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2020 yılında yürürlüğe giren Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") süreç içinde gerek kapsamın genişletilmesi gerekse usul ve esasların detaylandırılması amacıyla değişikliklere uğramıştır.1

Bu değişikliklerden sonuncusu 21.08.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikle yenileme faaliyetlerinin denetimi ve mevzuata aykırılığın yaptırımı hakkında yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu kapsamda;

Elektronik kimlik bilgisi bulunan cihazların yenileme işlemini gerçekleştiren yenileme merkezlerinin ve bu ürünlerin ticaretini yapan işletmelerin faaliyetleriyle ilgili bilgi ve belgeler Ticaret Bakanlığı bünyesinde tutulacaktır (Madde 5). Bu kayıt sistemi Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yapılacak duyurudan 3 ay sonra uygulanmaya başlayacaktır. (Geçici Madde 2)

İşletmelerin mevzuata aykırı uygulamalarının yaptırımı olarak yetki belgesinin iptal edilmesinden önce işletmeye aykırılığın giderilmesi için süre verilecek ve devamında yetki belgesi askıya alınacaktır (Madde 10).

Yenileme merkezleri yenileme faaliyetlerinde şubelerini ve yetkili alıcı ve satıcıları kullanabilecektir (Madde 12). Buna göre;

Bu şube ve yetkililerin idareye bildirilmesi ve internet sitelerinde kamuyla paylaşılması zorunludur, Yenileme merkezleri yenileme faaliyetleri gerçekleştirecek şubelerinin, yetkili alıcıların ve yetkili satıcıların faaliyetlerini izleyecek, kontrol edecek ve bu faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu temin edecektir. Yenileme merkezleri söz konusu ifa yardımcılarının faaliyetlerinden müteselsilen sorumludur.



Bu değişikliklerle Bakanlık yenileme faaliyetlerini ve yenilenmiş ürün piyasasını daha merkezi bir şekilde ve şeffaf yöntemlerle kontrol etmeyi ve böylece başta tüketiciler olmak üzere kamusal menfaati korumayı amaçlamaktadır.

Footnote

1. Yenilenmiş Ürün Piyasası hakkındaki önceki bültenlerimiz için lütfen bkz " Yenilenmiş Ürün ve Asıl Üreticinin Sorumluluğuna Etkisi" (2022) ve " Yenilenebilir Ürün Piyasası Büyüyor" (2023).

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