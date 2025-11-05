ARTICLE
5 November 2025

Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ile Uyumlu Hale Getirildi

HB
Herguner Bilgen Ucer Attorney Partnership

Contributor

Turkey Privacy
Deniz Tuncel,Gizem Tokgöz, and Serra Atilla
Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği'nde ("Yönetmelik") 20.10.2025 tarihli ve 33053 sayılı Resmi Gazete'de yürürlüğe giren Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklik yapıldı.

Yapılan değişikliklerle birlikte Yönetmelik 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ("Kanun") ile uyumlu olacak şekilde tadil edildi. Değişiklikler ise 01.01.2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bu kapsamda Yönetmelik'te kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak aşağıdaki değişiklikler yapıldı:

  • Yönetmelik çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanun ile uyumlu olması gerektiği açıkça düzenleniyor.
  • Bireysel ve grup sözleşmelerinde kişinin sigortalılık kayıtları ve sağlık bilgileri bireysel bazda tutuluyor.
  • Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("Merkez") tarafından tutulan sigortalılık kayıtları ve sağlık bilgileri sigortalılığın bitmesinden itibaren 10 yıl boyunca saklanabiliyor. Bu sürenin sona ermesinden sonra Merkez tarafından kişisel verileri re'sen silecek, yok edecek veya anonim hale getirecek. Süre, açıkça Merkez için getirilmiş olsa da sigorta şirketlerinin de bu süreyi saklama süresi olarak benimsemesi olası görünüyor.
  • Değişiklik öncesinde, sigortalının sağlık bilgilerinin onayı halinde Merkez'e iletilebileceği düzenlenmekte iken değişiklik sonrası onaya dair açık düzenleme yürürlükten kaldırılıyor.
  • Sigortalının sağlık durumu ve geçmişine ilişkin veriler, yalnızca (i) risk değerlendirmesi, (ii) tazminat hesaplaması ve (iii) yenileme garantisi koşullarının belirlenmesi gibi amaçlarla, yetkili kişiler tarafından Merkez aracılığıyla işlenebiliyor.
  • Sigortalı ile ilgili gizli bilgilere erişimi olan ve Sigortacılık Kanunu gereği gizlilik yükümlülüğü bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiler (örneğin sigortacılık kuruluşlarının yetkilileri, görevlileri ve çalışanları), bu bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Sır saklama yükümlüğünün görevin sona ermesinden sonra da devam edeceği de açıkça belirtiliyor.

Sigortalıların kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde işlenmesinde sigorta şirketleri ile çalışanlarına büyük sorumluluk düşmekte. Bu nedenle, veri işleme faaliyetlerinin Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun yürütülmesi, gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması ve çalışanların bu konuda düzenli olarak bilgilendirilmesi büyük önem taşıyor.

Deniz Tuncel
Gizem Tokgöz
Serra Atilla
