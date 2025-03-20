Boşanma Davası Nedir, Nasıl Açılır? (2025 Güncellenmiş Rehber)

Giriş

Boşanma davası, evlilik birliğinin yasal olarak sona erdirilmesini talep eden bir hukuki süreçtir. Eşlerden biri veya her ikisi de evliliklerini sonlandırmak istediklerinde, yetkili mahkemeye başvurarak boşanma davası açabilirler. Boşanma sürecinde mal paylaşımı, velayet, nafaka ve tazminat gibi konular da ele alınır.

Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak ikiye ayrılır. Anlaşmalı boşanma süreci daha kısa ve kolay olurken, çekişmeli boşanmalar daha uzun sürebilir ve ciddi hukuki destek gerektirebilir. Bu rehberde, 2025 yılı itibarıyla boşanma davası açma süreci, gerekli belgeler ve mahkeme aşamaları hakkında bilmeniz gereken tüm detayları ele alacağız.

1. Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açarken aşağıdaki adımları takip etmelisiniz:

1.1 Boşanma Sebeplerini Belirleyin

Türk Medeni Kanunu'na göre boşanma sebepleri genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır:

Genel Boşanma Sebepleri: Evlilik birliğinin temelden sarsılması (şiddetli geçimsizlik).

Evlilik birliğinin temelden sarsılması (şiddetli geçimsizlik). Özel Boşanma Sebepleri: Zina (aldatma) Hayata kast, kötü muamele Akıl hastalığı Terk Küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme



Hangi sebebe dayalı olarak dava açacağınıza karar vermek önemlidir. Delillerin toplanması sürecine başlamadan önce bir boşanma avukatına danışarak en güçlü hukuki temeli belirlemek avantaj sağlar.

1.2 Anlaşmalı mı, Çekişmeli mi Boşanacaksınız?

Anlaşmalı Boşanma: Eşler, boşanmanın tüm maddi ve manevi sonuçları konusunda uzlaşmışsa, evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması şartıyla anlaşmalı boşanma davası açabilirler.

Eşler, boşanmanın tüm maddi ve manevi sonuçları konusunda uzlaşmışsa, anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Çekişmeli Boşanma: Eşler arasında anlaşmazlık varsa, dava çekişmeli boşanma olarak açılır ve mahkeme süreci daha uzun sürer.

1.3 Boşanma Dilekçesi Hazırlayın

Boşanma dilekçesi, davanızın temelidir. Dilekçede şu unsurlar bulunmalıdır:

Tarafların kimlik bilgileri

Boşanma sebebi

Deliller ve tanıklar

Nafaka ve tazminat talepleri

Mal paylaşımı ve velayet talepleri

Dilekçeyi bir boşanma avukatı ile hazırlamak, hukuki sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından önemlidir.

1.4 Yetkili Aile Mahkemesine Başvuru Yapın

Boşanma davası, eşlerden birinin ikamet ettiği yer veya son altı ay boyunca birlikte yaşadıkları yer mahkemesinde açılabilir. Eğer bulunduğunuz yerde aile mahkemesi yoksa, asliye hukuk mahkemesi yetkilidir.

Başvuruda dava harçları ve gider avansı ödenmelidir. 2025 yılı itibarıyla boşanma davası harcı ortalama 3.500 TL olarak belirlenmiştir.

2. Boşanma Davası Türleri ve Süreçleri

2.1 Anlaşmalı Boşanma Davası

Şartları:

Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.

sürmüş olmalıdır. Taraflar, nafaka, tazminat, mal paylaşımı ve çocukların velayeti gibi konularda anlaşmış olmalıdır.

gibi konularda anlaşmış olmalıdır. Mahkemeye yazılı bir anlaşmalı boşanma protokolü sunulmalıdır.

Süreç:

Anlaşmalı boşanma dilekçesi ve protokolü hazırlanır. Yetkili mahkemeye başvurulur. Mahkeme, genellikle tek celsede boşanma kararı verir. Kararın kesinleşmesiyle boşanma işlemi tamamlanır (yaklaşık 1-2 ay sürebilir).

2.2 Çekişmeli Boşanma Davası

Şartları:

Taraflar boşanmanın maddi veya manevi konularında anlaşamaz.

Mahkeme süreci delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi ve bilirkişi raporları gibi aşamalardan geçer.

Süreç:

Boşanma dilekçesi ve delillerle mahkemeye başvurulur. İlk duruşmada tarafların beyanları alınır. Mahkeme, delil toplama ve tanık dinleme aşamasına geçer. Hakim, mal paylaşımı, velayet ve nafaka gibi konularda karar verir. Karara itiraz (istinaf ve temyiz süreçleri) hakkı vardır.

Çekişmeli boşanma davaları 18 ay ile 3 yıl arasında sürebilir.

3. Boşanma Davasında Önemli Konular

3.1 Mal Paylaşımı

Edinilmiş mallar (evlilik süresince alınan taşınmazlar, arabalar, bankadaki birikimler) eşit olarak paylaşılır .

(evlilik süresince alınan taşınmazlar, arabalar, bankadaki birikimler) . Kişisel mallar (miras kalan mallar, evlilik öncesi edinilen malvarlığı) paylaşım kapsamına girmez.

3.2 Nafaka Türleri

Tedbir Nafakası: Dava sürecinde eşlerden birine ödenebilir.

Dava sürecinde eşlerden birine ödenebilir. Yoksulluk Nafakası: Boşanma sonrası ekonomik olarak zorluk çeken eşe bağlanır.

Boşanma sonrası ekonomik olarak zorluk çeken eşe bağlanır. İştirak Nafakası: Çocukların bakım masraflarını karşılamak için ödenir.

3.3 Velayet Davaları

Çocuğun yaşı ve menfaati dikkate alınarak mahkeme velayeti belirler.

dikkate alınarak mahkeme velayeti belirler. Küçük yaşta çocukların velayeti genellikle anneye verilir .

. Ortak velayet, ancak tarafların anlaşmalı boşanma sürecinde uzlaşmaları halinde mümkündür.

4. Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı Boşanma:

1-2 ay içinde sonuçlanabilir.

Çekişmeli Boşanma:

18 ay ile 3 yıl arasında sürebilir .

. Davanın süresi; delillerin toplanması, tanık dinlenmesi ve tarafların taleplerine bağlıdır.

5. Boşanma Sürecinde Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Boşanma davalarında avukat tutmak zorunlu değildir, ancak hukuki süreçlerin daha doğru yönetilmesi için bir boşanma avukatından destek almak önemlidir.

Avukatın sağladığı avantajlar:

✔️ Dilekçenin hukuka uygun hazırlanması.

✔️ Delillerin doğru sunulması.

✔️ Mahkeme sürecinin hızlandırılması.

✔️ Velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi konularda en iyi sonucun alınması.

Sonuç

Boşanma davaları, hukuki bilgi ve strateji gerektiren karmaşık süreçlerdir. Anlaşmalı boşanma daha hızlı ve düşük maliyetliyken, çekişmeli boşanmalar uzun sürebilir ve taraflar için yıpratıcı olabilir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.