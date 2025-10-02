GENEL OLARAK

“İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”(Tebliğ)20.09.2025 tarih ve 33023 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Böylelikle İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ ikinci kez değişmiştir.

Bu Tebliğ ile iki önemli değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle Yönetim kurulu karar defteri tamamen yükümlülük kapsamından çıkarılmış ve yükümlülük kapsamına girdikten sonra Elektronik Defter Sistemi'ne (EDS) geçmek için tanınan süre iki aydan altı aya çıkarılmıştır.

Bu değişikliklerin yürürlük tarihi 20/9/2025'tir.

Yapılan Değişiklik İle Yönetim Kurulu Karar Defteri Tamamen Yükümlülük Kapsamından Çıkarılmıştır:

14/2/2025 tarihli ve 32813 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uyarınca” ibaresinden sonra gelmek üzere “pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu durumda pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulması zorunludur.”

Yapılan bu değişiklikle Yönetim kurulu karar defteri tamamen yükümlülük kapsamından çıkarılmıştır. Elektronik Defter Sistemi'ne geçmekle yükümlü şirketler yalnızca pay defterleri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini elektronik ortamda tutmakla yükümlüdürler. Yönetim kurulu karar defteri ise ihtiyari olarak Elektronik Defter Sistemi'nde tutulabilecektir. İsteyen şirketler elektronik ortamda, isteyen şirketler fiziki ortamda tutabileceklerdir.

Yönetim Kurulu Karar Defterinin Yeniden Fiziki Ortamda Tutulması:

Tebliğin 3. Maddesi ile İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ'e eklenen “Yönetim kurulu karar defterinin yeniden fiziki ortamda tutulması” başlıklı Geçici 2. Maddesinde yer alan “Bu maddenin yürürlük tarihinden önce yönetim kurulu karar defterini elektronik ortamda tutmaya başlayan şirketler hakkında 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz. Bu şirketlerin yönetim kurulu karar defterlerini yeniden fiziki ortamda tutmak istemeleri ve buna ilişkin yönetim kurulu kararını 1/1/2026 tarihine kadar Bakanlığa sunmaları halinde bu defter Sistemde kapatılır ve fiziki defterin açılış onayı Bakanlık tarafından verilen belge üzerine noter tarafından yapılır.” hükmü uyarınca yönetim kurulu karar defterini hali hazırda Elektronik Defter Sistemi'ne geçirmiş ancak fiziki deftere dönmek isteyen şirketler , Tebliğe eklenen bu düzenleme uyarınca 1 Ocak 2026'ya kadar fiziki deftere dönebilecekler. Bunların fiziki ortamda tutacakları yönetim kurulu karar defteri için Bakanlıkça verilecek belge ile noter tasdiki yaptırmaları gerekecektir.

Elektronik Defter Sistemi 'ne Geçmek İçin Tanınan Süre İki Aydan Altı Aya Çıkarılmıştır.

Tebliğin 3. Maddesi ile İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ'in 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “altı” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu düzenleme ile yükümlülük kapsamına girdikten sonra Elektronik Defter Sistemi'ne geçmek için tanınan süre iki aydan altı aya çıkarılmıştır. Bu doğrultuda, Tebliğin yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2025 itibariyle yükümlülük kapsamına giren şirketler 1 Ocak 2026'ya kadar Elektronik Defter Sistemi'ne geçebilecekler. Böylece, Tebliğin bilinirliğinin olmaması, yapılması gereken işlemlere ilişkin tereddüt yaşanması gibi sebeplerle 1 Eylül 2025 itibariyle halen Elektronik Defter Sistemi'ne geçememiş olan şirketlerin durumu geriye etkili olarak düzelmiştir.

Saygılarımızla.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.