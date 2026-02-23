Siber Güvenlik ve Veri Koruma Hukuku Alanlarındaki Güncel Gelişmeler Webinarı

Article Insights

in Turkey

Siber güvenlik ve veri koruma hukuku alanlarındaki güncel gelişmelerin tartışılacağı webinarımızın konuk konuşmacısı İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya olacaktır.

Webinarımız 20 Şubat 2026, Cuma günü, 15:00-16:00 saatlerinde online olarak ortak avukatlarımız Doç. Dr. Kadir Baş ve Elif Çopur Çelebi'nin moderatörlüğünde gerçekleşecektir.

LBF Partners Siber Güvenlik ve Veri Koruma Hukuku Alanlarındaki Güncel Gelişmeler webinarına kayıt olmak için bu linki tıklayınız.

