Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 04.09.2025 Tarihli Kararı

01.10.2025 tarihli ve 33034 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 04.09.2025 tarihli 2025/1572 numaralı Kurul Kararı (“Karar”) uyarınca, 06.07.2023 tarih ve 2023/1154 sayılı karar ile değişik 19.07.2018 tarih 2018/87 sayılı Kurul kararında yer alan “yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk Lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar” ifadesinin güncellenerek değiştirilmesine karar verilmiştir.

Yapılan değişiklikle birlikte güncellenmiş ifade, “yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk Lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar ile ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmakla birlikte yıllık çalışan sayısı 10'dan az ve yıllık bilanço toplamı 10 milyon Türk Lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularının” şeklindedir.

Bu karar kapsamında ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmakla birlikte yıllık çalışan sayısı 10'dan az ve yıllık mali bilanço toplamı 10 milyon Türk Lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularının da Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğünden istisna tutulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir. Bahsi geçen istisna, KVKK yükümlülüklerinin ortadan kalkması anlamına gelmemektedir. Anılan özelliklere sahip gerçek ya da tüzel kişi veri sorumlularının veri güvenliğine dair alması gereken tedbirler konusunda değişiklik bulunmamaktadır.

