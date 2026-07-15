KVKK-Apartmanlarda Güvenlik Kamerası Sistemi Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlara Dair Kamuoyu Duyurusu

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından “Apartmanlarda Güvenlik Kamerası Sistemi Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlara Dair Kamuoyu Duyurusu” yayımlandı1.

Kurum, 8 Haziran 2026 tarihli duyurusunda; apartman veya sitelerde genel güvenliğin sağlanması, ana gayrimenkulün korunması, ortak alan güvenliğinin sağlanması veya hırsızlık, mala zarar verme gibi suçların önlenmesi amacıyla güvenlik kameralarının sıklıkla kullanıldığını ifade ederek, son zamanlarda apartmanlarda hukuka aykırı olarak kamera yerleştirildiğine dair Kuruma çok sayıda şikâyet ve ihbar iletildiğini belirtmiştir.

Duyuruda yer alan değerlendirmeler özetle aşağıdaki gibidir:

Güvenlik kameraları ile kişilerin görüntü kaydının alınması şeklinde gerçekleşen işlemin açıkça kişisel veri işleme faaliyeti olduğu , bu faaliyetin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca hukuki bir dayanağının bulunması, öngörülen yükümlülüklere ve alana özgü düzenlenen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda (“634 sayılı Kanun”) öngörülen hükümlere uygun bir işleme faaliyetinde bulunulması gerektiği belirtilmiştir.

, bu faaliyetin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca hukuki bir dayanağının bulunması, öngörülen yükümlülüklere ve alana özgü düzenlenen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda (“634 sayılı Kanun”) öngörülen hükümlere uygun bir işleme faaliyetinde bulunulması gerektiği belirtilmiştir. Duyuruda 634 sayılı Kanun’a atıfla; ortak yerlerin konusunun sözleşme ile belirtilebileceği, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar ve koridorların ortak yerler olarak kabul edildiği belirtilmektedir.

konusunun sözleşme ile belirtilebileceği, belirtilmektedir. Ek olarak 634 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinde “Kat maliklerinin, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecbur” oldukları; “anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması” ve “anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması” hususlarının apartman yöneticisinin görevleri arasında olduğu düzenlenmiştir.

Duyuruda; apartman gibi yapılarda ortak yerlerin korunması, güvenliğin sağlanması ve kat maliklerinin menfaatlerinin gözetilmesi gibi meşru amaçlarla ortak alanlara güvenlik kamerası sistemi kurulmasının mümkün olduğu ifade edilmiştir. Ancak söz konusu güvenlik kameraları vasıtasıyla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kanun hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve aşağıda yer verilen hususlara ayrıca dikkat edilmesi önem arz etmektedir:

Güvenlik kameraları kurulumunda apartman sakinlerinin makul mahremiyet beklentileri dikkate alınarak uygun alanlar titizlikle belirlenmelidir. Örneğin merdiven boşluklarına ve kapı açıldığında bağımsız alanın içi görünecek şekilde daire kapısı önlerine kameralar yerleştirilmemelidir. Kamera sistemleri yalnızca kurulmasındaki amaçla bağlantılı ve gerekli olduğu ölçüde teknik özellikler barındırmalı, yüz tanıma, ses kaydı gibi özel hayata müdahale teşkil eden teknik özellikleri barındırmamalıdır. Kameralar geniş değil dar açıdan kayıt almalı ve gereksiz alanlar da maskelenmelidir. 634 sayılı Kanun gereğince asansörler, ortak alanlar arasında sayılsa da dar ve kapalı, aynı zamanda kaçınılması güç bir alan olduğu için kayıt, ilgili kişiler üzerinde yoğun gözetim etkisi yaratabileceğinden asansörlere kamera yerleştirilirken gerekçesinin açıkça belirtilmesi gereklidir. Kameralar ile kayıt alınan görüntülerin saklama sürelerine ayrıca özen gösterilmelidir. Gereğinden uzun süre kayıtların saklanması 6698 sayılı Kanuna aykırılık teşkil edebileceğinden kayıtlar makul süre boyunca saklanmalı ve kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde imha edilmelidir. Bir olay yaşanması halinde hukuki süreç boyunca yalnızca ilgili olan kayıt saklanmalıdır. Kamera kayıtlarının, izinsiz olarak yetkisiz kişilerle paylaşımı söz konusu olmamalı ve yalnızca yetkili kişilerin kayıtlara erişimi mümkün olmalıdır. 6698 sayılı Kanunun 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğüne uygun olarak kamera ile ortamın kayıt altına alındığının bildirilmesi gereklidir. 6698 sayılı Kanun’un 12. maddesinde sayılan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bu hususta veri sorumlusu sıfatını haiz kişi veya kurumlar tarafından gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması önemlidir.

Duyuruda ek olarak, apartman gibi toplu yapı yönetimi bünyesinde kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin kararları alan ve uygulayan veri sorumluları tarafından gerçekleştirilen, ortak alanlara kurulan güvenlik kamera sistemleri vasıtasıyla kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulurken 6698 sayılı Kanuna uygun hareket edilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

Duyuruda son olarak, 6698 sayılı Kanun’un 12. maddesinin 1. fıkrası uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini, yetkisiz erişimin önlenmesini ve muhafazasını teminen, veri sorumluları tarafından yukarıda belirtilen hususlara uygun hareket edilmediğinin tespiti halinde ilgili veri sorumluları hakkında 6698 sayılı Kanun’un 18. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezası da uygulanmak suretiyle işlem tesis edilebileceği düzenlenmiştir.

Footnote

1 KVKK, Apartmanlarda Güvenlik Kamerası Sistemi Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlara Dair Kamuoyu Duyurusu .

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