Yurt Dışında Yaşayanlar İçin Türkiye’de Boşanma Ve Tanıma-Tenfiz

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için boşanma süreci, hem ikamet edilen ülkenin hukuk sistemi hem de Türk hukuku arasındaki teknik dengelerin gözetilmesini gerektiren hassas bir takvimdir. Özellikle taraflardan birinin yurt dışında, diğerinin Türkiye’de bulunması; tebligat usullerinden vekâletname düzenlenmesine kadar pek çok detayı hayati hale getirir. Yurt dışından boşanma davası açma niyetinde olan vatandaşlar için sürecin hatasız ilerlemesi, uluslararası hukukun getirdiği prosedürlerin doğru yönetilmesine bağlıdır. Bu aşamada, yetki ve usul işlemlerinde hata payını sıfıra indirmek için deneyimli bir Ankara aile hukuku avukatı ile iş birliği yapmak, Türkiye’ye gelmenize gerek kalmadan haklarınızın güvence altına alınmasını sağlar.

Bu yazımızda yurtdışından boşanma davası açma sürecini, gerekli belgeleri, Türkiye’de avukat aracılığıyla dava yürütülmesini ve yabancı boşanma kararlarının tanıma-tenfiz işlemlerini detaylı şekilde ele alıyoruz.

Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları Türkiye’de Boşanma Davası Açabilir mi?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de boşanma davası açabilir. Tarafların Türkiye’de ikamet etmemesi dava açılmasına engel değildir.

Türk Medeni Kanunu ve Milletlerarası Özel Hukuk hükümleri gereğince, tarafların Türk vatandaşı olması veya evliliğin Türkiye’de yapılmış olması Türk mahkemelerini yetkili kılar. Türkiye’de bir ikametgahınız yoksa sırasıyla Türkiye’deki son adresinizde; böyle bir adresiniz bulunmuyorsa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinde davayı açabilmek mümkündür.

Özellikle aşağıdaki durumlarda Türkiye’de dava açılması tercih edilmektedir:

Türkiye’de daha hızlı sonuç alınabilmesi,

Türk hukukunun uygulanmasının istenmesi,

Mal paylaşımı ve velayet süreçlerinin Türkiye’de yürütülmek istenmesi,

Yabancı ülke kararlarının Türkiye’de ayrıca tanıma-tenfiz gerektirmesi.

Yurt Dışından Boşanma Davası Türkiye’de Nasıl Açılır?

Yurt dışında bulunan kişiler genellikle Türkiye’de bir boşanma avukatına vekâlet vererek süreci yürütmektedir.

Konsolosluktan Veksletname Düzenlenmesi

Yurt dışında yaşayan kişi, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu aracılığıyla Türkiye’deki avukatına boşanma davası açma yetkisi içeren vekâletname verebilir.

Yurt dışında yaşıyor ve Türkiye’de boşanma davası açmak istiyorsanız, avukatınıza vereceğiniz vekaletname “sıradan bir vekaletname” olmamalıdır. Sürecin hatasız ve hızlı şekilde ilerlemesi için aşağıda şartlar sıralanmıştır:

Özel Yetki Zorunluluğu: Boşanma davası kişiye özel bir haktır. Bu yüzden vekaletnamede avukatın sizi boşanma davasında temsil etmeye, süreci takip etmeye ve gerekirse protokol imzalamaya dair açık ve özel yetkisi bulunmalıdır.

Boşanma davası kişiye özel bir haktır. Bu yüzden vekaletnamede avukatın sizi boşanma davasında temsil etmeye, süreci takip etmeye ve gerekirse protokol imzalamaya dair açık ve özel yetkisi bulunmalıdır. Fotoğraflı Olması: Nüfus işlemleri ve aile hukuku davaları için hazırlanan vekaletnamelerin fotoğraflı olması yasal zorunluluktur. Bu nedenle, konsolosluğa başvuru esnasında 2 adet vesikalık fotoğrafınızı hazır bulundurmak gerekmektedir.

Nüfus işlemleri ve aile hukuku davaları için hazırlanan vekaletnamelerin fotoğraflı olması yasal zorunluluktur. Bu nedenle, konsolosluğa başvuru esnasında 2 adet vesikalık fotoğrafınızı hazır bulundurmak gerekmektedir. Kapsamlı İçerik: Vekaletnamede sadece “boşanma” değil; nafaka, velayet, tazminat ve mal paylaşımı gibi detayların da net şekilde belirtilmesi, ileride yeni bir vekalet masrafı çıkmasını önler.

Kısacası, Türk hukukunda boşanma gibi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarda eksiksiz ve usulüne uygun bir vekaletname şarttır; aksi takdirde mahkeme vekaletnamenizi yetersiz bulabilir.

Gerekli Belgelerin Hazırlanması

Boşanma davasında genellikle şu belgeler gerekir:

Kimlik veya pasaport fotokopisi,

Evlilik kayıt örneği; Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği (Formül B) veya evlilik cüzdanı örneği,

Çocuklara ilişkin belgeler; varsa çocukların kimlik bilgileri, okul durumları ve velayeti etkileyecek sağlık veya eğitim raporları,

Deliller; davanın çekişmeli olması durumunda, mesaj kayıtları (WhatsApp vb.), fotoğraf/video kayıtları, darp raporları veya tanık listeleri,

Yabancı mahkeme kararları varsa ilgili evraklar.

Belgelerin niteliğine göre apostil ve noter tercümesi gerekebilir.

Yurt Dışından Anlaşmalı Boşanma Mümkün mü?

Tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda anlaşması halinde anlaşmalı boşanma davası açılabilir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde şu konular düzenlenir:

Anlaşmalı boşanmada hâkim, tarafları bizzat dinlemek zorundadır. Bu yüzden tarafların tek bir celse için Türkiye’ye gelmesi gerekir. Yani, anlaşmalı boşanma bakımından tarafların mahkemede hazır bulunması şarttır.

Eğer taraflar Türkiye’ye hiç gelemiyorsa, dava “çekişmeli” açılıp avukatlar aracılığıyla delil sunularak sonuçlandırılabilir; ancak bu süreç daha uzundur.

Yabancı Ülkede Alınan Boşanma Kararı Türkiye’de Geçerli mi?

Yurt dışında alınan boşanma kararları, doğrudan Türkiye’de geçerli olmaz.

Bu kararların Türkiye’de nüfus kayıtlarına işlenebilmesi için genellikle:

Tanıma davası,

Tenfiz davası süreçlerinin tamamlanması gerekir.

Tanıma ve Tenfiz Nedir?

Tanıma: Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de hukuki sonuç doğurmasının kabul edilmesidir.

Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de hukuki sonuç doğurmasının kabul edilmesidir. Tenfiz: Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de icra edilebilir hale gelmesidir. Eğer nafaka ya da mal paylaşımı gibi bir hüküm varsa, bu kararların Türkiye’de de uygulanabilmesi adına tenfiz davasının açılması bir zorunluluktur.

Örneğin Almanya, Hollanda, Fransa veya İngiltere’de verilen boşanma kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma işlemi yapılmalıdır.

Ayrıca konu hakkında yazmış olduğumuz Tanıma ve Tenfiz Davası başlıklı makalemizi de okuyabilirsiniz.

Tanıma ve Tenfiz Şartları ile Gerekli Belgeler

MÖHUK md. 53 ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, tanıma ve tenfiz taleplerinde mahkemeye sunulması zorunlu belgeler şunlardır:

Yabancı mahkeme ilamının aslı veya onaylı örneği. Kararın kesinleştiğini gösteren şerh veya belge. Apostille (Tasdik Şerhi). Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümeler.

Yurt Dışından Açılan Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Davanın süresi;

Tarafların anlaşmalı olup olmamasına,

Tebligat işlemlerine,

Bulunulan ülkeye,

Delil durumuna,

Mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişmektedir.

Anlaşmalı boşanma davaları genellikle daha kısa sürede sonuçlanırken, çekişmeli boşanma davaları daha uzun sürebilmektedir.

Özellikle uluslararası tebligat süreçleri davanın uzamasına neden olabilir.

Taraflardan Birinin Yurt Dışında Olması Süreci Nasıl Etkiler?

Eşlerden birinin Türkiye’de, diğerinin ise yurt dışında yaşaması boşanma davasına engel değildir ancak sürecin yönetiminde profesyonellik gerektirir.

Tebligat ve Vekalet Süreci: Yurt dışındaki eşin mahkemeye katılımı, Türkiye’deki avukatına vereceği özel yetkili vekaletname ile sağlanır. Bu durumda en kritik aşama, dava dilekçesinin yurt dışındaki eşe tebliğ edilmesidir. Bu süreç, uluslararası tebligat usulleri nedeniyle zaman alabilir.

Anlaşmalı mı, Çekişmeli mi?

Anlaşmalı Boşanma: Eğer taraflar her konuda mutabık ise süreç oldukça hızlı ilerler. Ancak unutulmamalıdır ki; anlaşmalı boşanmada tarafların (hâkimin takdirine göre) bir kereliğine mahkemede hazır bulunması gerekebilir.

Eğer taraflar her konuda mutabık ise süreç oldukça hızlı ilerler. Ancak unutulmamalıdır ki; anlaşmalı boşanmada tarafların (hâkimin takdirine göre) bir kereliğine mahkemede hazır bulunması gerekebilir. Çekişmeli Boşanma: Eşler arasında uzlaşma yoksa süreç çekişmeli boşanma davası olarak devam eder. Bu durumda tanıkların dinlenmesi ve delillerin toplanması gibi aşamalar nedeniyle süreç daha uzun bir takvime yayılır.

Neden Avukatla Çalışılmalı?

Farklı ülkelerdeki hukuk sistemlerinin çakışması, tebligat sürelerinin takibi ve belgelerin (apostil, tercüme vb.) eksiksiz hazırlanması için uzman bir boşanma avukatı ile ilerlemek, hak kaybına uğramamanız açısından büyük önem taşır.

Yurt Dışından Boşanma Davası Hakkında Sık Karşılaşılan Sorunlar

Uluslararası Tebligat Sorunları: Yurt dışındaki eşe yapılacak resmi tebligatlar, ilgili ülke prosedürlerine göre yürütülmektedir. Bazı ülkelerde süreç oldukça uzun sürebilmektedir.

Apostil ve Tercüme İşlemleri : Yabancı dilde düzenlenen belgelerin Türkçe tercümesi ve noter onayı gerekebilir.

Çifte Vatandaşlık ve Yetki Sorunları : Tarafların farklı vatandaşlıklara sahip olması halinde hangi ülke hukukunun uygulanacağı ayrıca değerlendirilmelidir.

Yurt Dışında Yaşayanlar İçin Avukatla Süreç Yönetiminin Önemi

Yurt dışından yürütülen boşanma davalarında profesyonel hukuki destek alınması büyük önem taşır.

Alanında deneyimli bir boşanma avukatı;

Dava sürecini sizin adınıza takip eder,

Tebligat ve belge süreçlerini yönetir,

Tanıma-tenfiz işlemlerini yürütür,

Hak kaybı yaşanmasının önüne geçer.

Özellikle Türkiye’ye sık seyahat etme imkânı bulunmayan kişiler için avukat aracılığıyla süreç yönetimi önemli kolaylık sağlar.

Sonuç

Yurt dışından boşanma davaları, uluslararası boyut taşıması nedeniyle teknik bilgi ve dikkat gerektiren hukuki süreçlerdir. Doğru şekilde hazırlanan vekâletname, eksiksiz belge yönetimi ve uzman avukat desteği sayesinde süreç daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülebilir.

Yurt dışında yaşıyor ve Türkiye’de boşanma davası açmayı düşünüyorsanız, somut durumunuza uygun hukuki değerlendirme yapılması için profesyonel destek almanız önemlidir.

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