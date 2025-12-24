AB Adalet Divanı'ndan Vücut Kameraları (Body-cam) Ve Aydınlatma Yükümlülüğü Hakkında Yeni Karar

ABAD, 18 Aralık 2025 tarihli kararında (C-422/24), güvenlik ve denetim süreçlerinde kullanılan vücut kameraları ile yapılan çekimlerin "doğrudan toplama" olarak değerlendirdi.

Sürecin özeti ve mahkemenin yaklaşımı şu şekilde:

OLAY

Konu, Stockholm toplu taşıma şirketi SL'nin bilet denetçilerine taktığı vücut kameraları nedeniyle İsveç Veri Koruma Otoritesi tarafından cezalandırılmasıyla başladı. Şirket (SL), mahkemedeki savunmasında iki temel noktaya odaklandı:

Vücut kamerası kaydında ilgili kişinin aktif bir katılımı veya veri sunma iradesi yoktur; bu nedenle süreç GDPR'ın "kişisel verinin ilgili kişiden elde edilmesi"ni düzenleyen13 üncü maddesi (doğrudan toplama) değil, " kişisel verinin ilgili kişiden elde edilmemesi" halini düzenleyen 14 üncü(dolaylı toplama) kapsamında değerlendirilmelidir.

Eğer süreç Dolaylı Toplama sayılırsa, kalabalık bir ortamda her yolcuya tek tek aydınlatma yapmanın "imkansızlığı" veya "orantısız çaba" gerektirdiği gerekçesiyle aydınlatma yükümlülüğünden m.14/5 (b) kapsamında imkansızlık nedeniyle istisna tutulmalıdır.

KARAR

Mahkeme, Başsavcı'nın görüşüne paralel olarak vücut kameralarıyla yapılan kayıtların "doğrudan veri toplama" yani Madde 13 kapsamında olduğuna hükmetti. Mahkeme kararını şu gerekçelere dayandırdı:

"Doğrudan toplama" için ilgili kişinin veriyi bilerek vermesi veya aktif bir eylemde bulunması gerekmez.

İlgili kişinin sadece gözlemlenmesi suretiyle elde edilen veriler de doğrudan kendisinden toplanmış sayılır.

Madde 14 (dolaylı toplama), yalnızca veri sorumlusunun veriyi üçüncü bir taraftan veya başka bir kaynaktan elde ettiği durumlar için geçerlidir.

ETKİ

Bu karar, aydınlatma yükümlülüğünün zamanlaması ve yöntemi açısından şu sonuçları doğuruyor:

Zamanlama: Veri doğrudan toplandığı için, aydınlatma "kayıt anında" (veya öncesinde) yapılmalıdır.

Yöntem (Katmanlı Aydınlatma): Mahkeme, pratik zorlukları aşmak adına "Katmanlı Aydınlatma" yöntemini onaylıyor. Buna göre; en önemli bilgiler (veri sorumlusunun kimliği, amaç vb.) bir uyarı işareti/levha üzerinde anında sunulmalı, diğer tüm detaylar ise kolayca erişilebilir bir mecrada (web sitesi, QR kod vb.) bulundurulmalıdır.

KVK AÇISINDAN

Bilindiği üzere Aydınlatma Yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin esaslar Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tebliğ ile düzenlenemektedir.

GDPR'ın 13 üncü maddesinde yer alan hususlar bizde ilgili Tebliğ'in 4 üncü maddesinde, Dolaylı Toplama konusu ise Tebliğ'in 6. Maddesinde düzenlenemektedir. Ayrıca konuya ilişkin KVK rehberinde de doğrudan ve dolaylı toplama esnasında dikkat edileceklere yer verilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu kararın bizim mevzuatımızda ilgili hükümlerin yorumlanmasında referans olabileceği değerlendirilmektedir.

