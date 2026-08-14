Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulunun Sadakat Kart Uygulamalarina İli̇şki̇n Uyum Süresi̇ni̇n Uzatilmasi Hakkinda Karari Yayimlandi

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Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) 11/02/2026 tarihli ve 2026/266 sayılı “Sadakat Kart Üyeliği Bulunan Bir Kişinin Cep Telefonu Numarasının veya Sadakat Kart Numarasının Üçüncü Bir Kişi Tarafından Alışveriş Esnasında Kullanılması Hakkında İlke Kararı” (“İlke Kararı”) 28 Şubat 2026 tarihinde Resmî Gâzete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve söz konusu İlke Kararı kapsamında veri sorumluları için 6 aylık bir uyum süresi öngörülmüştü. İlke Kararı ile sadakat kart sahibinin bilgisi ve rızası olmaksızın üçüncü bir kişi tarafından sadakat kart sahibine ait cep telefonu numarasının veya sadakat kart numarasının kullanılması suretiyle herhangi bir doğrulama yapılmaksızın alışveriş işlemi gerçekleştirilebilmesine imkân sağlayan uygulamaya son verilmesi ve kişisel veri ihlallerini önlemeyi amaçlayan uygun doğrulama mekanizmalarının oluşturulması gerektiğine karar verilmişti. İlke Kararı’nın içeriğine, kapsamına ve veri sorumluları bakımından öngördüğü yükümlülüklere ilişkin 02/03/2026 tarihli ayrıntılı duyurumuza buradan ulaşabilirsiniz.

13 Ağustos 2026 tarihinde Resmî Gâzete’de yayımlanan Kurul tarafından alınan 22/07/2026 tarihli ve 2026/1491 sayılı Karar (“Karar”) ile sektörden gelen talepler doğrultusunda veri sorumluları için öngörülen 6 aylık uyum süresinin Karar kapsamında 28/02/2027 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

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