KVKK Uyum Rehberi: İlke Karar Doğrultusunda Aydınlatma ve Açık Rıza Uygulamaları

CBC Law (Formerly Cetinkaya) is a full-service law firm based in Istanbul servicing local and international clients. Our lawyers have extensive expertise in advising on dispute resolution, business crime, technology, data protection and intellectual property.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Resmî Gazete’de yayımlanan 2026/347 sayılı ilke kararı, aydınlatma ve açık rıza uygulamalarındaki hatalı pratikleri gidermeyi amaçlamaktadır. Kararda, bu iki sürecin farklı hukuki işlevlere sahip olduğu vurgulanarak ayrı hazırlanması gerektiği belirtilir. Ayrıca metinlerin açık, doğru ve anlaşılır olması, somut olaya özgü düzenlenmesi ve gereksiz şekilde açık rızaya başvurulmaması gerektiği ifade edilir. Bu ilkelere uyulmaması halinde ciddi yaptırımlarla karşılaşabilecektir.

Uygulamada açık rıza metinleri ile aydınlatma metninin birbirine karışık biçimde sunulması, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (“Kurum”) yapılan ihbar ve şikâyetlerde en sık tespit edilen hukuka aykırılıklar arasında yer almaktadır. Bunun üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) 24 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete'de 2026/347 sayılı ilke kararı yayımlanmıştır. İlke kararda Kurul, bu iki mekanizmanın farklı fonksiyonlara sahip olduğunu belirterek, metinlerin ayrı hazırlanması gerektiğine vurgu yapmıştır.

Aydınlatma Metni Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

1. Aydınlatma Metni Önceden Sunulmalıdır: Aydınlatma, her durumda ve kural olarak veri işleme faaliyetinden önce yapılmalıdır.

2. Aydınlatma Metni Ayrı Olmalıdır: Aydınlatma metni, açık rıza metninden tamamen ayrılmalıdır. İki metin tek bir metin altında birleştirilmemelidir. Tek bir sayfada hazırlanması gerekiyorsa bile her iki metne ayrı ayrı, farklı başlıklar açarak yer verilmelidir.

3. Aydınlatma Onaya Dayalı Olmamalıdır: Aydınlatma metni bir sözleşme değildir. İspat için ilgili kişiden aydınlatma metninin yalnızca okuduğuna ve bilgi edindiğine ilişkin teyit alınabilir. Ancak “okudum, onaylıyorum/kabul ediyorum.” gibi metin içeriğine yönelik bir rıza veya onay mekanizması kurgulanmamalıdır.

4. Açık ve Anlaşılır Dil Kullanılmalıdır: Aydınlatma metni sade, açık ve anlaşılır olmalıdır. Çok detaylı, karmaşık ve muğlak ifadeler kullanılmamalıdır. Örneğin, “kişisel verileriniz mevzuata uygun olarak işlenmektedir” yerine, hangi verilerin hangi amaçla işlendiği açıkça belirtilmelidir.

5. Doğru Bilgi Sunulmalıdır: Aydınlatma metinlerinde var olmayan, gerçeği yansıtmayan bir bilgiye yer verilmemelidir. (Örneğin: yurt dışına aktarım yapılıyorken yurt dışına aktarım yapılmadığını beyan etmek gibi)

6. Kopyala-Yapıştır Yapılmamalıdır: Her duruma ayrıca hazırlanması gereken aydınlatma metinlerinin içeriği de somut olaya özgü hazırlanmalıdır.

7. Bilgiler Net Bir Şekilde İfade Edilmelidir: Aydınlatma metinlerinde kişisel veri işleme faaliyetinin amaç ve hukuki sebebinin yanı sıra işlenen kişisel veriler ve kategorileri de açık ve net bir biçimde ifade edilmelidir.

Açık Rıza Metni Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

1. Açık Rıza Ayrı Olmalıdır: Açık rıza metni, aydınlatma metninden ayrı olmalıdır. Aynı metin içinde aydınlatma ve açık rıza birleştirilmemelidir. Tek bir sayfada hazırlanması gerekiyorsa bile her iki metne ayrı ayrı, farklı başlıklar açarak yer verilmelidir.

2. Hukuki Sebep Değerlendirmesi Yapılmalıdır: Açık rıza haricindeki diğer işleme şartlarına dayanıp dayanmadığına ilişkin değerlendirme yapılmalıdır. Örneğin kanunlarda açıkça alınması öngörülen bir kişisel veri için açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır.

3. Başka Bir Hukuki Sebep Varlığı Halinde Açık Rızaya Dayanılmamalıdır: Yukarıdaki değerlendirme sonucunda açık rıza dışında bir işleme şartı var ise ayrıca açık rıza metni sunulmamalıdır. Bu durumda yalnızca mevzuata uygun bir şekilde aydınlatma yapılması yeterlidir

4. Açık ve Anlaşılır Dil Kullanılmalıdır: Açık rıza metinleri de sade, açık ve anlaşılır olmalıdır.

5. Doğru Bilgi Sunulmalıdır: Açık rıza metinlerinde de ilgili kişilere eksik, yanıltıcı, yanlış bilgi verilmemelidir.

6. Kopyala-Yapıştır Yapılmamalıdır: Açık rıza süreçleri de her somut olaya özgü, her durum için farklı farklı hazırlanmalıdır.

Yaptırımlar

Veri sorumluları tarafından ilgili ilke karara uyum çok önemlidir. Zira 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 18. maddesi uyarınca birtakım idari yaptırımlar düzenlenmiştir.

Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde 85.437 TL- 1.709.200 TL idari para cezası verilebilecektir.

İlke kararda yer alan hususlar Kanun’un 12. maddesi uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun şekilde işlenmesini teminen veri sorumluları tarafından alınması gereken teknik ve idari tedbirlerdendir. Buna aykırılık halinde 256.357 TL-17.092.242 TL idari para cezası verilebilecektir.

Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 427.263 TL-17.092.242 TL idari para cezası verilebilecektir.

Söz konusu eylemler kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında işlendiğinde, Kurul’un bildirimi üzerine ilgili kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanabilmektedir.

Genel Tavsiyeler:

1. Aydınlatma ve Açık Rıza Süreçlerini Gözden Geçirin: Mevcut metinleri ilke karara uygun şekilde gözden geçirin ve gerekirse yeniden düzenleyin.

2. Şeffaflık Sağlayın: Veri sorumluları, veri işlemenin her aşamasında şeffaf olmalı ve ilgili kişilerin haklarını kolayca kullanabilmelerini sağlamalıdır. Metinler de bu kurallar doğrultusunda hazırlamalıdır.

3. Kullanıcı Deneyimine Önem Verin: İlgili kişilerin aydınlatma ve açık rıza süreçlerini kolayca anlayıp takip edebilmesi için hem fiziki hem elektronik olarak hazırlanan metinleri bu doğrultuda gözden geçirin.

4. Veri İhlalleri ve Yaptırımlara Karşı Önlem Alın: Mevzuata aykırı hareket etmek, ciddi yaptırımlara neden olabilir. Bu nedenle metinlerin hukuki gerekliliklere tam uyumlu olduğundan emin olun.

Sonuç

Sonuç olarak 2026/347 sayılı ilke karar, kişisel verilerin korunması hukuku uygulamasında uzun süredir devam eden hatalı bir pratiği sona erdiren ve veri sorumlularına açık bir yol haritası sunan niteliktedir. Mevzuatta yer alan hususlar bu kararda bir kere daha net bir şekilde ortaya koyulmuştur. Kararın sonunda iyi ve kötü uygulama şablonları örnek olarak gösterilmiştir. Bu karar doğrultusunda şirketlerin mevcut metinlerini gözden geçirmeleri, aydınlatma ve açık rıza süreçlerini birbirinden ayırmaları ve özellikle ilgili kişilere sunum biçimini yeniden kurgulamaları gerekmektedir.

