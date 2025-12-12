Turizm Ve Otelcilik Sektöründe Konaklama Hizmeti Alan Kişilerin T.C. Kimlik Belgesinin Fotokopisinin Kaydedilmesi Hakkında KVKK İlke Karar

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafından turizm ve otelcilik sektöründe konaklama hizmeti alan kişilerin T.C. kimlik fotokopisinin kaydedilmesi hakkında ilke karar, 09.12.2025 tarihinde Kurum'un internet sitesinde ve 09.12.2025 tarihli ve 33102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Article Insights

Gen Temizer are most popular: in Turkey

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafından turizm ve otelcilik sektöründe konaklama hizmeti alan kişilerin T.C. kimlik fotokopisinin kaydedilmesi hakkında ilke karar, 09.12.2025 tarihinde Kurum'un internet sitesinde ve 09.12.2025 tarihli ve 33102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Sunulan hizmetin niteliği gereği kişisel verilerin en yoğun işlendiği sektörlerden olan turizm ve otelcilik sektöründeki, konaklama tesislerinde misafirlerden T.C. kimlik belgesi fotokopisi alındığına ilişkin Kuruma yapılan şikâyet ve ihbarlar üzerine Kurum tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında değerlendirme yapılmıştır. Kurum yaptığı değerlendirme neticesinde; isim, soy isim ve T.C. kimlik numarasından oluşan kimlik bilgilerinin, ibraz eden kişinin kimliğini teyit amacıyla alınmasının 1774 sayılı Kimlik Bilgilendirme Kanunu kapsamında mevzuata uygun olduğu, ancak bu belgelerin fotokopisinin alınarak kaydedilmesinin gereğinden fazla veri işleme anlamına geldiği ve hukuki bir dayanağının bulunmadığı tespit edilmiştir.

İlave olarak, kişisel verilerin doğruluğunun resmi belge ile karşılaştırmak suretiyle teyidinin sağlanması ve bu amaçla T.C. kimlik bilgisinin talep edilmesinin, hukuki olduğu gibi işin tabiatı gereği olduğu kabul edilmiştir. Fakat T.C. kimlik belgesinin istenmesinin ardından fotokopisinin de alınarak kayda geçilmesinin hukuki dayanağının olmadığı belirtilmiştir.

Bu değerlendirme sonucunda Kurum:

Turizm ve otelcilik alanında hizmet veren veri sorumluları tarafından konaklama yerlerinde misafir edilen kişilerden T.C. kimlik belgesi fotokopisi alınması uygulamasına son verilmesine

İlke Kararının yayımlanmasından önce konaklama amacıyla hizmet alan ilgili kişilere ait T.C. kimlik belgesi fotokopilerini kayıt altına almış olan veri sorumlularının bu nitelikteki belgeleri KVKK'nın 7. maddesine uygun şekilde imha etmesi gerektiğinekarar vermiştir. Kurum tarafından yayımlanan ilke kararlar Resmi Gazete ve Kurumun internet sitesinde yayımlanması ile tüm sektör açısından uygulanması gereken niteliğe sahip olup aykırılığın tespiti halinde Kurum tarafından KVKK'nın 18'inci hükümleri çerçevesinde idari yaptırım yetkisi bulunduğu Kurum tarafından belirtilmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.