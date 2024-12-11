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11 December 2024

SPK Açığa Satış Yasağını Kısmen Kaldırdı

EA
Esin Attorney Partnership

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Esin Attorney Partnership, a member firm of Baker & McKenzie International, has long been a leading provider of legal services in the Turkish market. We have a total of nearly 140 staff, including over 90 lawyers, serving some of the largest Turkish and multinational corporations. Our clients benefit from on-the-ground assistance that reflects a deep understanding of the country's legal, regulatory and commercial practices, while also having access to the full-service, international and foreign law advice of the world's leading global law firm. We help our clients capture and optimize opportunities in Turkey's dynamic market, including the key growth areas of mergers and acquisitions, infrastructure development, private equity and real estate. In addition, we are one of the few firms that can offer services in areas such as compliance, tax, employment, and competition law — vital for companies doing business in Turkey.
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Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 5 Aralık 2024 tarih ve 2024/55 sayılı SPK bülteninde yayımlanan duyuru ("Duyuru") ile BIST-50 endeksinde...
Turkey Finance and Banking
Muhsin Keskin and Ali Cetin
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Yeni gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“) 5 Aralık 2024 tarih ve 2024/55 sayılı SPK bülteninde yayımlanan duyuru (“Duyuru“) ile BIST-50 endeksinde yer alan pay piyasaları için açığa satış yasağını 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kaldırdı. Duyuru'nun yayımlandığı SPK bültenine buradan erişebilirsiniz.

SPK, 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'nin 10 ilini etkileyen deprem felaketi akabinde Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST“) pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar vermişti. Duyuru ile birlikte söz konusu açığa satış yasağı BİST tarafından ilan edilen BIST-50 endeksinde yer alan paylar için uygulanmayacak. SPK ayrıca, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da açığa satış kapsamında kabul edileceğini hatırlattı.

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