Veri Sorumluları Dikkat: İlgili Kişi Başvurularında Bildirim Usulü Netleşti

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 1 Ekim 2026 tarihinde ilgili kişi başvurularına verilecek nihai cevapların yazılı veya elektronik ortamda iletilmesi gerektiğini açıkladı. Telefon görüşmeleri veya yüz yüze bilgilendirmeler süreci desteklemek amacıyla kullanılabilse de resmi cevabın yerini alamaz. Veri sorumlularının cevapların süresinde, açık, belgelendirilebilir ve gerektiğinde sonradan doğrulanabilir şekilde iletilmesini sağlamaları önem taşımaktadır.

Giriş

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 1 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı kamuoyu duyurusu ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında ilgili kişiler tarafından veri sorumlularına yapılan başvurulara verilecek cevapların hangi usulle bildirilmesi gerektiğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İlgili Kişi Başvurularında Cevap Süresi ve Bildirim Yöntemi

Kanun’un 11. maddesinde ilgili kişilerin kişisel verilerine ilişkin hakları düzenlenirken, 13. maddede bu hakların kullanılmasına yönelik taleplerin veri sorumlusuna iletilebileceği hüküm altına alınmaktadır. Buna göre veri sorumluları, kendilerine yöneltilen başvuruları talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırmakla yükümlüdür. Veri sorumlusu, başvuruyu kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir; ancak vereceği nihai cevabın yazılı olarak veya elektronik ortamda ilgili kişiye bildirilmesi gerekmektedir.

Sözlü İletişim Nihai Cevap Yerine Geçmiyor

Kurum, Kurum’a intikal eden çeşitli şikâyetler kapsamında yapılan incelemelerde, bazı veri sorumlularının ilgili kişi başvurularını yalnızca telefon görüşmesi, yüz yüze bilgilendirme veya benzeri sözlü iletişim yöntemleriyle cevaplandırdığının görüldüğünü belirtti. Kurum, bu tür iletişim yöntemlerinin başvuru sürecinde ek bilgi veya belge talep edilmesi, başvurunun açıklığa kavuşturulması ya da sürece ilişkin bilgilendirme yapılması amacıyla kullanılabileceğini; ancak Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında verilmesi gereken nihai cevap yerine geçmeyeceğini açıkça vurguladı.

Cevabın Belgelendirilebilir Olması Önem Taşıyor

Duyuruda ayrıca, cevabın yazılı veya elektronik ortamda bildirilmesinin; talebin kabul edilip edilmediğinin, ret hâlinde ret gerekçelerinin, başvuru kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin ve cevabın ilgili kişiye hangi tarihte bildirildiğinin açık, denetlenebilir ve ispatlanabilir şekilde ortaya konulması açısından önem taşıdığı ifade edildi. Bu hususun, hem ilgili kişilerin haklarını etkin biçimde kullanabilmeleri hem de Kurum nezdindeki şikâyet ve inceleme süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi bakımından gerekli olduğu belirtildi.

Veri Sorumluları Açısından Uyum Yükümlülükleri

Bu kapsamda veri sorumlularının, ilgili kişi başvurularını Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde sonuçlandırmaları; nihai cevapları mutlaka yazılı veya elektronik ortamda iletmeleri; sözlü iletişim yöntemlerini resmi cevap yerine kullanmamaları ve özellikle reddedilen talepler bakımından gerekçelerini açık, anlaşılır ve somut şekilde ortaya koymaları önem taşımaktadır.

Sonuç

Kurum’un açıklaması, veri sorumluları açısından yalnızca başvuruya süresi içinde cevap verilmesinin değil, cevabın usulüne uygun, belgelendirilebilir ve sonradan denetlenebilir şekilde iletilmesinin de uyum yükümlülüğünün bir parçası olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle veri sorumlularının ilgili kişi başvurularına ilişkin iç süreçlerini, cevap şablonlarını ve kayıt mekanizmalarını gözden geçirmeleri faydalı olacaktır.

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