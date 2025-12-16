Otellerde "Kimlik Fotokopisi" Almak Hukuka Aykırı Bulundu!

Turizm ve otelcilik sektöründe kişisel verilerin korunmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), 06.11.2025 tarihli İlke Kararı ile konaklama sırasında T.C. kimlik belgesi fotokopisi alınmasının hukuka aykırı olduğunu duyurdu. Karar, hem işletmelerin hem de misafirlerin veri güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğundan bu yazıda dikkat edilmesi gereken noktalar özetlenmiştir.

KVKK tarafından 06/11/2025 tarihli ve 2025/2120 sayılı İlke Kararı ("Karar") yayımlanmıştır. Bu Karar, özellikle konaklama tesislerinde misafirlerden T.C. kimlik belgesi fotokopisi alınması uygulamasına ilişkin önemli hukuki değerlendirmeler içermekte ve veri işleme faaliyetlerini doğrudan etkilemektedir.

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca, konaklama tesislerinin, misafirlerin kimlik bilgilerini (isim, soy isim, T.C. kimlik numarası) ve geliş-ayrılış kayıtlarını günü gününe tutma ve genel kolluk örgütlerinin incelemesine hazır bulundurma yükümlülüğü bulunmaktadır.

KVKK bu Karar ile kimlik bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek amacıyla T.C. kimlik belgesinin talep edilmesinin hukuki olduğu kabul edilmekle birlikte, teyit amacıyla dahi olsa T.C. kimlik belgesinin fotokopisinin alınarak kayda geçirilmesinin gereğinden fazla veri işleme sonucunu doğurduğu ve bu işleme faaliyetinin herhangi bir hukuki dayanağının bulunmadığını duyurmuştur. Bu nedenle, misafirlere ait T.C. kimlik belgesi fotokopisinin kaydedilmesi işleminin KVKK uyarınca hukuka aykırı bir işleme faaliyeti olduğu sonucuna varılmıştır.

Karar, eski nüfus cüzdanları üzerinde kişilerin dini ve kan grubu gibi özel nitelikli kişisel verilerinin yer aldığına dikkat çekmektedir. Veri sorumlularının, konaklama nedeniyle ilgili kişilerin nüfus cüzdanı fotokopilerini kayıt altına alması halinde, KVKK'nın 6. maddesine de ayrıca aykırılık teşkil edecek bir işleme faaliyetinde bulunmuş olacağı belirtilmiştir.

Kararda ayrıca turizm ve otelcilik sektöründe konaklamaya ilişkin hizmet satışının faturalandırılması amacıyla kişisel verilerin işlenmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

SONUÇ:

Karar neticesinde, veri sorumlularının aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:

Konaklama yerlerinde misafir edilen kişilerden T.C. kimlik belgesi fotokopisi alınması uygulamasına son verilmelidir. Kimlik doğrulama işlemi, gerekli kimlik bilgileri alınarak (isim, soy isim, T.C. kimlik numarası) yapılmalıdır. Belgenin fiziki veya dijital kopyası alınmamalıdır. Karar'ın yayımlanmasından önce konaklama amacıyla hizmet alan ilgili kişilere ait kayıtlarda bulunan T.C. kimlik belgesi fotokopileri, KVKK'nın 7. maddesine uygun olarak imha edilmelidir. Bu süreçte, veri imha politikalarının güncelliği ve etkinliği büyük önem taşımaktadır.

