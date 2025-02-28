Malullük, Yaşlilik Ve Ölüm Sigortalari Primi İşveren Hissesindeki İndirimde Yapilan Değişiklik Hakkindaki 2025/06 Sayili Genelge

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 13/02/2025 tarihli ve 2025/06 sayılı"Dört Puanlık İndirim"konulu Genelge yayımlanmıştır.

15/01/2025 tarihli ve 32783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7538 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu ve 17 inci maddeleriyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde değişikliğe gidilmiş ve bu Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Söz konusu Kanun ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin birinci cümlesinde yer alan "beş" ibaresi "dört" şeklinde değiştirilmiştir.

5510 sayılı Kanunun geçici 108 inci maddesinde 81 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinin birinci cümlesinde yer alan "dört" ibaresi; aynı bentte yer alan şartlarla birlikte işverenlerin imalat sektöründe faaliyet göstermesi halinde "beş" olarak uygulanacaktır.

Bu madde hükümleri 31/12/2026 tarihine kadar uygulanmaya devam edilir. Cumhurbaşkanı, bu maddenin uygulanma süresini 31/12/2027 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenecektir.

Genelge ile; 2025/Şubat ayından/döneminden itibaren özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinin dört puanlık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

İmalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinin; 2025/Şubat ila 2026/Aralık aylarında/dönemlerinde beş puanlık kısmı, 2027/Ocak ayından/döneminden itibaren dört puanlık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Ancak, Cumhurbaşkanı, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinin beş puanlık kısmının karşılanma süresini 31/12/2027 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.

Genelgedeki diğer hususlar;

Genelgenin yürürlüğe girmesinden sonra iş yerine ait iş kolu kodunun geçmişe yönelik olarak değişmesi ve herhangi bir nedenle malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi işveren hissesi indirim oranı içeren kanun numaraları ile geçmişe yönelik olarak aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzenlenmesi/işleme alınması durumunda, ilgili ay/döneme ait yasal süresi içerisinde verilmiş olan ilk belge dikkate alınarak bu belgenin düzenlendiği tarihte geçerli olan iş yerine ait iş kolu koduna göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi işveren hissesi indirim oranı uygulanacaktır.

İlgili ay/dönemde dikkate alınacak belge olmaması durumunda ise Kurum sistemindeki iş yerine ait iş kolu kodu geçerlilik tarihleri dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi indiriminin, diğer sigorta prim destekleriyle aynı dönem için birlikte uygulanması durumunda, iş yerleri bu indirimden öncelikle faydalanmaktadır. Bu durumda, sigortalının prime esas kazancı üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinden dört/beş puanlık indirim uygulandıktan sonra, kalan işveren hissesi dikkate alınarak diğer sigorta prim desteği uygulanacaktır.

2025/Şubat ayından/döneminden itibaren malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinden yapılacak indirim uygulamasının hesaplaması bu Genelgede belirtildiği şekilde yapılacak olup söz konusu indirimden yararlanmanın usul ve esasları hakkında 2008/93, 2009/139, 2011/45, 2020/1, 2021/26, 2021/30 ve 2024/11 sayılı Genelgelerde belirtilen usul ve esaslar dikkate alınacaktır.

İş yerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinden yapılacak indirim oranından daha yüksek oranda yararlanabilmek amacıyla iş yerinin iş kolu kodunun gerçeğe aykırı beyan edilerek tescil edildiğinin sonradan tespiti halinde Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte işverenden geri alınacaktır.

Bu indirimden yararlanabilmek için ayrı bir kanun numarası oluşturulmayacak olup "5510" kanun numarası seçilmek suretiyle indirimden yararlanılmaya devam edilecektir. Yararlanılacak indirim oranı, iş yerinin iş kolu koduna (Nace kodu) göre sistem tarafından otomatik belirlenecektir.

Bu Genelge hükümleri 01/02/2025 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

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