, sosyal devlet ilkesinin zorunlu bir sonucudur.

Umarım bu konuda en kısa sürede bir adım atılır.

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