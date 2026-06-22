Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve ortak hayatın diğer eş için çekilmez hale gelmesine yol açan en hassas durumlardan biri de eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanmasıdır. Türk Medeni Kanunu (TMK), bu zorlayıcı durumu 165. maddesinde “özel ve nispi bir boşanma sebebi” olarak düzenlemiştir. Kanun koyucu, akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için hastalığın iyileşemeyecek boyutta olmasını ve bu durumun resmi sağlık kurulu raporuyla kesin olarak saptanmasını şart koşmuştur. Yargıtay kararları ışığında, kanunda sayılan bu tıbbi ve hukuki şartların kümülatif (birlikte) olarak gerçekleşmesi zorunludur. Hem aile üyeleri için yıpratıcı duygusal boyutları olan hem de vasi atanması, hastane sevkleri ve rapor itirazları gibi karmaşık usul kuralları barındıran bu sürecin hatasız yönetilmesi hayati önem taşır. Aksi takdirde davanın usulden veya esastan reddedilmesi gibi telafisi güç sonuçlar doğabilir. Bu nedenle, sürecin en başından itibaren tecrübeli bir boşanma avukatı ile çalışılarak yasal adımların eksiksiz atılması büyük bir gerekliliktir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Şartları

Akıl hastalığına dayanarak boşanma davası açılabilmesi için aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi gerekir:

1. Eşlerden Birinin Akıl Hastası Olması ve Hastalığın Geçmesine Olanak Bulunmaması

Boşanma sebebi olarak ileri sürülen durumun tıbbi olarak akıl hastalığı niteliğinde olması gerekir. Bu durum, resmi sağlık kurulu raporları ile belgelenmelidir; Hastalığın iyileşemeyeceğinin resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi zorunludur. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, “hastalığın remisyonda (iyilik hali) olduğu” veya “akla uygun davranma yeteneğine sahip olunduğu” yönündeki raporları, hastalığın geçme olanağının bulunup bulunmadığını açıklamadığı sürece hüküm kurmaya elverişsiz bulmaktadır (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi., T. 24.01.2023, E. 2022/9903, K. 2023/400).

2. Hastalığın Evlilik Birliğini Çekilmez Hale Getirmesi

Akıl hastalığı tek başına boşanma için yeterli değildir. Hastalığın, evlilik hayatını diğer eş açısından katlanılamaz hale getirmesi gerekir. Hastalığın hayatı çekilmez kılıp kılmadığına ise hâkim karar verir. Ancak hâkim bu kararı verirken sadece raporu değil; tanık beyanlarını, tarafların yaşam koşullarını ve olayın özelliklerini bir bütün olarak değerlendirir.

Bu çekilmezlik durumu; hastanın saldırgan davranışları nedeniyle eşin can güvenliğinin tehlikeye girmesi, hastalığın etkisiyle evin ve çocukların ihmal edilmesi veya bakım yükümlülüğünün diğer eşin ruhsal ve sosyal hayatını felç edecek boyuta ulaşması gibi somut olgularla kendini gösterir. Özetle, tıbbi tanının ötesinde, mevcut durumun eşin insani yaşam standartlarını ve toplumsal huzurunu ağır biçimde zedelemesi ‘çekilmezlik’ unsurunun temelini oluşturur.

3. Hastalığın İyileşmesinin Mümkün Olmaması

Mahkeme, hastalığın geçici değil, sürekli nitelikte olup olmadığını değerlendirir. Resmi sağlık kurulu tarafından verilen raporda, hastalığın iyileşmesinin mümkün olmadığı açıkça belirtilmelidir.

4. Dava Hakkı

Akıl hastalığı sebebine dayalı boşanma davası, yalnızca akıl hastası olmayan eş tarafından açılabilir. Örneğin, akıl hastası olan eşin vasisinin, bu maddeye dayanarak boşanma davası açması hukuken mümkün değildir.

Konu ile ilgili olarak daha önce yazmış olduğumuz Terk Nedeniyle Boşanma Davası başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Dava ve Taraf Ehliyeti: Vesayet ve Ön Sorun

Akıl hastalığı iddiası bulunan davalarda, dava ve taraf ehliyeti kamu düzenine ilişkin bir husus olup mahkemece re’sen gözetilmelidir.

Vesayet Araştırması: Davalının akıl hastası olduğu yönünde ciddi deliller (hastane kayıtları, epikriz formları vb.) varsa, mahkemece TMK m. 405 ve HMK m. 56 uyarınca davalının vesayet altına alınmasının gerekip gerekmediği araştırılmalıdır. Bu husus bir “ön sorun” sayılarak sonucuna kadar yargılama bekletilmelidir.

Davalının akıl hastası olduğu yönünde ciddi deliller (hastane kayıtları, epikriz formları vb.) varsa, mahkemece TMK m. 405 ve HMK m. 56 uyarınca davalının vesayet altına alınmasının gerekip gerekmediği araştırılmalıdır. Bu husus bir “ön sorun” sayılarak sonucuna kadar yargılama bekletilmelidir. Yetersiz Raporlar: Sadece hastane müracaat kayıtları veya eksik tıbbi belgelerle taraf ehliyeti hakkında karar verilemez. Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesinden rapor alınması zorunludur ( Yargıtay 2. HD., T. 24.10.2024, E. 2024/401, K. 2024/7913 ).

Sadece hastane müracaat kayıtları veya eksik tıbbi belgelerle taraf ehliyeti hakkında karar verilemez. Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesinden rapor alınması zorunludur ( ). İstisna: Eğer dosyada vesayet araştırmasını gerektirecek düzeyde ciddi ve inandırıcı bir delil bulunmuyorsa, sadece davranışların farklı algılanması nedeniyle vesayet araştırması yapılmasına gerek yoktur (Yargıtay HGK., T. 19.09.2019, E. 2017/2421, K. 2019/919).

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri veya son altı aydır birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Deliller ve İspat Süreci.

Akıl hastalığına dayalı davalarda ispat yükü davacıdadır ve en kritik delil tam teşekküllü bir hastaneden alınmış resmi sağlık kurulu raporudur.

Raporun İçeriği: Raporun, hastalığın türünü (şizofreni, mental retardasyon vb.), sürekliliğini ve iyileşme olasılığını açıkça belirtmesi gerekir.

Raporun, hastalığın türünü (şizofreni, mental retardasyon vb.), sürekliliğini ve iyileşme olasılığını açıkça belirtmesi gerekir. Adli Tıp Kurumu Raporu: Eğer bir eşin akıl hastalığı bulunmadığına dair Adli Tıp Kurumu raporu varsa, TMK m. 165’e dayalı dava reddedilir (Yargıtay 2. HD., T. 23.02.2023, E. 2022/10046, K. 2023/747). Benzer şekilde, vesayet altına alınmayı gerektirecek bir psikopatoloji saptanmadığında da dava reddedilmektedir.

Mahkeme, gerekli görmesi halinde ilgili kurumlardan ek rapor talep edebilir veya eşin adli tıp incelemesine sevkine karar verebilir.

Bunun yanında:

Tanık beyanları

Hastane kayıtları

Tedavi belgeleri

gibi deliller de davada dikkate alınır.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davasında Önemli Hususlar

Kişisel Verilerin Korunması: Boşanma davasında eşin geçmiş sağlık kayıtlarının (bipolar bozukluk, anksiyete vb.) rıza dışı ele geçirilerek delil olarak sunulması, Anayasa Mahkemesi tarafından kişisel verilerin korunması hakkının ihlali olarak değerlendirilebilmektedir ( AYM, H.Ö. Başvurusu, 03.02.2022 ).

Boşanma davasında eşin geçmiş sağlık kayıtlarının (bipolar bozukluk, anksiyete vb.) rıza dışı ele geçirilerek delil olarak sunulması, Anayasa Mahkemesi tarafından kişisel verilerin korunması hakkının ihlali olarak değerlendirilebilmektedir ( ). Kusur Belirlemede Hastalığın Gizlenmesi: Evlilik öncesi mevcut olan psikolojik rahatsızlığın gizlenmesi, bazı durumlarda “eşit kusur” nedeni olarak tartışılabilmekte; ancak eşin fiziksel şiddeti gibi ağır kusurların varlığı halinde bu durum tazminat sorumluluğunu ortadan kaldırmayabilmektedir.

Evlilik öncesi mevcut olan psikolojik rahatsızlığın gizlenmesi, bazı durumlarda “eşit kusur” nedeni olarak tartışılabilmekte; ancak eşin fiziksel şiddeti gibi ağır kusurların varlığı halinde bu durum tazminat sorumluluğunu ortadan kaldırmayabilmektedir. Ehliyet Tespiti Yöntemi: Akıl hastalığının hukuki işlemlere etkisi belirlenirken, işlem tarihindeki klinik tablo, müşahede notları ve tıbbi bulgular esas alınmaktadır.

Akıl hastalığının hukuki işlemlere etkisi belirlenirken, işlem tarihindeki klinik tablo, müşahede notları ve tıbbi bulgular esas alınmaktadır. Cezai Ehliyet ile İlişki: Akıl hastalığının cezai ehliyeti etkileyip etkilemediğine dair alınan raporlar, aile hukuku bağlamındaki kısıtlama ve vesayet prosedürleri için dolaylı bir veri sunabilmektedir (Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 12.10.2021, E. 2021/21659, K. 2021/15459) .

Akıl hastalığının cezai ehliyeti etkileyip etkilemediğine dair alınan raporlar, aile hukuku bağlamındaki kısıtlama ve vesayet prosedürleri için dolaylı bir veri sunabilmektedir . İspat Yetersizliği: Psikolojik sorunlar (depresyon vb.) iddiası tanık beyanları veya somut delillerle desteklenemediğinde, davalıya atfı kabil bir kusur bulunmadığı gerekçesiyle boşanma talepleri reddedilmektedir (Yargıtay 2. HD., 25.04.2024, E. 2023/5286, K. 2024/2898).

Dava Süreci ve Hukuki Destek

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davaları, teknik ve hassas süreçler içerdiğinden profesyonel hukuki destek alınması büyük önem taşır. Özellikle sağlık raporlarının doğru şekilde temin edilmesi ve dava sürecinin usule uygun yürütülmesi, davanın sonucunu doğrudan etkileyebilir.

Sonuç

Akıl hastalığı, Türk Medeni Kanunu’nda özel boşanma sebeplerinden biri olarak düzenlenmiş olup, belirli şartların ispatı halinde evlilik birliğinin sona erdirilmesine imkân tanır. Ancak bu süreç hem hukuki hem de insani boyutları nedeniyle dikkatle ele alınmalıdır.