2025 Bilançosu VERBİS Yükümlülüğü Doğuruyor Mu? Son Tarih 5 Haziran 2026

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 2025 yılı mali bilanço toplamı bakımından kriterleri nedeniyle Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğü doğan kurumlar vergisi mükellefi tüzel kişi veri sorumlularına ilişkin önemli bir duyuru yayımladı. Duyuru kapsamında, VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi için tanınan süre 5 Haziran 2026 Cuma gününe kadar uzatıldı.

Article Insights

Egemenoglu are most popular: within Technology, Accounting and Audit and Transport topic(s)

in Turkey

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 2025 yılı mali bilanço toplamı bakımından kriterleri nedeniyle Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğü doğan kurumlar vergisi mükellefi tüzel kişi veri sorumlularına ilişkin önemli bir duyuru yayımladı. Duyuru kapsamında, VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi için tanınan süre 5 Haziran 2026 Cuma gününe kadar uzatıldı.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, belirli şartların varlığı halinde VERBİS’e kaydolmakla yükümlüdür. Mevcut yükümlüler bakımından genel kayıt süreci tamamlanmış olsa da sonradan yükümlülük kapsamına giren veri sorumluları açısından kayıt yükümlülüğü devam etmektedir.

2025 mali tabloları, birçok şirket için VERBİS yükümlülüğünü yeniden gündeme getirebilir. Kişisel Verileri Koruma Kurul’un (“Kurul”) 04.09.2025 tarihli ve 2025/1572 sayılı Kararı ile değişik 2018/87 sayılı Kararı uyarınca;

· Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayan veri sorumluları, yıllık 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamının 100 milyon TL ve üzeri olması halinde,

Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları ise yıllık çalışan sayısının 10’dan fazla veya yıllık mali bilanço toplamının 10 milyon TL ve üzeri olması halinde

VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğü kapsamına girmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2025 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresinin son günü 30 Nisan 2026 olarak belirlenmiştir. Bu tarih, VERBİS yükümlülüğünün doğduğu tarihin belirlenmesinde esas alınmaktadır.

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik uyarınca, Sicile kayıt yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren 30 gün içinde VERBİS kayıt ve bildirim işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Bu kapsamda sürenin 1 Haziran 2026 tarihinde sona ermesi beklenirken Kurul, Kurban Bayramı tatilini dikkate alarak son tarihi 5 Haziran 2026 Cuma gününe kadar uzattı.

VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırılık halinde 2026 yılı için uygulanabilecek idari para cezaları 341.809 TL’den 17.092.242 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Kurum’un 2025 Faaliyet Raporu’na göre, 2025 yılında yalnızca VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırılıklar nedeniyle 594 veri sorumlusuna yaklaşık 216,8 milyon TL idari para cezası uygulandı. Bu veri, VERBİS’in ihmal edilebilecek bir yükümlülük olmadığını açıkça ortaya koymaktadır.

Bu kapsamda şirketlerin, 2025 mali tablolarını esas alarak VERBİS yükümlülüğü doğup doğmadığını gecikmeden tespit etmeleri ve yükümlülük kapsamına girmeleri halinde kayıt ve bildirim süreçlerini 5 Haziran 2026’ya kadar tamamlamaları gerekmektedir. VERBİS’e hâlihazırda kayıtlı veri sorumluları bakımından ise Sicilde yer alan bilgilerin güncel veri işleme faaliyetleriyle uyumlu tutulması önem arz etmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.