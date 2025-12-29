14 Şubat 2025 tarihli ve 32813 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ'in ("Tebliğ") 5.

Article Insights

Eren Ertem’s articles from KST LAW are most popular: in Turkey KST LAW are most popular: within Corporate/Commercial Law, Litigation, Mediation & Arbitration and Technology topic(s)

Aralık 2025 – 14 Şubat 2025 tarihli ve 32813 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ'in (“Tebliğ”) 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilecek şirketlerin pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini elektronik ortamda tutmakla yükümlüdür.

Tebliğ hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile pay defterini elektronik ortamda tutma yükümlülüğü kapsamında olan ve kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabi olan şirketlerin Elektronik Ticari Defter Sistemine (“ETDS”) geçişleri için öngörülen süre 1 Ocak 2026 tarihinde sona ermektedir.

Sayılan şirketler arasında olmayan şirketler de ihtiyari olarak pay defterlerini ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini elektronik ortamda tutabilirler. Elektronik ortamda tutulmaya başlanmasından sonra tekrar fiziki ortamda defter tutulmaya devam edilemez.

Yönetim Kurulu karar defterinin elektronik ortamda tutulması zorunlu kılınmamış ve şirketlerin tercihine bırakılmıştır.

Tebliğe ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.