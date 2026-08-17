Sadakat Kart Uygulamalarının Kullanılması Hakkında Veri Sorumluları İçin Öngörülen Uyum Süresi Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 13 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan kamuoyu duyurusu ile sadakat kart uygulamalarına ilişkin doğrulama mekanizmalarının oluşturulması için veri sorumlularına tanınan uyum süresinin 28 Şubat 2027 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 13 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan kamuoyu duyurusu ile sadakat kart uygulamalarına ilişkin doğrulama mekanizmalarının oluşturulması için veri sorumlularına tanınan uyum süresinin 28 Şubat 2027 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) 11 Şubat 2026 tarihli ve 2026/266 sayılı İlke Kararı ile sadakat kart sahibine ait cep telefonu numarasının veya sadakat kart numarasının üçüncü kişiler tarafından alışveriş sırasında kullanılmasından kaynaklanabilecek kişisel veri ihlallerinin önlenmesi amacıyla veri sorumlularına belirli yükümlülükler getirilmişti.

İlke Kararı kapsamında veri sorumlularının, sadakat kartı üyeliğinin oluşturulması, alışverişlerde puan kazanılması veya kullanılması ve sadakat kartına bağlı indirim ya da promosyonlardan yararlanılması gibi süreçleri de kapsayan sadakat kartı kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerin kart sahibinin bilgisi ve rızası dâhilinde yapıldığını doğrulayacak mekanizmalar oluşturması gerekmektedir. Kurul, sektör temsilcileri tarafından iletilen talepleri değerlendirerek 22 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/1491 sayılı Kararı ile daha önce altı ay olarak belirlenen uyum süresini 28 Şubat 2027 tarihine kadar uzattı. Bu doğrultuda, veri sorumluları tarafından mevcut süreçleri gözden geçirilerek ilgili teknik tedbirleri alarak süreçlerinin uyumunu sağlamaları gerekmektedir. Veri sorumlularının gerekli uyum çalışmalarını 28 Şubat 2027 tarihine kadar tamamlaması önem taşımaktadır.

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