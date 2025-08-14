ARTICLE
14 August 2025

8 Ağustos 2025'te Yürürlüğe Giren Doğrudan Satışlar Yönetmeliği ile Getirilen Yenilikler

GP
Guleryuz Partners

Contributor

Guleryuz Partners logo
We are Güleryüz Partners, an Istanbul based law firm, offering high-quality legal services to domestic and multinational clients. Our team consists of energetic young professionals led by talented partners with strong academic backgrounds at prestigious universities in the USA, UK, and Germany, coupled with vast market experience exceeding a decade at top tier Turkish law firms. Our practice ranges from complex disputes to sophisticated M&A and finance transactions. We provide niche legal services in a wide range of legal areas such as litigation and dispute resolution, local and cross border M&As, banking, finance and capital markets, venture capital investments and start-ups, and compliance and corporate governance. We heavily invest in our pro bono projects in Turkiye and work together with institutions, foundations, and other organizations to provide legal advice to the persons in need of help. We also pride ourselves on fostering and promoting a diverse, equitable and inclusive work environment.
Explore Firm Details
Bu yönetmelik kapsamında; öncesinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 47/A maddesinde hüküm altına alınan doğrudan satış sistemine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
Turkey Consumer Protection
Deniz Büyükşengün and Muhammed Ali Cengiz
Your Author LinkedIn Connections

Doğrudan satış, yönetmelikteki tanım uyarınca “Tüketicinin, doğrudan satıcıdan ya da aracılık ettiği doğrudan satış şirketinden mal veya hizmet satın alması neticesinde doğrudan satıcının menfaat elde ettiği satış” anlamına gelmektedir.

Yeni Yönetmelik, doğrudan satış sisteminin piramit şemasına evrilmesini engellemek için doğrudan satıcılar bakımından çeşitli yasaklar ve zorunluluklar öngörüyor. Ayrıca tüketiciyi koruma bakımından tüketiciye tanınan cayma hakkının yanında, doğrudan satış yapan satıcıya çeşitli yükümlülükler getirerek sorumluluk kapsamlarını genişletiyor.

Genel İlke ve Esaslar

  • Sermaye piyasası araçları ve kripto varlıkların doğrudan satış yoluyla satılması yasaklanmıştır.
  • Doğrudan satış sisteminden elde edilecek kazancın sisteme yeni üyeler kazandırılmasına değil; mal ve hizmetin tüketiciye satışına dayandırılması gerekmektedir.
  • Perakende satış kârı hariç olmak üzere, doğrudan satış şirketi tarafından, doğrudan satıcılara sağlanan menfaatlerin toplamı, satışa konu mal ve hizmetin net satışlarının yüzde ellisini geçmesi yasaklanmıştır.
  • Perakende satış kârı ayrı hariç olmak üzere doğrudan satış şirketi tarafından sisteme yeni katıldıkları için doğrudan satıcılara sağlanan menfaat, ilgili takvim yılında dağıtılan tüm menfaatin en fazla yüzde otuzu kadar olabilir.

Doğrudan satış şirketine ilişkin düzenleme

  • Doğrudan satış şirketinin ödenmiş sermayesi en az 10 milyon TL olan bir sermaye şirketi olması zorunludur.
  • Doğrudan satış şirketi en az 3 milyon TL tutarındaki meblağı bankaya yatırmak zorundadır.
  • Doğrudan satış şirketinin Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nden doğrudan satış yetki belgesi  alması zorunludur.

Yeni satıcının sisteme dahil olmasına yönelik düzenleme

  • Yeni bir satıcının sisteme dahil olması ya da sistemde kalması için bu satıcıdan ilgili mal ve hizmet ile bağlantısı olmayan bir menfaat elde edilmesi yasaklanmıştır.
  • Satın alınması zorunlu olan giriş paketine göre satıcının sistemdeki yerinin belirlenmesi yasaklanmıştır.
  • Doğrudan satıcı herhangi bir yükümlülük altına girmeden sistemden ayrılma hakkına sahiptir.

Doğrudan satıcının sorumlulukları

  • Doğrudan satıcı tüketiciye karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi bakımından doğrudan satış şirketine karşı sorumludur.
  • Doğrudan satış şirketleri ve doğrudan satıcılar tüketiciye karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müteselsil sorumludurlar.

Cayma hakkı

  • Satıcının yönetmelikte belirlenen hususlarla alakalı tüketiciye bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunmaktadır.
  • Tüketici herhangi bir gerekçe göstermeksizin 30 gün içinde cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının bulunduğu istisnası olan mal ve hizmetler yönetmeliğin 18. maddesinde sayılmıştır.

Yürürlük

  • Doğrudan satıcıya sağlanan menfaatlerin yüzde elli ve yüzde otuzluk sınırına ilişkin maddeler 1 Ocak 2026 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.
  • Diğer hükümler yayım tarihi olan 8 Ağustos 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin tamamına  buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Deniz Büyükşengün
Deniz Büyükşengün
Photo of Muhammed Ali Cengiz
Muhammed Ali Cengiz
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More