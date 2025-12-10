Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapıldı

Article Insights

21/6/2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'te ("Yönetmelik") 3 Aralık 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile1 değişiklik yapıldı. Değişiklikler temel olarak kişisel sağlık verilerine erişime dair kuralları kapsıyor. Bu değişiklikler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ikincil mevzuatı ile uyumu güçlendiriyor.

Değişiklik ile birlikte, kişisel sağlık verilerine erişimde KVKK'nın 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartların varlığı esas kural olarak tanımlanıyor.

Değişiklik öncesinde kişisel sağlık verilerine erişim kuralları e-Nabız hesabına sahip olup olmamaya göre ayrılırken değişiklik ile birlikte bu ayrım kaldırılıyor. Yönetmelik uyarınca artık kişisel sağlık verilerine erişim, alınan sağlık hizmeti türüne göre çeşitli durumlarda mümkün olacak. Buna göre:

Aile hekimi, kişisel sağlık verilerine süresiz olarak erişebilir. Başvurulan hekim ile ilgili sağlık hizmet sunucusundaki görevli diğer hekimler, yalnızca alınan hizmetle doğrudan bağlantılı ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar erişebilir. Hastanın yatışının yapıldığı sağlık hizmet sunucusunda görev yapan hekimler hasta taburcu olana kadar sağlık verilerine erişebilir. Acil servis başvurularında, giriş yapılan acil servisin bulunduğu sağlık tesisindeki görevli tüm hekimler, kişi acil servisten taburcu olana kadar verilere erişebilir. e-Nabız sistemi üzerinden güvenlik ayarının yapılmış olması halinde ise bu ayarlara göre hekimler sağlık verilerine erişebilecek. Ancak bu kural, hastanın yatışının yapılması veya acil servis üzerinden başvuruda bulunması durumlarında ise, KVKK'nın 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki işleme şartları ile sınırlı olarak uygulanmayacak. Yönetmelik ile getirilen e-Nabız güvenlik tercihleri mekanizması kapsamında, kişilerin geçmiş sağlık verilerine erişilmesini istememeleri halinde hekimlerin bu verilere ulaşabilmesi için hastanın e-Nabız profilinde kayıtlı telefon numarasına gönderilen doğrulama kodunun paylaşılması gerekecek Ayrıca tutukluluk veya hükümlülük hallerinde kişiye doğrulama kodu gönderilemeyeceğinden, herhangi bir güvenlik ayarı kontrolü yapılmaksızın aile hekimi ve ilgili hekimler tarafından erişim sağlanabilecek.

Yeni düzenlemeyle hekimlerin sağlık verilerine erişimi; görev, hizmet ilişkisi ve süre bakımından sıkı şekilde sınırlandırılıyor.

Boşanma davası devam ederken velâyet hakkının geçici olarak üzerine bırakıldığı taraf artık çocuğun sağlık verilerine erişebiliyor. Boşanmanın kesinleşmesi durumunda da velâyet hakkı kendisine verilmeyen anne veya babanın çocuğuna ilişkin sağlık verilerine erişim talebi Genel Müdürlük tarafından değerlendirilecek. Talebin uygun bulunması halinde; veri minimizasyonu ilkesine uygun olarak velâyet sahibinin veya çocuğun adres, iletişim veya lokasyon bilgilerini içermeyen, yalnızca çocuğun sağlık durumuna ilişkin bilgi çıkarımı yapılabilecek nitelikteki veriler ilgili ebeveyn ile paylaşılabilecek.

Engelli raporu bulunan kişilerin sağlık verilerine artık bakım veren kişiler de erişebiliyor. Bu düzenleme özellikle engelli birey adına işlemleri yürüten kişilerin sağlık hizmeti süreçlerini daha etkin yönetebilmesini amaçlıyor.

Sağlık verilerinin paylaşımında uygulanacak kurallar artık yalnızca ilgili sağlık hizmeti sunucusunun uygulamalarına değil, Genel Müdürlük tarafından yayımlanan kurallara göre belirlenecek. Böylece daha merkezi ve standardize bir uygulama hedefleniyor. Bunun yanında, yetki iptaline ilişkin önceki düzenleme yerine artık disiplin amirliği tarafından gerekli işlemler yapılacak.

