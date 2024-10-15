Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar
Eylül 2024
|İlk Halka Arzlar
|ORTAKLIK ADI
|SATIŞ TÜRÜ
|İHRAÇ TUTARI
|Durukan Şekerleme Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
|Bedelli Sermaye
Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı
|32.500.000 TL
ve
10.000.000 TL
|Bin Ulaşım ve
Akıllı Şehir
Teknolojileri A.Ş.
|Bedelli Sermaye
Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı
|12.000.000 TL
ve
5.000.000 TL
|Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları
|Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
|İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı ve Kâr Payından Sermaye Artırımı
|1.500.000.000 TL
|Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.
|İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|650.000.000 TL
|Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Kâr Payından Sermaye Artırımı
|500.000.000 TL
|Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
|Bedelli Sermaye Artırımı
|5.000.000.000 TL
|Hektaş Ticaret T.A.Ş.
|Bedelli Sermaye Artırımı
|5.900.000.000 TL
|İmaş Makina Sanayi A.Ş.
|İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|693.750.000 TL
|Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|495.000.000 TL
|Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|Kâr Payından Sermaye Artırımı
|243.100.000 TL
|Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.
|İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|180.000.000 TL
|Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.
|İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|1.500.000.000 TL
|Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.
|İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|119.943.600 TL
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