2026 VERBİS Kayıt İstisnaları: 100 Milyon TL Eşiği ve Güncel Kurallar

Türkiye'de faaliyet gösteren veri sorumluları için VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıt yükümlülüğünü anlamak, yasal uyum açısından kritiktir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (Kurul) en güncel kararları doğrultusunda, mali eşikler ve istisna kriterleri 2026 yılı ekonomik koşullarına göre güncellenmiştir.

2026 Yılı VERBİS Kayıt İstisnası Kriterleri Nelerdir?

VERBİS'e kayıt yükümlülüğünden muafiyet, temel olarak iki faktöre göre belirlenmektedir: yıllık çalışan sayısı ve yıllık mali bilanço toplamı.

“50 Çalışan ve 100 Milyon TL” Kuralı

Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işlemek olmayan (perakende, imalat, turizm vb.) veri sorumluları için aşağıdaki şartların her ikisinin de sağlanması durumunda istisna uygulanır:

Yıllık çalışan sayısı: 50'den az VE

50'den az VE Yıllık mali bilanço toplamı: 100 Milyon Türk Lirası'ndan (TRY) az.

Kritik Not: Bu kriterler kümülatiftir. Eğer işletmenizin çalışan sayısı 50'den az olmasına rağmen bilanço toplamı 100 Milyon TL'yi aşıyorsa, VERBİS kaydı zorunludur.

Özel Nitelikli Kişisel Verileri İşleyen Veri Sorumluları

Ana faaliyet konusu hassas verilerin (sağlık verileri, biyometrik veriler, vakıf/dernek/sendika üyelikleri vb.) işlenmesi olan kurumlar (örn. eczaneler, özel klinikler, laboratuvarlar) için Eylül 2025 güncellemesi uyarınca daha düşük bir eşik uygulanır:

Mikro Ölçek İstisnası: Çalışan sayısı 10'dan az VE yıllık mali bilanço toplamı 10 Milyon TL'den az olan işletmeler kayıt yükümlülüğünden muaftır.

Temel Teknik Hususlar

“Yıllık Mali Bilanço Toplamı” Tanımı

Eşik hesaplanırken aylık ciro veya geçici vergi dönemleri esas alınmaz. Bu terim, vergi dairelerine sunulan yıl sonu resmî finansal tablolarındaki “Toplam Varlıklar” veya “Toplam Yükümlülükler” (Aktif veya Pasif toplamı) tutarını ifade eder.

Kayıt Muafiyeti ile Kanun Muafiyeti Arasındaki Fark

VERBİS kayıt yükümlülüğünden muaf olmak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan muaf olduğunuz anlamına gelmez. Muaf olan veri sorumluları dahi aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

Veri Güvenliği: Gerekli teknik ve idari tedbirleri almak

Gerekli teknik ve idari tedbirleri almak İlgili Kişi Başvuruları: Kişilerin verilerine ilişkin taleplerini yanıtlamak

Kişilerin verilerine ilişkin taleplerini yanıtlamak Veri İşleme Envanteri: Veri işleme faaliyetlerinin içsel bir kaydını tutmak

Veri işleme faaliyetlerinin içsel bir kaydını tutmak Aydınlatma Yükümlülüğü: Veri sahiplerine “Aydınlatma Metinleri” sunmak

Sonuç: Uyum İçin Atılacak Adımlar

Eğer 2025 yıl sonu mali bilanço toplamınız 100 Milyon TL sınırını aştıysa, ağır idari para cezalarıyla karşılaşmamak adına VERBİS kayıt sürecini başlatmanız gerekmektedir.

