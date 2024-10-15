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15 October 2024

Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler - Eylül 2024

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Gen Temizer

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Gen Temizer is a leading independent Turkish law firm located in Istanbul's financial centre. The Firm has an excellent track record of handling cross-border matters for clients and covers the full bandwidth of most complex transactions and litigation with its cross-departmental, multi-disciplinary and diverse team of over 30 lawyers. The Firm is deeply rooted in the local market with over 80 years of combined experience of the name partners while providing the highest global standards of legal services.
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Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar - Eylül 2024
Turkey Finance and Banking
Photo of Dila Topuz
Photo of Talha Sazak
Photo of Berke Yalçın
Photo of Ece Gün
Photo of Fırat Erin
Photo of Nekra Bayer
Authors

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar

Eylül 2024

İlk Halka Arzlar
ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI
Durukan Şekerleme Sanayi ve
Ticaret A.Ş.		 Bedelli Sermaye Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı		 32.500.000 TL
ve
10.000.000 TL
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir
Teknolojileri A.Ş.		 Bedelli Sermaye Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı		 12.000.000 TL
ve
5.000.000 TL
Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı ve Kâr Payından Sermaye Artırımı 1.500.000.000 TL
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 650.000.000 TL
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kâr Payından Sermaye Artırımı 500.000.000 TL
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Bedelli Sermaye Artırımı 5.000.000.000 TL
Hektaş Ticaret T.A.Ş. Bedelli Sermaye Artırımı 5.900.000.000 TL
İmaş Makina Sanayi A.Ş. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 693.750.000 TL
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 495.000.000 TL
Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kâr Payından Sermaye Artırımı 243.100.000 TL
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 180.000.000 TL
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 1.500.000.000 TL
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 119.943.600 TL

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Dila Topuz
Dila Topuz
Photo of Talha Sazak
Talha Sazak
Photo of Berke Yalçın
Berke Yalçın
Photo of Ece Gün
Ece Gün
Photo of Fırat Erin
Fırat Erin
Photo of Nekra Bayer
Nekra Bayer
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