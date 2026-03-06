ARTICLE
6 March 2026

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Grok AI Hakkında Resen İnceleme Başlattı

PL
Pi Legal Consultancy

Contributor

Pi Legal Consultancy logo
Pi Legal Consultancy is a legal & business consulting international law firm in Turkey. Based on detailed overview of client profiles and service quality together with marketing and branding efforts,Pi Legal Consultancy has been chosen by the London-based Prestige Awards Group as the international law firm of 2022/2023.
Explore Firm Details
Kişisel verilerin korunması alanında uzmanlaşmış avukatlar ve hukuk uygulayıcıları için kritik bir gelişme...
Turkey Privacy
Pi Legal Consultancy
Your Author LinkedIn Connections
Pi Legal Consultancy’s articles from Pi Legal Consultancy are most popular:
  • in Turkey
  • with readers working within the Oil & Gas industries
Pi Legal Consultancy are most popular:
  • within Privacy, Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences and Strategy topic(s)

Kişisel verilerin korunması alanında uzmanlaşmış avukatlar ve hukuk uygulayıcıları için kritik bir gelişme: Türk veri koruma otoritesi, yapay zeka dünyasının son dönemdeki en tartışmalı aktörlerinden biri olan Grok AI'yı mercek altına aldı.

Giriş

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (bundan sonra “Kurum” olarak anılacaktır), Grok AI hakkında resen bir inceleme başlatıldığını duyurdu. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu duyuru, yapay zeka sistemlerinin veri güvenliği standartlarıyla uyumu konusunda yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Grok AI Nedir?

Grok, Elon Musk tarafından kurulan yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen “üretken” (generative) bir yapay zeka asistanıdır. Eski adıyla Twitter olarak bilinen X sosyal medya platformuna entegre edilen Grok AI; otomatik yanıtlar oluşturma, bağlamı özetleme ve soruları yanıtlama yeteneklerine sahip büyük bir otomatize model olarak tasarlanmıştır.

Buna rağmen Grok AI, özellikle veri gizliliğinin korunması ve çocukların üstün yararının gözetilmesi noktalarında ciddi eleştirilerin hedefi olmuştur.

Veri gizliliği hakkında daha fazla bilgi için uzmanlık sayfamıza göz atabilirsiniz: Data Privacy

AB, Grok AI Hakkında “Sistemik Risk” ve “Çocuk Hakları İhlali” İncelemesi Başlattı

Avrupa Komisyonu, Grok'un çocukları da kapsayan bireylerin rızası olmaksızın müstehcen içerikli (sexually explicit) görsel ve video içerikleri üretmek için kullanıldığı ve bu içeriklerin dolaşıma sokulduğu iddiasıyla bir soruşturma başlatmıştır. Bu soruşturma aracılığıyla AB; Grok'un platforma entegre edilmesinden kaynaklanan toplumsal cinsiyete dayalı şiddet risklerini, bireylerin fiziksel ve zihinsel refahı üzerindeki ciddi olumsuz etkilerini titizlikle değerlendirmeyi ve bu sistemik riskleri azaltmayı hedeflemektedir.

KVKK'dan Grok AI'ya Resen İnceleme

Bu küresel gelişmelerin ardından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olan teknik ve idari tedbirlerin Grok'un geliştirilme ve yayına alınma süreçlerinde uygulanmadığı şüphesi doğmuştur. Kişisel verilerin Kanun'a aykırı olarak işlenmiş olabileceği iddiaları üzerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu; X Internet Unlimited Company ve X.AI Corporation aleyhine resen inceleme başlatılmasına karar vermiştir. Konu ile ilgili habere şu linkten ulaşabilirsiniz. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/8614/grok-yapay-zeka-asistani-hakkinda-kamuoyu-duyurusu

Sonuç

Özetle, Grok AI dahil olmak üzere yeni nesil yapay zeka sistemleri, çocuklar ve kişisel verilerin korunması üzerinde ciddi ve geri dönülemez etkiler yaratma potansiyeline sahiptir. Dikkat çekicidir ki; ne AB ne de Türk veri koruma otoriteleri, Grok AI'nın yarattığı bu zorlu etkileri azaltma noktasında sessiz kalmamıştır. Türkiye'de önde gelen uluslararası hukuk bürosu olan Pi Legal Consultancy, küresel müvekkillerine en güncel hukuki koruma kalkanını ve uyum stratejilerini sunmak amacıyla yapay zeka düzenlemelerindeki bu hızlı gelişmeleri yakından takip etmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Pi Legal Consultancy
Pi Legal Consultancy
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More