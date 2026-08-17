ARTICLE
17 August 2026

Sadakat Kart Uygulamalarının Kullanılması Hakkında Veri Sorumluları İçin Öngörülen Uyum Süresi Uzatıldı

GT
Gen Temizer

Contributor

Gen Temizer logo
Gen Temizer is a leading independent Turkish law firm located in Istanbul's financial centre. The Firm has an excellent track record of handling cross-border matters for clients and covers the full bandwidth of most complex transactions and litigation with its cross-departmental, multi-disciplinary and diverse team of over 30 lawyers. The Firm is deeply rooted in the local market with over 80 years of combined experience of the name partners while providing the highest global standards of legal services.
Explore Firm Details
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 13 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan kamuoyu duyurusu ile sadakat kart uygulamalarına ilişkin doğrulama mekanizmalarının oluşturulması için veri sorumlularına tanınan uyum süresinin 28 Şubat 2027 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.
Turkey Privacy
Ebru Temizer,Irmak Seymen Varat,Seray Apak Başaran
+1 Authors
 Your Author LinkedIn Connections
Ebru Temizer’s articles from Gen Temizer are most popular:
  • in Turkey
Gen Temizer are most popular:
  • within Strategy, Tax and International Law topic(s)

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 13 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan kamuoyu duyurusu ile sadakat kart uygulamalarına ilişkin doğrulama mekanizmalarının oluşturulması için veri sorumlularına tanınan uyum süresinin 28 Şubat 2027 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.

 Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) 11 Şubat 2026 tarihli ve 2026/266 sayılı İlke Kararı ile sadakat kart sahibine ait cep telefonu numarasının veya sadakat kart numarasının üçüncü kişiler tarafından alışveriş sırasında kullanılmasından kaynaklanabilecek kişisel veri ihlallerinin önlenmesi amacıyla veri sorumlularına belirli yükümlülükler getirilmişti.

İlke Kararı kapsamında veri sorumlularının, sadakat kartı üyeliğinin oluşturulması, alışverişlerde puan kazanılması veya kullanılması ve sadakat kartına bağlı indirim ya da promosyonlardan yararlanılması gibi süreçleri de kapsayan sadakat kartı kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerin kart sahibinin bilgisi ve rızası dâhilinde yapıldığını doğrulayacak mekanizmalar oluşturması gerekmektedir. Kurul, sektör temsilcileri tarafından iletilen talepleri değerlendirerek 22 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/1491 sayılı Kararı ile daha önce altı ay olarak belirlenen uyum süresini 28 Şubat 2027 tarihine kadar uzattı. Bu doğrultuda, veri sorumluları tarafından mevcut süreçleri gözden geçirilerek ilgili teknik tedbirleri alarak süreçlerinin uyumunu sağlamaları gerekmektedir. Veri sorumlularının gerekli uyum çalışmalarını 28 Şubat 2027 tarihine kadar tamamlaması önem taşımaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Ebru Temizer
Ebru Temizer
Photo of Irmak Seymen Varat
Irmak Seymen Varat
Photo of Sinan Abra
Sinan Abra
Photo of Seray Apak Başaran
Seray Apak Başaran
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More