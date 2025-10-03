Verbis Yükümlülüğünde Yeni İstisna Kriteri

Ekim 2025 – 01 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete ile yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (“Kurum”) 2025/1572 sayılı Kararı (“Karar”) ile Veri Sorumluları Sicili (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğüne tabi veri sorumluları kapsamına dair yeni bir istisna ölçütü duyuruldu.

Kurum tarafından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyeti yürüten veri sorumluları için hiçbir istisna uygulanmaksızın VERBİS yükümlülüğü olduğu düzenlenmekteydi.

Yayınlanan Karar ile ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyeti olmasına karşın çalışan sayısı 10 kişiden az ve yıllık mali bilanço toplamı 10 milyon Türk Lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularının da VERBİS yükümlülüğünden muaf olduğu düzenlenmiştir.

Karar sonucunda küçük hacimli eczane, klinik, diş hekimliği muayenehaneleri gibi ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyeti olan ve Karar'daki istisna kriterlerini sağlayan veri sorumluları VERBİS yükümlülüğünden muaf tutulmuştur. Bu muafiyet sonucu halihazırda kayıt olan veri sorumluları artık yükümlülükleri ortadan kalktığı için mevcut olan VERBİS kayıtlarını sonlandırabilecektir.

Bununla birlikte başta yurt dışında yerleşik yabancı veri sorumluları olmak üzere yıllık çalışan sayısı 50'den fazla olan veya yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk Lirasından fazla olan veri sorumlularının VERBİS'e kayıt yükümlülüğü devam etmektedir.

Güncel durumda aşağıda belirtilen veri sorumluları VERBİS'e kaydolmakla yükümlüdür:

(i) Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyeti olmayan veri sorumluları:

Yıllık çalışan sayısı 50'den fazla ise, veya

Yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk Lirasından fazla ise

(ii) Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyeti olan veri sorumluları:

Yıllık çalışan sayısı 10'dan fazla ise veya

Yıllık mali bilanço toplamı 10 milyon Türk Lirasından fazla ise

(iii) Yurt dışında yerleşik veri sorumluları

(iv) Kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki veri sorumluları

