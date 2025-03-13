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13 March 2025

İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlandı

EA
Esin Attorney Partnership

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Esin Attorney Partnership, a member firm of Baker & McKenzie International, has long been a leading provider of legal services in the Turkish market. We have a total of nearly 140 staff, including over 90 lawyers, serving some of the largest Turkish and multinational corporations. Our clients benefit from on-the-ground assistance that reflects a deep understanding of the country's legal, regulatory and commercial practices, while also having access to the full-service, international and foreign law advice of the world's leading global law firm. We help our clients capture and optimize opportunities in Turkey's dynamic market, including the key growth areas of mergers and acquisitions, infrastructure development, private equity and real estate. In addition, we are one of the few firms that can offer services in areas such as compliance, tax, employment, and competition law — vital for companies doing business in Turkey.
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2025/3 numaralı, İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi...
Turkey Employment and HR
Elif Nur Çakır Vurgun and Zeynep Adıyaman
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2025/3 numaralı, İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi ("Genelge") 6 Mart 2025 tarihli ve 32833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge'de psikolojik tacizin önlenmesi amacıyla atılacak adımlar ve yapılacak düzenlemeler belirlenmiştir. Genelge, çalışanların motivasyonunu artırmayı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı ve toplumsal refahı artırmayı amaçlamaktadır.

Genelge'de Neler Düzenleniyor?

Genelge ile, ülke genelinde politikaların belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu yeniden oluşturulmuştur. Ayrıca, işverenlerin önleyici ve koruyucu politikalar geliştirmeleri ve psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylemden kaçınmaları gerektiği vurgulanmıştır. İş yerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesi, psikolojik taciz iddialarının soruşturulması sürecinde gizliliğin korunması ve toplu iş sözleşmelerine psikolojik tacizi önleyici ve koruyucu nitelikte hükümler eklenmesi hususlarına da dikkat çekilmiştir.

Sonuç

İşverenlerin, Genelge doğrultusunda, iş yerlerinde psikolojik tacize yönelik politikalar oluşturmalarını, (varsa) mevcut politikalarını gözden geçirmelerini, bu kapsamda iş yerlerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını öneririz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Elif Nur Çakır Vurgun
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Zeynep Adıyaman
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