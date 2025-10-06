Veri Koruma Güncellemesi: Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleyen Veri Sorumluları İçin VERBİS Kaydı Muafiyeti

01.10.2025 tarihli ve 33034 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") kararı ile, Veri Sorumluları Bilgi Sistemine ("VERBİS")...

01.10.2025 tarihli ve 33034 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararı ile, Veri Sorumluları Bilgi Sistemine (“VERBİS”) kayıt ve bildirim yükümlülüğüne ilişkin istisna kriteri, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları bakımından genişletilmiştir. Kurul kararına ve karara ilişkin kamuoyu duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Daha önce, Kurulun 06.07.2023 tarih ve 2023/1154 sayılı kararı ile değişik 19.07.2018 tarihli ve 2018/87 sayılı kararı uyarınca;

(i) Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve

(ii) Yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon TL'den az olan ve,

(iii) Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayan veri sorumluları

VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünden istisna tutulmaktaydı. Bu çerçevede ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları, çalışan sayıları veya yıllık mali bilanço toplamına bakılmaksızın VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlüsüydü.

Kurulun 04.09.2025 tarihli kararı ile ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları bakımından yeni bir istisna kriteri getirilmiştir. Bu karara göre ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri olmakla beraber,c

(i) Yıllık çalışan sayısı 10'dan az ve

(ii) Yıllık mali bilanço toplamı 10 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel veri sorumluları

VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünden muaf tutulmuştur.

Kurulun bu kararı ile, VERBİS kayıt yükümlülüğünün istisna kriterinde yapılan değişiklik, özellikle eczaneler, doktor muayenehaneleri, diyetisyen ve fizyoterapistlere ait işletmeler gibi küçük işletmelerin yasal uyum süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, yıllık çalışan sayısı ve yıllık mali bilanço toplamı kriterlerini sağlayan veri sorumluları, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olsa bile, VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlüsü değildir.

