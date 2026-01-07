ARTICLE
7 January 2026

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu Kapsamında Düzenlenen İdari Para Cezalarının Tutarları Yeniden Değerleme Oranı Uyarınca Güncellendi

N
Nazali

Contributor

Nazali logo
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") "Kabahatler" başlıklı 18'inci maddesinde düzenlenen ve veri sorumlularının Kanun'a aykırı hareket...
Turkey Privacy
Nazali Attorneys
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“Kanun”) “Kabahatler” başlıklı 18'inci maddesinde düzenlenen ve veri sorumlularının Kanun'a aykırı hareket etmeleri halinde uygulanacak idari para cezaları tutarlarının yeniden değerleme oranı uyarınca arttırılmış halleri 31 Aralık 2025 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilan edilmiştir.

 

 

Madde

 

Aykırılık Oluşturulan Madde

 

 

Açıklama

 

Kanun'da Düzenlenen Tutarlar

(TL)

 

2026 Yılı Ceza Tutarları

(TL)

%25.49

Alt Sınır

Üst Sınır

Alt Sınır

Üst Sınır

 

18/1/a

 

10

Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeme

 

 

5.000

 

100.000

 

85.437

 

1.709.200

 

18/1/b

 

12

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

 

 

15.000

 

1.000.000

 

256.357

 

17.092.242

 

18/1/c

 

15

Kurul kararlarının yerine getirilmemesi

 

 

25.000

 

1.000.000

 

427.263

 

17.092.242

 

18/1/ç

 

16

Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi

 

 

20.000

 

1.000.000

 

341.809

 

17.092.242

 

18/1/d

 

9

Standart sözleşmeler için öngörülen bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi

 

 

50.000

 

1.000.000

 

90.308

 

1.806.177

 

İlgili ilana buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Nazali Attorneys
