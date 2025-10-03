Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulunun Veri̇ Sorumlulari Si̇ci̇li̇ne Kayit Zorunluluğunun İsti̇snalarina İli̇şki̇n Güncel Karari

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından (''Kurul'') 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16. maddesinin 2. fıkrasında yer alan ''Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.'' hükmü uyarınca (i) 02/04/2018 tarihli ve 2018/32 sayılı kararı, (ii) 28/06/2018 tarihli ve 2018/86 sayılı kararı, (iii) 05/07/2018 tarihli ve 2018/75 sayılı kararı, (iv) 19/07/2018 tarihli ve 2018/87 sayılı kararı, (v) 22/04/2020 tarihli ve 2020/315 sayılı kararı, (vi) 09/06/2021 tarihli ve 2021/571 sayılı kararı, (vii) 06/07/2023 tarihli ve 2023/1154 sayılı kararı ve (viii) 14/12/2023 tarihli ve 2023/2135 sayılı kararı ile Veri Sorumluları Siciline (''VERBİS'') kayıt yükümlülüğünden muaf tutulacak veri sorumluları belirlenmiştir. Kurul'un 01/10/2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 04/10/2025 tarihli ve 2025/1572 sayılı kararı ("Karar") ise, anılan kararlar uyarınca halihazırda VERBİS yükümlülüğünden muaf tutulan veri sorumlularına ek olarak aşağıdaki kriterleri sağlayan veri sorumlularını da söz konusu muafiyet kapsamına dahil etmiştir:

ana faaliyet konusunun özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi olması ve

(i) yıllık çalışan sayısının 10'dan az veya (ii) yıllık mali bilanço toplamının 10 milyon TL'den az olması.

Anılan değişik, Karar'ın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olan 01/10/2025'te yürürlüğe girmiştir.

Karar'a buradan ulaşabilirsiniz.

