ARTICLE
6 October 2025

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 04.09.2025 Tarihli Kararı

TA
Tunca Attorney Partnership

Contributor

Tunca Attorney Partnership logo

Established by Sidar Tunca in 2006, Tunca Attorney Partnership provides service with more than 70 employees to the clients operating in various national and international sectors. Tunca Attorney Partnership, having a trustworthy business network in Turkey, notably in Ankara, İstanbul and İzmir, offers consultancy service for international companies which are leaders in their sectors in almost every continent including especially Europe, Asia and the Middle East.

Tunca family continues to stand for the sophistication and preventive law service with its mission to educate young and idealist lawyers and provide occupation, and to create an understanding which contributes to an egalitarian, accessible and fair judicial system.

Explore Firm Details
01.10.2025 tarihli ve 33034 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 04.09.2025 tarihli 2025/1572 numaralı Kurul Kararı ("Karar") uyarınca...
Turkey Privacy
Ozan Tecirli and Zeynep Defne Tekin

01.10.2025 tarihli ve 33034 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 04.09.2025 tarihli 2025/1572 numaralı Kurul Kararı (“Karar”)  uyarınca, 06.07.2023 tarih ve 2023/1154 sayılı karar ile değişik 19.07.2018 tarih 2018/87 sayılı Kurul kararında yer alan “yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk Lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar”  ifadesinin güncellenerek değiştirilmesine karar verilmiştir.

Yapılan değişiklikle birlikte güncellenmiş ifade, “yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk Lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar ile ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmakla birlikte yıllık çalışan sayısı 10'dan az ve yıllık bilanço toplamı 10 milyon Türk Lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularının”  şeklindedir.

Bu karar kapsamında ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmakla birlikte yıllık çalışan sayısı 10'dan az ve yıllık mali bilanço toplamı 10 milyon Türk Lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularının da Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğünden istisna tutulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir. Bahsi geçen istisna, KVKK yükümlülüklerinin ortadan kalkması anlamına gelmemektedir. Anılan özelliklere sahip gerçek ya da tüzel kişi veri sorumlularının veri güvenliğine dair alması gereken tedbirler konusunda değişiklik bulunmamaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Ozan Tecirli
Ozan Tecirli
Photo of Zeynep Defne Tekin
Zeynep Defne Tekin
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More