Yenilenmiş Ürünlerde Yeni Dönem

27 Haziran 2026 tarihli ve 33293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile 22 Ağustos 2020 tarihinden bu yana yenilenmiş ürün piyasasının temel düzenlemesini oluşturan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve yenilenmiş ürünlerin yenilenmesi, sertifikalandırılması ve satışına ilişkin sistem büyük ölçüde yeniden düzenlenmiştir.

Yeni Yönetmelik, önceki düzenlemede oluşturulan yenileme merkezi ve yetkili satıcı sistemini esas itibarıyla korumakla birlikte; tüketicinin cayma hakkının genişletilmesi, Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi’nin (“YÜBİS”) devreye alınması, yenilenebilecek ürünlerin kapsamının genişletilmesi ve yenileme merkezlerine ilişkin şartların ağırlaştırılması gibi önemli yenilikler getirmektedir.

1. Yenilenmiş Ürün Nedir ve Hangi Ürünler Yenilenebilir?

Yönetmelik uyarınca yenilenmiş ürün, kullanılmış bir malın belirlenen standartlara uygun şekilde yenileme işleminden geçirilmesinin ardından yenileme merkezi veya yetkili satıcı tarafından yeniden satışa sunulan halini ifade etmektedir.

Yenileme işlemleri serbestçe herhangi bir satıcı veya servis tarafından gerçekleştirilememektedir. Bu faaliyet, Ticaret Bakanlığından (“Bakanlık”) yenileme yetki belgesi almış yenileme merkezleri ile Yönetmelik kapsamında bunlara bağlı olarak faaliyet gösteren yerinde yenileme noktaları tarafından gerçekleştirilebilir. Yenilenmiş ürünler ise yenileme merkezi tarafından doğrudan veya merkez tarafından yetkilendirilen yetkili satıcılar aracılığıyla tüketiciye sunulabilir.

Yeni Yönetmelik kapsamında cep telefonları, tabletler, akıllı saatler, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemlerin yanı sıra televizyonlar da yenilenerek satışa sunulabilecek ürünler arasına alınmıştır. Böylece 2020 tarihli Yönetmeliğin son halinde yer alan altı ürün grubuna televizyonlar da eklenmiştir.

Yenilenmiş ürünün ambalajında, etiketinde, reklam ve ilanlarında ürünün “yenilenmiş” olduğunun ve ürünü yenileyen merkezin bilgilerinin tüketici tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Ayrıca yenilenmiş ürünlerin kullanılmamış ve diğer ikinci el ürünlerden ayrılabilecek şekilde ayrı bir kategoride satışa sunulması gerekmektedir. Mülga yönetmelikte bu yükümlülük yalnızca uzaktan satışlar bakımından öngörülmüşken, yeni Yönetmelik söz konusu ayrıştırma yükümlülüğünü tüm satış kanallarına genişletmiştir.

2. YÜBİS ile Yenileme Süreci Dijital Olarak İzlenecek

Yeni Yönetmeliğin getirdiği yapısal değişikliklerden biri Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi’nin (YÜBİS) oluşturulmasıdır.

Yenileme işlemlerinin YÜBİS üzerinden yürütülmesi ve yenilenen ürün için elektronik sertifika oluşturulması zorunlu hale getirilmiştir. Yenileme merkezleri, yerinde yenileme noktaları ve yetkili satıcılara ilişkin bilgiler ile Bakanlıkça belirlenen diğer bilgi ve belgeler de sisteme kaydedilecektir.

Böylece önceki Yönetmelikte farklı bildirim, kayıt ve sertifikalandırma yükümlülükleri üzerinden yürütülen sistem yerine, yenileme sürecinin tek bir merkezi bilgi sistemi üzerinden daha bütüncül şekilde izlenebildiği bir yapıya geçilmektedir. Ticaret Bakanlığı da YÜBİS aracılığıyla cihazlarda yapılan işlemler, değiştirilen parçalar, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara ilişkin sorgu kayıtları, yenileme merkezi ve onun adına işlem yapan işletmelere ilişkin bilgiler ile ürün sertifikalarının kayıt altına alınacağını ve ilgili bilgilerin tüketicilerin erişimine açılacağını açıklamıştır.

Elektronik kimlik bilgisine sahip kullanılmış ürünler bakımından ise Yönetmelik, diğer şartların yanı sıra, cihazın YÜBİS’e beyan edilen bir hat ile aktive edilmesini ve bu hat üzerinden en az bir başarılı çağrı yapılmasını aramaktadır. İlgili doğrulamalar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sistemleri üzerinden YÜBİS aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

3. Mağazadan Alınan Yenilenmiş Ürünlerde de 14 Günlük Cayma Hakkı

Yeni Yönetmelik’in tüketiciler bakımından en önemli değişikliklerinden biri cayma hakkının kapsamının genişletilmesidir.

Mesafeli satışlarda cayma hakkı bakımından Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uygulanmaya devam etmektedir. Ancak yeni Yönetmelik ile fiziki mağaza gibi diğer satış yöntemleriyle satın alınan yenilenmiş ürünler bakımından da tüketiciye, ürünün tesliminden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkı tanınmıştır.

2020 tarihli mülga yönetmelikte mağazadan gerçekleştirilen yenilenmiş ürün satışları bakımından bu şekilde genel bir cayma hakkı bulunmamaktaydı. Bu nedenle düzenleme, mesafeli ve fiziki satış kanalları arasındaki tüketici koruması farkını yenilenmiş ürünler bakımından önemli ölçüde azaltmaktadır.

Tüketicinin cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmemesi veya Yönetmelikte cayma hakkına ilişkin öngörülen yükümlülüklere aykırı davranılması halinde tüketici 14 günlük süreyle bağlı değildir. Bu durumda cayma hakkı, olağan cayma süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketicinin bu süre içerisinde gereği gibi bilgilendirilmesi halinde ise 14 günlük cayma süresi bilgilendirmenin yapıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar.

4. Garanti ve Satış Sonrası Hizmet Rejimi Yeniden Düzenlendi

Önceki yönetmelikte olduğu gibi yenilenmiş ürünlerde garanti süresi, ürünün tüketiciye tesliminden itibaren en az bir yıl olarak uygulanmaya devam edecektir. Ücretsiz onarım veya ayıpsız yenilenmiş misliyle değişim taleplerinin azami 20 iş günü içinde yerine getirilmesi gerekmekte olup, bu süre ürünün yetkili satıcıya veya yenileme merkezine teslim edilmesiyle başlamaktadır.

Bununla birlikte yeni Yönetmelik, garanti rejimini önceki düzenlemeye kıyasla farklı bir sistematik içinde ele almış ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un garanti hükümleri ile Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin yenilenmiş ürünlere kıyasen uygulanacağını açıkça düzenlemiştir. Bu uygulamada üretici, ithalatçı ve yetkili servise ilişkin sorumluluklar yenileme merkezi tarafından; satıcıya ilişkin yükümlülükler ise yetkili satıcı tarafından yerine getirilecektir.

Yetkili satıcı, tüketicilere Yönetmelik kapsamında sağlanan haklardan yenileme merkeziyle birlikte müteselsilen sorumlu tutulmaktadır.

5. Yenileme Merkezlerine İlişkin Şartlar Ağırlaştırıldı

Yeni Yönetmelik yenileme merkezlerinin kurumsal ve mali yapısına ilişkin şartları da sıkılaştırmıştır.

Önceki düzenlemede yenileme yetki belgesi alınabilmesi için 30 milyon TL asgari ödenmiş sermaye aranırken, yeni Yönetmelik bu tutarı 100 milyon TL’ye çıkarmıştır. Ayrıca yenileme merkezinin sermaye şirketi olması zorunlu hale getirilmiş ve yetkilendirme şartlarının denetimine ilişkin sistem yeniden düzenlenmiştir. Bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyona uyarı ve yetki belgesinin iptaline ilişkin karar alma yetkileri verilmiş; yazılı uyarıya rağmen aykırılığın devam etmesi halinde yetki belgesinin iptali öngörülmüştür.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyet gösteren mevcut yenileme merkezleri bakımından ayrıca geçiş hükümleri öngörülmüştür. Buna göre yeterlilik belgesi, sermaye şirketi olma ve şirket temsilcilerine ilişkin şartları gösteren belgelerin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde; 100 milyon TL’lik asgari sermaye şartı ile Bakanlıkça ilan edilecek diğer hususlara ilişkin belgelerin ise 31 Aralık 2026 tarihine kadar Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir. Mevcut yetki belgeleri, geçerlilik sürelerinin sonuna kadar yeni bir yetki belgesi alınmaksızın kullanılmaya devam edilebilecektir.

6. Diğer Önemli Değişiklikler

Yeni Yönetmelik ayrıca yenilenmiş bir ürünün, yenileme tarihinden itibaren en az 30 gün geçmeden yeniden yenilenmesini yasaklamıştır. Böylece aynı ürünün kısa süreler içerisinde tekrar tekrar yenilenmiş ürün statüsünde piyasaya sürülmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Mülga yönetmelik aynı ürünün birden fazla kez yenilenmesine açıkça izin vermekte ancak yenilemeler arasında herhangi bir asgari süre öngörmemekteydi.

Aynı satıcı tarafından aynı ürün grubu için farklı fiyatlar uygulanması halinde ise fiyat farkının dayandığı fiziksel ve teknik özelliklerin, tüketici herhangi bir ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce açıkça ve kolaylıkla görülebilir şekilde bildirilmesi zorunludur.

Kullanılmış ürünlerin yenileme amacıyla tüketiciden satın alınmasına ilişkin sistem de yeniden düzenlenmiştir. Önceki yönetmelikte de bulunan üç iş günlük değerleme süresi korunurken, yeni Yönetmelik bu yükümlülüklerin kapsamını genişletmiş; yenileme merkezi, yerinde yenileme noktası, yetkili satıcı ile yenileme merkezi adına hareket eden üçüncü kişiler bakımından daha ayrıntılı kurallar getirmiştir. Ayrıca tüketiciye taahhüt edilen indirim, kupon veya benzeri ekonomik faydaların da tüketicinin onayını takip eden üç iş günü içinde sağlanması gerekmekte; takas içeren sözleşmelerde ise bu süre tüketicinin işleme ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesinden itibaren işlemeye başlamaktadır.

7. Sonuç

1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe giren Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik, 2020 yılında oluşturulan yenilenmiş ürün sistemini bütünüyle terk etmekten ziyade, bu sistemi dijital kayıt, daha sıkı yetkilendirme ve daha geniş tüketici hakları üzerine yeniden yapılandırmaktadır.

Özellikle YÜBİS ile cihazların yenileme sürecinin izlenebilir hale getirilmesi, mağaza satışlarına da 14 günlük cayma hakkının getirilmesi, yenilenmiş ürünlerin diğer ikinci el ürünlerden daha açık şekilde ayrıştırılması ve yenileme merkezlerinin sermaye ve yetkilendirme şartlarının güçlendirilmesi, yeni dönemin temel unsurlarını oluşturmaktadır.

Bu çerçevede yeni Yönetmelik, yenilenmiş ürün pazarının yalnızca ikinci el ürünlerin tekrar satışa sunulduğu bir piyasa olmaktan çıkarılarak, belirli teknik standartlara, merkezi kayıt sistemine, garanti yükümlülüklerine ve özel tüketici koruma kurallarına tabi ayrı bir satış modeli haline gelmesi yönündeki düzenleyici yaklaşımı güçlendirmektedir.

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