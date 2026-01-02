2026 Yılı KVKK İdari Para Cezaları: Güncel Tutarlar ve Uyarılar

2026 KVKK para cezaları, 27 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 585 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen %25,49 oranındaki yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellenmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurul) tarafından uygulanan bu yaptırımlar, 2026 yılı itibarıyla veri sorumluları için çok daha ağır mali yükümlülükler getirmektedir. Veri işleme süreçlerinde mevzuata tam uyum sağlamayan işletmeler, 17 milyon TL'yi aşan cezai risklerle karşı karşıyadır.

2026 KVKK Para Cezaları ve Yeniden Değerleme Oranı Artışı

2026 yılında uygulanacak olan idari para cezaları, bir önceki yıla oranla %25,49 oranında artırılmıştır. Bu artış, sadece bir rakamsal güncelleme değil, aynı zamanda Kurul'un veri güvenliği ihlallerine karşı takındığı tavizsiz tutumun bir göstergesidir. İşletmelerin bu yeni dönemde idari para cezalarına muhatap olmaması için veri işleme faaliyetlerini, teknik tedbirlerini ve özellikle güncellenen yurt dışı veri aktarım mekanizmalarını ivedilikle gözden geçirmeleri elzemdir.

Yeniden Değerleme Oranının Yasal Çerçevesi ve Uygulanması

KVKK kapsamındaki idari para cezalarının her yıl güncellenmesi, belirli bir yasal mekanizmaya dayanmaktadır. Bu mekanizmanın işleyişi, cezaların neden her yıl otomatik olarak arttığını açıklamaktadır.

Vergi Usul Kanunu ve Artışın Dayanağı

İdari para cezalarındaki artış, her yılın Kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen Vergi Usul Kanunu genel tebliğlerine dayanır. Bu tebliğle duyurulan yeniden değerleme oranı, bir sonraki takvim yılı boyunca uygulanacak tüm maktu ceza limitlerini belirler. 2026 yılı için belirlenen oran, tüm kalemlerdeki alt ve üst sınırları doğrudan etkilemiştir.

Kabahatler Kanunu ve Otomatik Güncelleme

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 18. maddesinde düzenlenen idari para cezaları, Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca her takvim yılı başında yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu durum, Kurul'un ayrı bir karar almasına gerek kalmaksızın cezaların 1 Ocak itibarıyla otomatik olarak güncellendiği anlamına gelmektedir.

Uygulama Zamanı ve Fiilin Tarihi

Yeni ceza limitleri, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren işlenen ihlaller için geçerlidir. Ancak devam eden ihlallerde (örneğin VERBİS kaydının hiç yapılmamış olması veya hukuka aykırı veri işlemenin sürmesi), ihlalin tespit edildiği tarihteki güncel limitler esas alınmaktadır.

2026 Yılı Güncel KVKK İdari Para Cezaları Listesi

Mevzuat uyarınca belirlenen yeni tutarlar, ihlal edilen yükümlülüğün türüne göre farklılık göstermektedir. 2026 yılı boyunca uygulanacak olan KVKK idari para cezaları 2026 listesi şu şekildedir:

Aydınlatma Yükümlülüğüne Aykırılık: Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere gerekli bilgilendirmenin yapılmaması durumunda uygulanacak ceza alt sınırı 85.437,00 TL, üst sınırı ise 1.709.200,00 TL olarak belirlenmiştir.

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere gerekli bilgilendirmenin yapılmaması durumunda uygulanacak ceza alt sınırı 85.437,00 TL, üst sınırı ise 1.709.200,00 TL olarak belirlenmiştir. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerin İhlali: Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya erişilmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması durumunda, ceza alt sınırı 256.357,00 TL, üst sınırı ise 17.092.242,00 TL'ye ulaşmaktadır.

Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya erişilmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması durumunda, ceza alt sınırı 256.357,00 TL, üst sınırı ise 17.092.242,00 TL'ye ulaşmaktadır. Kurul Kararlarının Yerine Getirilmemesi: Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen talimatların veya kararların uygulanmaması halinde, işletmeler en az 427.263,00 TL, en fazla 17.092.242,00 TL idari para cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen talimatların veya kararların uygulanmaması halinde, işletmeler en az 427.263,00 TL, en fazla 17.092.242,00 TL idari para cezası ile karşı karşıya kalabilir. VERBİS Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü: Veri Sorumluları Siciline kayıt olması gereken işletmelerin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda ceza tutarı 341.809,00 TL'den başlayıp 17.092.242,00 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

Veri Sorumluları Siciline kayıt olması gereken işletmelerin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda ceza tutarı 341.809,00 TL'den başlayıp 17.092.242,00 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Standart Sözleşme Bildirim Yükümlülüğü: Yurt dışına veri aktarımı süreçlerinde standart sözleşmelerin Kurul'a bildirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırım tutarları 90.308,00 TL ile 1.806.177,00 TL arasında değişmektedir.

Aydınlatma Yükümlülüğü ve 2026 Risk Analizi

Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumlusunun en temel görevidir. 2026 yılında uygulanacak olan Kişisel Verileri Koruma Kanunu cezaları içerisinde, özellikle web sitelerindeki çerez (cookie) politikaları ve fiziksel mekanlardaki aydınlatma metinlerinin eksikliği en sık yaptırım uygulanan alanlar arasındadır.

Veri Güvenliği: 17 Milyon TL Sınırı ve Teknik Tedbirler

2026 yılında veri güvenliği ihlalleri için öngörülen üst sınırın 17.092.242 TL olması, siber güvenlik yatırımlarının önemini ortaya koymaktadır. Sadece bir siber saldırı değil, çalışan hatası ndan kaynaklanan veri sızıntıları da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Kurul, incelemelerinde kurumun "makul" teknik tedbirleri alıp almadığını sorgulamaktadır.

Standart Sözleşme ve Yurt Dışı Aktarım Bildirimleri

Yeni yasal düzenlemelerle birlikte yurt dışı aktarımlarında kullanılan standart sözleşmelerin Kurul'a bildirilmesi zorunlu hale gelmiştir. 2026 yılı için bu bildirimin yapılmaması durumunda uygulanacak cezalar, global ölçekli operasyon yürüten şirketler için ciddi bir takip gerektirmektedir.

VERBİS Kayıt Yükümlülüğünde Güncel Durum

VERBİS kayıt yükümlülüğünün ihlali, Kurul'un doğrudan tespit edebildiği ve en yüksek tavan fiyata sahip ihlallerden biridir. 2026 yılında bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda 17 milyon TL'yi aşan bir riskle karşı karşıya kalınması, işletmelerin envanterlerini sürekli güncel tutmalarını zorunlu kılmaktadır.

Mevzuata Uyum İçin İşletmelerin Atması Gereken Adımlar

Yükselen mali yaptırım riskleri karşısında işletmelerin şu aksiyonları alması önerilmektedir:

Veri İşleme Politikalarının Güncellenmesi: Mevcut politikaların güncel risk analizleri ile revize edilmesi önem arz etmektedir. Teknik ve İdari Tedbirlerin Denetimi: Siber güvenlik altyapısının kontrol edilmesi ve eksiklerin giderilmesi gerekir. Personel Farkındalık Eğitimleri: İdari para cezalarının büyük bir kısmı insan hatasından kaynaklanan ihlaller nedeniyle verildiğinden, düzenli eğitimler bu riski azaltacaktır. Hukuki Danışmanlık ve Denetim: Mevzuatın karmaşıklığı nedeniyle profesyonel destek almak, ceza risklerini önceden tespit etmenizi sağlar.

2026 KVKK para cezaları ve uyum süreçleri hakkında daha detaylı bilgi almak, şirketinizin veri güvenliği karnesini kontrol ettirmek için uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

