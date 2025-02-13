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13 February 2025

Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler

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Gen Temizer

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Gen Temizer is a leading independent Turkish law firm located in Istanbul's financial centre. The Firm has an excellent track record of handling cross-border matters for clients and covers the full bandwidth of most complex transactions and litigation with its cross-departmental, multi-disciplinary and diverse team of over 30 lawyers. The Firm is deeply rooted in the local market with over 80 years of combined experience of the name partners while providing the highest global standards of legal services.
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Kurul'un II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 5.maddesinin 2. fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan tutarların, Kurulca yeni bir karar alınıncaya kadar, aşağıdaki şekilde
Turkey Finance and Banking
Dila Topuz,Talha Sazak,Fırat Erin
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1. Kurul'un 16/01/2025 tarih ve 3/76 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

2025 Yılı İçin Borsa Şirketlerinin Iı-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Dâhil Oldukları Gruplar Hakkında Duyuru

Kurul'un II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 5.maddesinin 2. fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan tutarların, Kurulca yeni bir karar alınıncaya kadar, aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verilmiştir:

a) Birinci grup: Piyasa değerinin ortalaması 12 milyar TL'nin ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerinin ortalaması 3 milyar TL'nin üzerinde olan ortaklıklar.

b) İkinci grup: Birinci grup dışında kalan ortaklıklardan, piyasa değerinin ortalaması 6 milyar TL'nin ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerinin ortalaması 1,5 milyar TL'nin üzerinde olan ortaklıklar.

3. Grup Şirketler Payları ise Borsa Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ortaklıklardan 1 inci veya 2 nci grupta yer almayanların tamamıdır.

2. Kurul'un 23/01/2025 tarih ve 4/156 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

Kurul'un 25/01/2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararı'na İlişkin Ek Duyuru

Bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya iştirak niteliğinde bulunan ihraççı veya sermaye piyasası kurumlarının, enflasyon muhasebesi uygulamaları nedeniyle, finansal raporlarını, ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketi ile aynı anda veya daha önce açıklayamamaları durumunda tesis etmeleri gereken işlemleri düzenleyen ve 2024/6 sayılı Kurul Bülteninde esasları duyurulan Kurul'un 25/01/2024 tarih ve 6/137 sayılı kararının, 31.12.2024 finansal tablo dönemi de dahil olmak üzere, Kurul tarafından enflasyon muhasebesi uygulamasının sonlandırılmasına karar verilinceye kadar tüm yıllık ve ara dönem finansal tablo dönemleri için uygulanmasına karar verilmiştir.

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