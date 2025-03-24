Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Piyasa İstikrarının Sağlanması Amacıyla Geçici Düzenlemeler Getirildi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2025 tarih ve 2025/18 sayılı bülteninde yayımlanan 18/574 sayılı karar uyarınca yapılan duyuru ile piyasa istikrarını korumak amacıyla açığa satış işlemlerinin geçici olarak yasaklandığı, şirketlerin pay geri alımlarının kolaylaştırıldığı ve kredili işlemler için özkaynak oranlarının esnetildiği beli

A. Giriş

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 23.03.2025 tarih ve 2025/18 sayılı bülteninde yayımlanan 18/574 sayılı karar uyarınca yapılan duyuru ("SPK Duyurusu") ile piyasa istikrarını korumak amacıyla açığa satış işlemlerinin geçici olarak yasaklandığı, şirketlerin pay geri alımlarının kolaylaştırıldığı ve kredili işlemler için özkaynak oranlarının esnetildiği belirtilmiştir.

B. SPK Duyurusu İçeriğindeki Önemli Düzenlemeler

Açığa Satış İşlemleri 25 Nisan 2025 Tarihine Kadar Yasaklandı.

SPK Duyurusu ile Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin 24.03.2025 tarihinden 25.04.2025 tarihi seans sonuna kadar yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu belirtilmiştir.

SPK Duyurusu uyarınca açığa satış yasağı kararına uyum kontrol ve takibinde sorumluluk yatırım kuruluşlarındadır.

Halka Açık Şirketlerin Pay Geri Alımları Kolaylaştırıldı

SPK Duyurusu ile SPK'nın 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı kararı uyarınca 24.03.2025 tarihinden 25.04.2025 tarihi seans sonuna kadar gerçekleştirilecek pay geri alımlarında, II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nde ("Tebliğ") ve SPK'nın ilke kararlarında belirlenen bazı sınırlama ve yükümlülüklerin uygulanmamasına karar verilmiştir.

Geri alım için verilen fiyat emrinin, mevcut fiyat tekliflerinden veya en son gerçekleşen satış fiyatından daha yüksek olamayacağı ve emir sisteminde bekleyen mevcut en yüksek alış fiyat teklifinden daha yüksek olamayacağı kuralları uygulanmayacaktır.

Birinci seansın açılış seansı ve son 15 dakikası ile ikinci seansın açılış ve kapanış seanslarında geri alım programı kapsamında emir verilemeyeceği ve işlem gerçekleştirilemeyeceği ile gerek sürekli işlem gerekse tek fiyat yöntemi ile işlem gören paylarda, açılış seansı, gün ortası tek fiyat bölümü ve kapanış seansında geri alım programı kapsamında emir verilemeyeceği ve özel işlem bildirimi yapılamayacağına ilişkin kurallar uygulanmayacaktır.

Geri alınan payların toplam bedelinin, SPK düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamayacağına ilişkin üst sınır uygulanmayacaktır.

Kredili İşlemler İçin Özkaynak Oranı Esnetildi

Seri: V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 17'nci maddesi uyarınca kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince özkaynak koruma oranının asgari %35 olması hususundaki hükmün, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun düştüğü ölçüde ve müşteri taleplerini de olabildiğince gözeterek, 25.04.2025 tarihi seans sonuna kadar işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranı asgari %20 olacak şekilde esnek olarak uygulanabilmesine karar verilmiştir.

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