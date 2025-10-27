"Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Hakkında Bilgilendirme

23 Ekim 2013 tarihli ve 28800 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yapılmış olup...

23 Ekim 2013 tarihli ve 28800 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yapılmış olup, söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yapılan düzenlemeler, sigorta şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin teknik çerçeveyi yeniden şekillendirmekte ve özel sağlık sigortasına taraf olan kişilerin hak ve yükümlülüklerini doğrudan etkilemektedir.

İşbu yönetmelik kapsamında yapılan başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Seyahat Sağlık Sigortası Kapsam Dışı Bırakıldı

Yeni düzenlemeyle birlikte, seyahat sağlık sigortaları açıkça yönetmelik kapsamı dışında bırakılmıştır. Yurt dışı seyahatler kapsamında müşterilere sunulan seyahat sağlık sigortaları bu yönetmelikteki hükümlere tabi olmayacaktır.

Bu sigorta türleri, farklı yasal düzenlemelere göre yürütülmeye devam edecek olup; kapsam, teminat, prim ve bilgilendirme süreçlerinde farklılık arz edebilecektir. Bu nedenle, müşterilere sunulan sigorta ürünlerinde hangi mevzuata tabi olduklarının açıkça belirtilmesi ve bilgilendirme süreçlerinin buna göre uyarlanması önemlidir.

Katılım Payları Sigorta Teminatı Olamaz

Yönetmeliğe eklenen yeni fıkra uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık hizmetlerinden yararlanırken alınan katılım payları özel sağlık sigortaları kapsamında ödeme ya da teminat konusu yapılamayacaktır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ya da özel sağlık sigortası içeren paketlerin satışa sunulması halinde, müşterilere SGK katkı paylarının kapsam dışı olduğu açıkça belirtilmeli; yanlış yönlendirme ve hatalı satış riskinin önüne geçilmelidir.

Kişisel Verilerin Korunması Yükümlülükleri Güncellendi

Yönetmelik ile sigortalıya ait sağlık bilgileri ve sigortalılık kayıtlarının bireysel bazda tutulması zorunlu hale getirilmiş, Merkez (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) nezdinde tutulan bu verilerin kişinin sigortalılığının sona ermesinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza edileceği düzenlenmiştir.

Bu sürenin sona ermesi ile birlikte Merkez, bu verileri 6698 sayılı Kanun uyarınca resen silecek, yok edecek veya anonim hâle getirecektir.

Veri işleme faaliyetleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri uyarınca yürütülmelidir.

Turizm şirketlerinin müşterilerine özel sağlık sigortası teminatı içeren ürünler sunduğu durumlarda, veri sorumlusu sıfatıyla veya veri işleyen olarak hukuki yükümlülükleri göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Mevcut Poliçelere Geçici Hüküm Uygulanacak

1 Ocak 2026 tarihinde yürürlükte olan poliçeler kapsamındaki mevcut ömür boyu yenileme garantileri ve benzeri güvenceler, mevcut kurallar kapsamında geçerliliğini koruyacaktır. Henüz kazanılmamış garantiler de mevcut şartlara göre değerlendirilmeye devam edecektir.

Ancak, bu tarihten itibaren yenilenecek sözleşmeler bakımından yeni düzenlemeler esas alınacaktır.

Bu kapsamda yönetmelik uyarınca önemli olarak göze çarpan düzenlemeler, şirketin prime dair yapmış olduğu tüm kampanya ve indirimleri sigortalıya bildirmekle ve yapılan indirim tutarı ve/veya oranlarını poliçede açıkça yazmakla yükümlüdür. Ayrıca tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası yaptırmak isteyen 60 yaşını henüz doldurmamış kişilere ömür boyu yenileme garantisi taahhüdü içeren sözleşmeler sunmak zorundadır.

