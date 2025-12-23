Kişisel Verileri Koruma Kurumu Özel Nitelikli Kişisel Veri Işleyen Işletmelere Yeni Kayıt Muafiyeti Getirdi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 4 Eylül 2025 tarihli ve 2025/1572 sayılı kararı ile ana faaliyeti kapsamında özel nitelikli kişisel verileri işleyen veri sorumlularına, küçük ölçekli işletme olarak nitelendirilmeleri halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumluları Sicili'ne (VERBİS) kayıt yükümlülüğünden muafiyet getirmiştir...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 4Eylül2025 tarihli ve 2025/1572 sayılı kararı ile ana faaliyeti kapsamında özel nitelikli kişisel verileri işleyen veri sorumlularına, küçük ölçekli işletme olarak nitelendirilmeleri halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumluları Sicili'ne (VERBİS) kayıt yükümlülüğünden muafiyet getirmiştir. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1Ekim2025 tarihinde yürürlüğe girdi.

İlgili değişiklik öncesinde, yıllık çalışan sayısı 50'den az olan ve yıllık mali bilanço toplamı 100milyonTL'nin altında bulunan, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayan işletmeler VERBİS'e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştu. Sağlık verisi işleyen hastaneler, klinikler veya tıp merkezleri gibi ana faaliyetinin asıl bir parçası olarak özel nitelikli kişisel veri işleyen işletmeler ise herhangi bir istisna olmaksızın kayıt yükümlülüğüne uymak zorundaydı.

Bu kararla birlikte, ana faaliyeti özel nitelikli kişisel veri işlemek olan veri sorumluları aşağıdaki durumlarda VERBİS'e kayıt yükümlülüğünden muaf tutulmuştur:

Yıllık çalışan sayısının 10'den az olması; ve

Yıllık mali bilanço toplamının 10milyonTL'nin altında olması.

Söz konusu değişiklik, bu kriterleri karşılayan küçük ölçekli sağlık hizmeti sağlayıcıları ve benzeri işletmelerin artık VERBİS kaydı yaptırmasına gerek olmadığı anlamına gelmektedir.

Bununla birlikte söz konusu muafiyet yalnızca VERBİS kayıt yükümlülüğü için geçerlidir. Bu işletmeler kişisel verileri nasıl topladıkları, kullandıkları ve koruduklarına ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki diğer tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmelidir.

İlgili değişikliğin işletmenizi nasıl etkileyebileceği konusunda daha fazla bilgi veya görüş almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Originally published 7 October 2025

