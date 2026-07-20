Veri İhlali ve Doğuracağı Sonuçlar (1)

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Kanun, veri sorumlularının ilgili veri ihlalinden haberdar olunur olunmaz mümkün olan en kısa sürede Kurul’a ve ilgili veri sahibine bilgi vermesini gerekli kılmaktadır. Kurul, 24 Ocak 2019 tarihli ve 2019/19 sayılı kararında (“Karar”), veri ihlali durumlarında uygulanacak kurallar ve izlenecek prosedürleri açıklığa kavuşturmuştur.

Kurul, ihlal bildirimlerinin zamanlaması bakımından GDPR yaklaşımını benimsemektedir ve Kanun’da yer alan “en kısa süre” ibaresinin veri ihlalinin tespit edilmesinin ardından 72 saat içerisinde olarak yorumlanması gerektiğini açıklamıştır.

Kanun ayrıca veri sorumlularının, maruz kalınan risk düşük olsun veya olmasın veri ihlalinden etkilenen veri sahiplerini tespit eder etmez en kısa sürede veri sahiplerine bildirimde bulunmalarını gerekli kılmaktadır. Kurul, anılan Karar’ında veri ihlalinden etkilenen veri sahiplerinin belirlenmesinden sonra yapılacak bildirimin süresi ile ilgili olarak belli bir süre öngörmemiş, makul olan en kısa süre içerisinde bildirim yapılması gerektiğini belirtmiştir. Makul süre her somut olay özelinde değerlendirilmesi gereken bir husus olmakla birlikte, veri ihlalinin Kurul’a bildiriminden sonra ivedilikle ilgili kişilere bildirim yapılması uygun olacaktır.

Kurul’un kararı, veri ihlallerine hazırlıklı olmaları için veri sorumlularının önceden bir yol haritası çizmelerini, kurum içi raporlama mekanizmaları ile izlenecek prosedürleri önceden netleştirmelerini gerekli kılmaktadır. Veri sorumluları, veri ihlalleri ile alınan tedbirlerin kayıtlarını tutmakla yükümlüdürler.

Veri ihlalinin bildirilmesi yükümlülüğü, yurt dışında ikamet eden veri sorumluları için de geçerlidir. Yurt dışındaki veri sorumlularının bir veri ihlali olayı yaşamaları ve söz konusu veri ihlalinin Türkiye’de ikamet eden veri sahiplerini ve Türkiye’deki veri sahipleri tarafından kullanılan malları/hizmetleri etkilemesi durumunda, yurt dışındaki veri sorumluları aynı şekilde Kurul tarafından duyurulan veri ihlali bildirimi prosedürlerini izlemek zorundadırlar. Yurt dışındaki veri sorumluları bakımından kritik olan husus, veri ihlali yurt dışında gerçekleşse bile, veri ihlalinden etkilenen veri sahiplerinin Türkiye’de bulunması halinde, Kurul’a bildirim yapılması gerektiğidir. Veri ihlal bildirimleri bakımından Kanun’un uygulama alanının bu anlamda genişletildiği görülmektedir.

Kurul’un, bildirimde bulunurken veri sorumlularının doldurmaları gereken “Kişisel Veri İhlali Bildirim Formu” mevcuttur.

2025 yılı sonunda veri ihlali bildirimlerinin Kurum internet sitesinde ilan edilmesine ilişkin uygulamada önemli bir değişikliğe gidilmiştir. Değişiklik öncesi veri ihlal bildirimleri herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın ilan edilmekte iken Kurul’un 25/12/2025 tarihli ve 2025/2451 sayılı Kararı ile veri ihlali bildirimlerinin belirli bir süre ile ilan edilmesine, bu sürenin 60 gün ile sınırlı olmasına ve bu süreden daha kısa süre içinde ilgili kişilere bildirim yapıldığının veri sorumlusu tarafından tevsik edilmesi halinde ilanın Kurum’un internet sitesinden kaldırılmasına karar verilmiştir.

Süresiz ilan uygulamasının sona erdirilmesi, veri sorumluları üzerindeki orantısız itibar etkilerini azaltarak Kanun’un temel ilkeleriyle daha uyumlu bir yaklaşım sunmaktadır. Veri sorumlularının, ihlal sonrası süreçlerini hızlı ve etkin şekilde yönetmeleri, hem ilgili kişilerin korunması hem de kamuya açık ilan süresinin kısaltılması açısından büyük önem taşımaktadır. Geçmişte Kurum’un internet sitesinde yayınlanan veri ihlal bildirimlerinin çoğunlukla özel şirketler tarafından yapılmış olmasına karşın hastane ve üniversite gibi kuruluşlarca da ihlal bildirimleri yapılmıştır. Diğer taraftan ihlallerden etkilenen kişi kategorileri ağırlıklı olarak ilgili veri sorumlularının çalışanları, hastaları, aboneleri, müşterileri, öğrencileri, klinik araştırma katılımcıları ve iş ortaklarından oluşmaktadır. Etkilenen veri kategorileri bakımından ise, ağırlıklı olarak kimlik, eğitim, sağlık, dernek üyelik, işlem ve fiziksel mekân güvenliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbiri, ırk ve etnik köken, muhasebe ve finans bilgileri ile genetik, biyometrik veriler veri ihlal bildirimlerinin konusunu oluşturmaktadır. Söz konusu veri ihlali bildirimleri hem yurtiçinden hem de yurtdışından yapılmıştır.

Bugüne kadar Kurum internet sitesinde yayınlanmış veri ihlali bildirimleri çok çeşitli tür ve sektördeki veri sorumluları tarafından yapılmıştır.

Veri ihlalleri bakımından 2025 yılında Kurum’a 328 veri ihlali bildirimi yapılmış; bunların 105’i sonuçlandırılmış, 51’i Kurum tarafından ilan edilmiş ve 223’ünün incelemesi yıl sonu itibarıyla devam etmiştir. Bu veriler, veri sorumluları açısından veri ihlali müdahale planlarının, iç bildirim mekanizmalarının ve Kurum’a bildirim süreçlerinin önemini koruduğunu ortaya koymaktadır.

Veri ihlali doğuracağı sonuçlar yönünden de veri sorumlusu hakkında idari para cezası uygulanma riski ve de Türk Ceza Kanunu kapsamında cezai sorumluluk bakımından hassasiyetle ele alınması gereken süreçlerdir. Bilindiği üzere Kanun, hem idari para cezaları verilmesine hem de cezai sorumluluğa ilişkin hükümler içermektedir. Kanun, cezai sorumluluğa ilişkin olarak, Türk Ceza Kanunu’nun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesine ilişkin yaptırımların yer aldığı ilgili hükümlerine atıfta bulunmaktadır.

Cezai yaptırımlara ek olarak, Kanun’da ayrıca ihlal durumunda uygulanacak idari para cezalarına ilişkin ayrıntıların yer aldığı hükümler bulunmaktadır. Kanun kapsamında veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirilmemesi, veri ihlalleri ve ihlalin zamanında Kurum’a bildirilmemesi bakımından 85.437 – 17.092.242 TL’ye kadar (2026 yılı için güncellenmiş) idari para cezası ile veri sorumlularını karşı karşıya bırakır.

Kurul’un veri ihlal bildirimleri üzerine ele aldığı ve ilan ettiği dosyalarda genel eğiliminin, ihlal bildirimlerine ilişkin daha yapıcı bir yaklaşım benimseyen Avrupa’daki veri koruma otoritelerine kıyasla, ağırlıklı olarak ceza verme yönünde olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Kurul’un veri ihlalinden etkilenen kişi sayısı, ihlalin veri ilgilisi üzerinde olumsuz bir etki yaratıp yaratmadığı, veri sorumlusunun müdahalesinin mümkün olup olmadığı, ihlale konu verinin silinip silinmediği, veri sorumlusunun süresi içinde bildirimde bulunup bulunmadığı, makul idari ve teknik tedbirlerin alınıp alınmadığına ilişkin hususları dikkate alarak idari para cezası uygulamadığı kararları bulunduğunu da not etmek gerekir.

Veri ihlali süreçlerinin doğru ve zamanında ele alınması, veri sorumluları bakımından kritik düzeyde önemli olup, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi ve imhasına ilişkin veri sorumluları tarafından belirlenen ve uygulamaya alınan ilke ve prosedürlere ek olarak, veri ihlali durumunda izlenecek prosedürlerin de net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Veri sorumlularının uyum süreçlerinde olası bir veri ihlali durumunda hızlı ve etkin bir müdahale için bir veri ihlali müdahale planı oluşturmaları veri ihlalinin doğuracağı risklerin azaltılması açısından olumlu bir katkı sağlayacaktır.

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