SPK Açığa Satış Yasağını Kısmen Kaldırdı

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Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“) 5 Aralık 2024 tarih ve 2024/55 sayılı SPK bülteninde yayımlanan duyuru (“Duyuru“) ile BIST-50 endeksinde yer alan pay piyasaları için açığa satış yasağını 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kaldırdı. Duyuru'nun yayımlandığı SPK bültenine buradan erişebilirsiniz.

SPK, 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'nin 10 ilini etkileyen deprem felaketi akabinde Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST“) pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar vermişti. Duyuru ile birlikte söz konusu açığa satış yasağı BİST tarafından ilan edilen BIST-50 endeksinde yer alan paylar için uygulanmayacak. SPK ayrıca, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da açığa satış kapsamında kabul edileceğini hatırlattı.