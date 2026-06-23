Evlilik, hem hukuki hem de sosyolojik boyutları olan çok yönlü bir kurumdur. Türk hukukunda evlilik müessesesi Türk Medeni Kanunu çerçevesinde düzenlenirken; özellikle geleneksel veya dini hassasiyetlerle yapılan evliliklerde “mehir” kavramı büyük bir önem taşımaktadır. Akıllara gelen genel soru şu olmaktadır. Boşanma davasında mehir alacağı durumu ne olacak? Bunu nasıl alabilirim veya nasıl ispatlayabilirim? Hukuki yönü nedir?

Her ne kadar mehir kavramı Türk Medeni Kanunu’nda doğrudan düzenlenmemiş olsa da, bu durum mehirin hukuken geçersiz olduğu anlamına gelmez. Aksine, usulüne uygun hazırlanmış bir mehir senedi Borçlar Hukuku çerçevesinde geçerli bir alacak hakkı doğurur. Uygulamada karşılaşılan en büyük sorun ise bu alacağın ispatı ve hukuki nitelendirilmesidir. Bu nedenle sürecin uzman bir Ankara boşanma avukatı aracılığıyla yürütülmesi hak kaybı yaşanmaması adına kritik öneme sahiptir.

Sizin için hazırladığımız bu rehberde; boşanma davasında mehir alacağının hukuki niteliği, talep edilme şartları, ispat yöntemleri ve Yargıtay uygulamalarını detaylıca inceliyoruz.

Mehir Nedir ve Hukuki Niteliği Nasıldır?

Mehir, evlilik sırasında erkeğin kadına vermeyi taahhüt ettiği mal, para veya ekonomik değeri olan bir unsurdur ve temelde kadının mali güvencesi olarak kabul edilir.

Türk hukuk sisteminde mehir doğrudan bir kurum olarak yer almasa da, Yargıtay uygulamalarında Borçlar Hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Türk Borçlar Kanunu’nun 288. maddesine göre mehir anlaşmaları, taraflar arasında yapılan bir “bağışlama vaadi” veya alacak hakkı doğuran bir sözleşme olarak kabul edilir.

Nitekim Yargıtay 3. Hukuk Dairesi (2016/21864 E., 2018/9144 K.) konuyu şu şekilde karara bağlamıştır:

“Mehir, kocanın evlenme sözleşmesi anında ya da devamı sırasında bazen de sona ermesi halinde kadına belirli bir mal, para veya ekonomik değeri olan bir şeyi armağan etmesidir. Koca dışında üçüncü bir kişinin de bağışlama vaadi geçerlidir.”

Mehir Türleri Nelerdir?

Uygulamada mehir, ödenme zamanına göre iki ana kategoriye ayrılır:

Peşin Mehir (Mehr-i Muaccel): Evlilik sırasında veya evliliğin hemen sonrasında derhal ödenmesi gereken mehirdir. Ertelenmiş Mehir (Mehr-i Müeccel): Genellikle boşanma veya ölüm halinde ödenmesi kararlaştırılan, yani ileriye yönelik bir bağışlama vaadi niteliğinde olan mehirdir. Boşanma davalarında en çok uyuşmazlık konusu olan tür budur.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2016/21864 Esas No’lu ve 2018/9144 Karar Sayılı Kararı; “Mehir, kocanın evlenme sözleşmesi anında ya da devamı sırasında bazen de sona ermesi halinde kadına belirli bir mal, para veya ekonomik değeri olan bir şeyi armağan etmesidir. Koca dışında üçüncü bir kişinin de bağışlama vaadi geçerlidir.”

Dolayısıyla mehir, hukuki olarak geçerli bir alacak hakkı doğurabilir.

Mehir Senedinin Geçerlilik Şartları

Bir mehir senedinin mahkemede geçerli bir belge (bağışlama vaadi) olarak kabul edilebilmesi için şu şartları taşıması gerekir:

Yazılı Olma Şartı: Yargıtay (8. HD, 2014/22932 E., 2016/4548 K.) kararlarında da belirtildiği üzere, bağışlama vaadi niteliğindeki mehir sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu uyarınca yazılı olmak zorundadır.

Yargıtay (8. HD, 2014/22932 E., 2016/4548 K.) kararlarında da belirtildiği üzere, bağışlama vaadi niteliğindeki mehir sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu uyarınca yazılı olmak zorundadır. Fiil Ehliyeti: Tarafların sözleşme yapmaya ehil olması gerekir.

Tarafların sözleşme yapmaya ehil olması gerekir. Belirlenebilirlik: Mehirin konusu olan malın (örneğin altın miktarı) veya paranın senedin içinde açıkça belirli veya belirlenebilir olması şarttır.

Mehirin konusu olan malın (örneğin altın miktarı) veya paranın senedin içinde açıkça belirli veya belirlenebilir olması şarttır. Resmi Şekil (Taşınmazlar İçin): Eğer mehir senedinin konusu bir ev, arsa gibi bir taşınmaz veya taşınmaz üzerindeki bir hak ise, senedin geçerliliği ancak tapuda resmi şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. Adi yazılı şekilde verilen “Sana bir ev vereceğim” vaadi hukuken geçersizdir.

Bu yazımızla birlikte daha önce yazmış olduğumuz Boşanmada Ziynet Eşyaları Davası başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Mehir Alacağı Nasıl Talep Edilir?

Kadın, boşanma davası sırasında (dava ile birlikte) veya boşanma kararı sonrasında ayrı bir dava açarak mehir alacağını talep edebilir.

Talep Şartları Şunlardır:

Mehirin kararlaştırılmış olması

Bunun ispat edilebilir olması (yazılı belge, tanık vb.)

Alacağın henüz ödenmemiş olması

Dava Açma Zamanı:

Peşin Mehir (Mehr-i Muaccel) İçin: Evlilik akdiyle birlikte ödenmesi gerektiğinden, evlilik devam ederken bile ödenmemişse hemen dava konusu yapılabilir.

Evlilik akdiyle birlikte ödenmesi gerektiğinden, evlilik devam ederken bile ödenmemişse hemen dava konusu yapılabilir. Ertelenmiş Mehir (Mehr-i Müeccel) İçin: Boşanma, kocanın vefatı veya evliliğin başka bir nedenle sona ermesi halinde talep edilebilir hale gelir; bu durumda dava evliliğin sona erdiği tarihten itibaren açılabilir.

Mehir alacağı, boşanma davasıyla birlikte talep edilebileceği gibi, ayrı bir dava konusu da yapılabilir.

Mehirin ödeneceği an, tarafların sergilediği iradeye ve sözleşmenin içerdiği hükümlere bağlıdır. Mehr-i muaccel niteliğindeki mehir için dava, evlilik devam ederken ödenmemesi halinde hemen açılabilir; çünkü bu tür mehir evlilik akdiyle birlikte derhal ödenmesi gereken bir borçtur ve kocanın ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda kadın mehir alacağını talep edebilir. Öte yandan mehr-i müeccel, boşanma, kocanın vefatı ya da evliliğin başka bir nedenle sona ermesi halinde talep edilebilen bir alacak statüsündedir; bu durumda mehir alacağı, evliliğin sona erdiği tarihten itibaren dava konusu olabilir.

Mehir Davasında İspat Yöntemleri

Mehir alacağı davasının en kritik aşaması ispat kısmıdır. İddialar şu yollarla ispatlanabilir:

Yazılı Delil (Mehir Senedi): En güçlü delildir. Eğer mehir alacağı yazılı bir senede veya tutanağa bağlanmışsa, erkek tarafı bunun aksini ancak aynı kuvvette başka bir yazılı delille (örneğin “mehir borcumu ödedim” yazılı bir makbuzla) ispatlayabilir.

En güçlü delildir. Eğer mehir alacağı yazılı bir senede veya tutanağa bağlanmışsa, erkek tarafı bunun aksini ancak aynı kuvvette başka bir yazılı delille (örneğin “mehir borcumu ödedim” yazılı bir makbuzla) ispatlayabilir. Tanık Beyanları: Özellikle yazılı bir senedin bulunmadığı durumlarda düğün sırasında anlaşmaya şahit olan kişilerin beyanları önemlidir, ancak tek başına her zaman yeterli olmayabilir.

Özellikle yazılı bir senedin bulunmadığı durumlarda düğün sırasında anlaşmaya şahit olan kişilerin beyanları önemlidir, ancak tek başına her zaman yeterli olmayabilir. Örf ve Adetler: Mehirin yazılı bir belge ile belirlenmediği durumlarda, mahkeme, tarafların ikamet ettiği bölgedeki örf ve adetlere başvurma yetkisine sahiptir. Örf ve adetler, mehir miktarı ve türünün belirlenmesinde tamamlayıcı delil niteliği taşır. Özellikle dini nikah sırasında mehri belirlemek amacıyla bir anlaşma yapıldığı iddiası söz konusu olduğunda, mahkeme, bölgesel gelenekler ve tarafların sunduğu beyanları dikkate alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu süreçte, yerel kültürel faktörlerin yanı sıra, mehirin geleneksel olarak nasıl belirlendiği ve taraflar arasındaki niyetler de önemli bir rol oynamaktadır.

Mehir Alacağı Davasında Zamanaşımı Süresi

Mehir alacağı Türk Borçlar Kanunu kapsamında bir alacak hakkı olduğu için 10 yıllık genel zamanaşımı süresine tabidir. Bu süre, alacağın muaccel hale geldiği (örneğin mehr-i müeccel için boşanma kararının kesinleştiği veya eşin öldüğü) tarihten itibaren başlar.

Mehir Alacağı Davası Görevli Mahkeme

Mehir alacağı aile hukuku çerçevesinde değerlendirildiğinden kural olarak davalar Aile Mahkemesinde görülür. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde davaya Asliye Hukuk Mahkemesi bakar. Ancak, mehir alacağı boşanmadan tamamen bağımsız bir alacak davası olarak açılacaksa ve genel bir senede bağlıysa, bu durumda davanın doğrudan Asliye Hukuk Mahkemesinde açılması gerekebilir.

Sonuç

Boşanma davalarında mehir alacağı, kadının ekonomik güvenliğini sağlama noktasında kritik bir hak olmakla birlikte; ispatı ve hukuki nitelendirilmesi son derece teknik detaylar barındırır. Bağışlama vaadi niteliğindeki bu sözleşmelerin geçerliliği ve mahkemede talep edilme usulleri titizlikle yönetilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Mehir senedi mahkemede geçerli bir belge midir?

Evet, mehir senedi Türk hukukunda Borçlar Kanunu kapsamında “bağışlama vaadi” veya alacak hakkı doğuran bir sözleşme olarak geçerli kabul edilmektedir. Ancak senedin geçerli sayılabilmesi için mutlaka yazılı yapılması, tarafların fiil ehliyetine sahip olması ve mehir konusunun belirli veya belirlenebilir olması şarttır. Taşınmazlar (ev, arsa vb.) söz konusu ise tapuda resmi şekilde işlem yapılması zorunludur.

Ertelenmiş mehir (Mehr-i müeccel) ne zaman talep edilebilir?

Ertelenmiş mehir, tarafların anlaşmasına göre genellikle boşanma veya kocanın ölümü halinde ödenmesi kararlaştırılan mehir türüdür. Bu mehir, boşanma kararının kesinleşmesiyle veya evliliğin sona erdiği tarihten itibaren muaccel hale gelir (istenebilir duruma düşer) ve dava konusu yapılabilir.

Yazılı bir mehir senedi yoksa mehir davası açılabilir mi?

Evet, açılabilir. Yazılı bir mehir senedinin bulunmadığı durumlarda mehir alacağı; anlaşmaya şahit olan kişilerin tanık beyanları ve tarafların ikamet ettiği bölgedeki yöresel örf ve adetler (gelenekler) dikkate alınarak ispatlanabilmektedir. Mahkeme, mehirin varlığını ve miktarını yerel kültürel faktörleri değerlendirerek tespit edebilir.

Mehir alacağı davasında zamanaşımı süresi ne kadardır?

Mehir alacağı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olduğundan, genel zamanaşımı kuralı olan 10 yıllık süreye tabidir. Bu 10 yıllık süre, mehirin talep edilebilir (muaccel) hale geldiği tarihten; yani mehr-i müeccel için boşanma kararının kesinleştiği veya eşin vefat ettiği tarihten itibaren işlemeye başlar.