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16 October 2026

İlgi̇li̇ Ki̇şi̇leri̇n Başvurularina Veri̇lecek Cevabin Bi̇ldi̇ri̇m Usulüne İli̇şki̇n Kamuoyu Duyurusu Yayimlandi

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11’inci maddesinde ilgili kişilerin kişisel verilerine ilişkin hakları düzenlenmiş olup 13’üncü maddesinde bu hakların kullanılmasına yönelik taleplerin veri sorumlusuna iletilebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda, Kurum tarafından İlgili Kişilerin Başvurularına Verilecek Cevabın Bildirim Usulüne İlişkin Kamuoyu Duyurusu (“Duyuru”) 1 Ekim 2026 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Duyuru’da öne çıkan hususlar aşağıda özetlenmektedir:

  • Kanun’un 13’üncü maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 6’ncı maddesi uyarınca veri sorumlusunun, başvuruda yer alan talepleri talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırarak cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirmekle yükümlü olduğu hatırlatılmıştır.
  • Kurum’a iletilen çeşitli şikâyetler kapsamında yürütülen incelemelerde, bazı veri sorumlularının ilgili kişilerin başvurularını yalnızca telefon görüşmesi, yüz yüze bilgilendirme veya benzeri sözlü iletişim yöntemleriyle cevaplandırdığının görüldüğü ifade edilmiştir.
  • Başvuruların değerlendirilmesi sürecinde (i) ek bilgi veya belge talep edilmesi, (ii) başvurunun açıklığa kavuşturulması veya (iii) başvuru sürecine ilişkin bilgilendirme yapılması amacıyla ilgili kişilerle telefon, yüz yüze görüşme veya benzeri yöntemlerle iletişime geçilmesinin mümkün olduğu; ancak bu kapsamda gerçekleştirilen sözlü iletişimin Kanun’un 13’üncü maddesi ve Tebliğ’in 6’ncı maddesi uyarınca verilmesi gereken cevap olarak kabul edilmediği vurgulanmıştır.
  • Başvuruya verilen cevabın yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilmesinin; (i) talebin kabul edilip edilmediğinin, (ii) ret hâlinde ret gerekçelerinin, (iii) varsa başvuru kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin ve (iv) cevabın ilgili kişiye hangi tarihte bildirildiğinin açık, denetlenebilir ve ispatlanabilir şekilde ortaya konulmasını sağladığı belirtilmiştir. Söz konusu hususun; ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmeleri, Kurul nezdindeki şikâyet ve inceleme süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve olası yargı süreçlerinde başvuru sürecinin belgelendirilebilmesi bakımından önem taşıdığına dikkat çekilmiştir.
  • Son olarak, veri sorumlularının (i) ilgili kişilerin başvurularını Kanun ve Tebliğ’de öngörülen usul ve esaslara uygun şekilde sonuçlandırmaları, (ii) başvurulara ilişkin nihai cevabı ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirmeleri, (iii) telefon görüşmesi, yüz yüze bilgilendirme veya benzeri sözlü iletişim yöntemlerinin mevzuat uyarınca verilmesi gereken cevap olarak kabul edilmeyeceğini gözetmeleri ve (iv) başvuruda yer alan taleplerin hangi kapsamda karşılandığını açıkça belirterek reddedilen taleplerin gerekçelerine açık ve anlaşılır şekilde yer vermelerinin önem arz ettiği açıklanmıştır.

Kamuoyu Duyurusu’na buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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