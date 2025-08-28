İşkur Kadin İstihdami İçin Pozitif Ayrimcilik Projesi (Kipap) Kapsaminda Değişiklikler Yapildi

İŞKUR Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında sürecin yürütümünde kolaylık sağlanması, daha fazla kitleye hizmet sunabilmek amacıyla bazı değişiklikler yapılmıştır.
- Kadın istihdamında yaş sınırlamalarının esnetilerek daha kapsayıcı bir uygulama sağlanması amacıyla üst yaş sınırı kaldırılmıştır. (Kursiyerlerde aranan 18-35 arası yaş şartı, 18 yaşından büyük olarak değiştirilmiştir.)
- Sahada yaşanan sorunların çözümü amacıyla istihdam yükümlülüğü sürecinde kolaylık sağlanmıştır.
- Tüm şartları sağlayan işyerlerine destek verilebilmesi için katılımcının en az destek verilen süre kadar istihdam edileceğinin işveren tarafından taahhüt edilmesi zorunluluğu esnetilmiştir. (İstihdam taahhüt süresi destek süresinin 2 katından, destek süresi kadara düşürülmüştür.)
- Çocuk bakım desteği,program destek süresi olan 3 Ay'dan, istihdam süresi de dahil edilerek en fazla 6 Ay'a çıkartılmıştır.
- Çocuk bakım desteği kapsamında katılımcıya 2025 yılı için Ocak ayından Haziran ayı dâhil olmak üzere yapılacak hak edişlerde aylık 7.500 TL iken Temmuz ayından itibaren yapılacak hak edişlerde aylık 10.000 TL olarak revize edilmiştir.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.