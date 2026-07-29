Kamu Tüzel Ki̇şi̇li̇ği̇ni̇ Hai̇z Veri̇ Sorumlularinca Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n İnternet Ortaminda Paylaşilmasina İli̇şki̇n İlke Karari Yayimlandi

Article Insights

Nazali are most popular: in Turkey

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından, kamu tüzel kişiliğini haiz veri sorumlularının (belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler vb.) internet ortamında yürüttükleri faaliyetler kapsamında yayımladıkları belgelerde yer alan kişisel verilere ilişkin 01.07.2026 tarihli ve 2026/1301 sayılı “Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Veri Sorumluları Tarafından Kişisel Verilerin İnternet Ortamında Paylaşılması Hakkında İlke Kararı” (“İlke Kararı”) 28.07.2026 tarihli ve 33323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Kurul tarafından yapılan tespitlerde, kamu tüzel kişiliğini haiz veri sorumlularınca internet sitelerinde yayımlanan belgelerde ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres, cep telefonu numarası, doğum yeri, öğrenim durumu, sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler (örn. KPSS puanı, doğru/yanlış sayısı, başarı durumu) ve benzeri kişisel verilere yer verildiği belirlenmiş olup İlke Kararı esas olarak bu paylaşımların Kanun’a uyumlu şekilde gerçekleştirilmesine yönelik esasları düzenlemektedir.

İlke Kararı kapsamında esas olarak, kamu tüzel kişiliğini haiz veri sorumlularınca internet ortamında yapılan kişisel veri paylaşımlarının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) öngörülen işleme şartlarına, genel ilkelere, aydınlatma yükümlülüğüne ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. İlke Kararı içerisinde; (i) geçerli işleme şartı bulunmayan paylaşımlara, (ii) genel ilkelere (amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ile ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilme), (iii) aydınlatma yükümlülüğüne, (iv) veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirlere, (v) sınav ve kura sonuçlarının paylaşımına ilişkin özel esaslara ve (vi) mevcut paylaşımların ivedilikle gözden geçirilerek gerekli düzenlemelerin yapılmasına ilişkin konulara yer verilmiştir.

İlke Kararı’nda özellikle sınav sonucu, kura sonucu ve benzeri durumlara ilişkin internet ortamındaki paylaşımlara ayrı bir önem atfedilmiştir. Bu doğrultuda, somut durumun gerektirmesi halinde ilgililerin denetimine de olanak verecek şekilde yalnızca sınava, kuraya veya ilgili faaliyete katılım sağlayanların; somut olayın bunu gerektirmemesi halinde ise yalnızca ilgili kişinin kendi sınavına, kura sonucuna veya ilgili faaliyete ait sonuçlara erişebileceği ve genel ilkelere uygun önlemlerin alındığı yöntemlerle paylaşımların yapılabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, uygun e-Devlet platformlarının veya çift faktörlü doğrulama ile kimlik teyidi yapılmasını sağlayacak yöntem ve vasıtaların kullanılmasının uygun olacağı ifade edilmiştir.

İlke Kararı’nda ayrıca, kamu tüzel kişiliğini haiz veri sorumlularınca kişisel veri içeren paylaşımların yalnızca internet ortamında yapılmadığı; bu minvalde kurum içi veya kurumlar arası yazışmalar, e-posta iletileri, duyurular, kurum içinde kullanılan kapalı elektronik ortamlar, pano ve ilan tahtası gibi vasıtalarla yapılan kişisel veri paylaşımları kapsamında da İlke Kararı içerisinde açıklanan hususlara (geçerli işleme şartı, genel ilkeler, aydınlatma yükümlülüğü ve veri güvenliği) riayet edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

İlke Kararı’nın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.