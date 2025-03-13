İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlandı

2025/3 numaralı, İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi ("Genelge") 6 Mart 2025 tarihli ve 32833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge'de psikolojik tacizin önlenmesi amacıyla atılacak adımlar ve yapılacak düzenlemeler belirlenmiştir. Genelge, çalışanların motivasyonunu artırmayı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı ve toplumsal refahı artırmayı amaçlamaktadır.

Genelge'de Neler Düzenleniyor?

Genelge ile, ülke genelinde politikaların belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu yeniden oluşturulmuştur. Ayrıca, işverenlerin önleyici ve koruyucu politikalar geliştirmeleri ve psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylemden kaçınmaları gerektiği vurgulanmıştır. İş yerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesi, psikolojik taciz iddialarının soruşturulması sürecinde gizliliğin korunması ve toplu iş sözleşmelerine psikolojik tacizi önleyici ve koruyucu nitelikte hükümler eklenmesi hususlarına da dikkat çekilmiştir.

Sonuç

İşverenlerin, Genelge doğrultusunda, iş yerlerinde psikolojik tacize yönelik politikalar oluşturmalarını, (varsa) mevcut politikalarını gözden geçirmelerini, bu kapsamda iş yerlerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını öneririz.

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