6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu Kapsamında Düzenlenen İdari Para Cezalarının Tutarları Yeniden Değerleme Oranı Uyarınca Güncellendi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“Kanun”) “Kabahatler” başlıklı 18'inci maddesinde düzenlenen ve veri sorumlularının Kanun'a aykırı hareket etmeleri halinde uygulanacak idari para cezaları tutarlarının yeniden değerleme oranı uyarınca arttırılmış halleri 31 Aralık 2025 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilan edilmiştir.
|
Madde
|
Aykırılık Oluşturulan Madde
|
Açıklama
|
Kanun'da Düzenlenen Tutarlar
(TL)
|
2026 Yılı Ceza Tutarları
(TL)
|
%25.49
|
Alt Sınır
|
Üst Sınır
|
Alt Sınır
|
Üst Sınır
|
18/1/a
|
10
|
Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeme
|
5.000
|
100.000
|
85.437
|
1.709.200
|
18/1/b
|
12
|
Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
|
15.000
|
1.000.000
|
256.357
|
17.092.242
|
18/1/c
|
15
|
Kurul kararlarının yerine getirilmemesi
|
25.000
|
1.000.000
|
427.263
|
17.092.242
|
18/1/ç
|
16
|
Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi
|
20.000
|
1.000.000
|
341.809
|
17.092.242
|
18/1/d
|
9
|
Standart sözleşmeler için öngörülen bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi
|
50.000
|
1.000.000
|
90.308
|
1.806.177
İlgili ilana buradan ulaşabilirsiniz.
